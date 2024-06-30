Мифы и факты о роллах

Роллы — это не просто еда, это целое искусство! В них сочетаются свежесть ингредиентов, изысканный вкус и красота оформления. Мы уже давно привыкли к роллам, но знаем ли мы о них правду? Сегодня мы раскроем несколько мифов о них!
Миф 1: Родина суши — Япония
Родина суши — не Япония
Хотя Япония и подарила миру суши, их история куда богаче.
Миф 2: В суши обязательно должна быть сырая рыба
Раньше рыбу для роллов мариновали
Оказывается, что это не совсем так. Само слово «суши» («суси» по-японски) состоит из «су» (уксус) и «муси» (рис). Изначально, для суши использовали маринованную рыбу, которую консервировали с помощью риса. То есть использовали воду из под риса. В процессе ферментации рыба могла храниться до года. Позже стали использовать рисовый уксус, который значительно ускорял процесс и избавлял от брожения.
Миф 3: Суши едят палочками
Только в России роллы едят палочками
Возможно многие не знали этого, но в Японии суши принято есть руками, а палочки — это инструмент для других блюд. Но мы почему-то едим роллы с помощью этих приборов.
Миф 4: Чем больше соевого соуса, тем лучше
Соевый соус не должен перекрывать вкус роллов
Не спешите топить свои суши в соусе! Достаточно лишь слегка обмакнуть ролл, чтобы подчеркнуть вкус. Открытое суши окунается только рыбой. Перебор с соусом может испортить вкус. Роллы с икрой или сладким/острым соусом (например, с угрем) вообще не стоит макать в соевый соус. Это объясняется тем, что в этом виде роллов уже присутствует достаточно компонентов, которые обладают ярким вкусом.
Миф 5: Роллы нужно заедать имбирем
Имбирь нужен для того, чтобы освежить рецепторы
Маринованный имбирь (гари) служит для очищения вкусовых рецепторов между разными видами роллов. Поэтому не стоит есть роллы вприкуску с имбирём. Иначе вы не сможете почувствовать яркий вкус блюда.
К тому же, не стоит забывать, что суши — это больше, чем просто вкусная еда. На самом деле, за этой простой на первый взгляд кухней скрывается богатая история, традиции и любопытные факты.
Оказывается, что суши когда-то были валютой. В прошлом суши настолько ценились, что их использовали в качестве платежного средства для налогов.
Суши-роботы существуют
Не удивляйтесь, но суши-роботы — это реальность! В 1980-х годах появились автоматы, которые могут нарезать рыбу, формировать роллы и даже подавать их клиентам. А вы знали об этом?
Также существует самый настоящий День суши и роллов. 22 мая в России отмечается этот праздник, а в США его отмечают 1 ноября. Хороший повод для того, чтобы их приготовить.
Оказывается, что «Шари» — это не просто рис. Рис для суши «сумеши» или «шари» получил такое название из-за своей белоснежной чистоты, которая напоминала об «останках Будды».
Лучшие сушисты — мужчины
Традиционно сушисты — мужчины. Это связано с тем, что температура рук у женщин может влиять на вкус рыбы, а также с опасениями по поводу попадания косметики и ароматов в еду. Именно так считалось ранее, поэтому такое мнение сложилось исторически.
Стать истинным сушистом — это долгий путь. Обучение занимает 5 лет: 2 года уходит на освоение приготовления риса, а остальные 3 года посвящаются обучению работе с рыбой.
Кроме того, ножи сушистов — это «самурайские мечи». Их ножи затачиваются каждый день. Кроме того, по одной из версий, они произошли от самурайских мечей.
Самый большой ролл в мире — из Японии. В 2016 году в этой стране был создан ролл диаметром 2,8 метра, который готовила команда из четырехсот человек.
Так выглядят самые дорогие роллы из Филиппин
Наверняка вы удивитесь, но самые дорогие суши — из Филиппин. Одна порция (5 штук) самых дорогих суши стоит около 2145 долларов. В их состав входят сусальное золото, черная икра, жемчуг и даже бриллиант.
Суши — это афродизиак! Как и многие морепродукты, они обладают свойствами, которые могут повышать сексуальное влечение.
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