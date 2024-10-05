Как расширить узкий коридор и сделать его удобнее

У небольшого узкого коридора редко бывают поклонники, а все потому что он выглядит мрачно, тесно и неприветливо. К тому же подобные комнаты не отличаются функциональностью, которая так важна в случае с прихожими. К счастью, мы знаем несколько приемов, которые помогут добавить коридору практичности, комфорта и эстетики.

Прием 1: Отсутствие дверей

Прием 2: Рисунки на стенах

Прием 3: Картины и постеры

Прием 4: Глянцевые поверхности

Прием 5: Укладка паркета елочкой

Прием 6: Несколько сценариев освещения

Прием 7: Минимум декора

Прием 8: Светлая цветовая гамма

Сделайте арочный проем или повесьте шторыЕсли у вас есть возможность отказаться от дверей в узком коридоре, обязательно воспользуйтесь ею. Пускай его соединяют с другими комнатами арки. Они смотрятся изящно, стильно и модно, так как являются трендом последних нескольких сезонов. Если отказаться от дверей не получится, замените стандартные полотна на раздвижные конструкции или межкомнатный занавес из макраме, занавески и пр. Так вы сможете придать коридору легкости, воздушности и существенно сэкономить площадь.Подойдут фотообои или декоративные наклейкиЧтобы визуально расширить пространство, сделать его больше и «легче», обратитесь за помощью к рисункам. Если стены в коридоре будут привлекать к себе внимание, интерьер от этого только выиграет. Ручная роспись, фотообои с крупными рисунками, даже геометрический узор, сделанный с помощью скотча – все это способно «раздвинуть» границы узкого коридора. Такой же иллюзии можно добиться и другим способом – покрасить стену, которая находится напротив входной двери, в контрастный цвет.Вместо десятка маленьких картин, повесьте пару большихЕсли стены коридора выкрашены в нейтральный оттенок, хорошим приемом для визуального расширения пространства станут картины или постеры. Они позволят не только расставить акценты, но и разделить длинное пространство на зоны, чтобы вы смогли создать «визуальные якори».Есть несколько правил в выборе и расположении картин, которые следует учитывать, чтобы добиться идеального результата. Во-первых, сюжеты могут быть спокойными или контрастными, но при этом рамы должны быть лаконичными. Во-вторых, не следует вешать слишком много маленьких картин – они создадут визуальный шум. Лучше обойтись парой больших. В-третьих, полотна следует располагать на равном расстоянии друг от друга.Также настенный декор можно располагать в шахматном порядке, чередуя с межкомнатными дверьми. Этот прием создаст нужную динамику и отвлечет внимание от длины и ширины коридора – взгляд будет фокусироваться на картинах, полках и светильниках, а не на габаритах комнаты.Глянцевая плитка на полу и натяжной потолокЗа счет того, что глянцевые поверхности отражают свет, они способны придать объем любому помещению. Но если в больших комнатах это не играет особой роли, то в узком коридоре имеет принципиально важное значение. Дизайнеры советуют использовать блестящие напольные покрытия, глянцевые натяжные потолки, мебель с металлизированным декором или фурнитурой. Чтобы получить максимальный эффект, позаботьтесь о хорошем освещении.Также в интерьер коридора можно добавить крупное зеркало – оно усилит действие глянца. Лучше всего поставить или повесить его в торце вытянутого прохода, чтобы оно отражало не только дверь, но и часть входной зоны. Благодаря такому расположению помещение будет казаться визуально больше, особенно если в зеркале будет отражаться естественный свет (увы, не во всех коридорах это возможно).Выигрышно смотрятся геометрические узоры и укладка паркета елочкойНапольное покрытие, уложенное поперек, «елочкой» или по диагонали отвлекает внимание от вытянутых пропорций комнаты и зрительно расширяет пространство. Именно поэтому дизайнеры часто используют этот прием для оформления узких помещений, и коридор не является исключением.Если вы хотите, чтобы интерьер выглядел стильно и роскошно, отдайте предпочтение паркету. Такой вариант выбивается из бюджета? Тогда обратите внимание на керамогранит кварцвинил или SPC-ламинат – при грамотном подборе эти материалы будут выглядеть ничуть не хуже, но обойдутся значительно дешевле.На заметку: Также в узком коридоре уместно будут смотреться крупные геометрические узоры, например, горизонтальные полосы, октагоны, квадраты. А выделить длину комнаты помогут ковровые дорожки. Они могут стать, как акцентом в интерьере, так и его логичным цветовым продолжением.Должно быть несколько источников светаИногда коридор кажется тесным и мрачным не столько из-за его габаритов, сколько из-за отсутствия качественного освещения. Поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы в комнате не было темных углов и пугающих теней.Первое, о чем следует помнить – в коридоре должно быть несколько светильников. Одна большая люстра не поможет добиться хорошего освещения, поэтому светильники необходимо разместить по периметру или на потолке вдоль стен. При выборе обращайте внимание на экземпляры с регулировкой уровня наклона и уровня яркости – от этого интерьер коридора лишь выиграет.• Чтобы подчеркнуть геометрию помещения, выбирайте одинаковые лаконичные светильники. Громоздкие лампы лучше использовать в больших комнатах, где можно «разгуляться».• Выгодно подсветить узкое пространство поможет светодиодная лента. Протяните ее от одного края коридора до другого. Необязательно, чтобы она плотно прилегала к потолку – картинка получится гораздо интереснее, если лента будет свисать волнами или виться зигзагообразно.• Если потолки высокие, направляйте поток света вниз, если низкие – вверх.• В квартире очень длинный коридор? Предусмотрите во время ремонта проходные выключатели, чтобы вы могли выключить свет, находясь в любом конце комнаты.Обилие декора на стенах создает визуальный шумУзкий коридор, как и любые небольшие комнаты, не нуждается в большом количестве декора. Более того, он лишь пострадает от обилия бесполезных вещей. Ограничьтесь картинами и постерами, о которых мы писали выше, а для мелочей выделите узкий комод или консольный столик (чтобы они не смотрелись хаотично, складывайте их в шкатулку или на поднос). Старайтесь не захламлять горизонтальные поверхности, чтобы не спровоцировать визуальный шум.Громоздкий декор вроде лепнины будет выглядеть неуместно, даже если в коридоре высокие потолки. Единственное, что вы можете сделать – добавить по периметру потолка небольшие элегантные вставки.Отличным вариантом украшения станут молдинги – с их помощью легко получится обыграть узкое пространство и создать иллюзию крупной комнаты. Объемный декор внешне увеличит глубину стен и разобьет длинную поверхность на мелкие квадраты. Усилить эффект можно с помощью картин или постеров – просто повесьте их внутрь «рам» из молдингов.Белые и бежевые цвета – беспроигрышный вариант, а вот синий – неудачный выборПервое, и самое главное, что следует запомнить, если вы столкнулись с узким коридором – в его дизайне нет места темным и насыщенным оттенкам. Следует отдавать предпочтение светлой цветовой гамме, которая расширит границы комнаты, сделает ее более просторной и уютной. Не обязательно выбирать белые или серые тона. Да, это база, но выглядит она немного скучно и предсказуемо.Обратите внимание на молочные, карамельные, песочные оттенки. Также подойдут светло-зеленые или нежно-голубые тона – они добавят коридору спокойствия и расслабленности. Как видите, вариантов масса – все зависит от того, в каких цветах оформлен остальной интерьер квартиры.