Интересные астрономические объекты во Вселенной

Сегодня в объективе самые интересные космические объекты: от вращающейся быстрее скорости света звезды до суперлегких планет.
Самая древняя галактика
GLASS-z13 — галактика, обнаруженная телескопом James Webb в июле 2022. Находится в созвездии Скульптора. Самая древняя галактика из обнаруженных на данный момент. Была сформирована приблизительно через 300 миллионов лет после Большого взрыва, сейчас ей около 13,5 млрд лет. Большой взрыв — общепринятая космологическая модель, описывающая раннее развитие Вселенной, а именно — начало расширения Вселенной.
Точный возраст определить невозможно, так как она могла появиться в любое время в течение первых трёхсот миллионов лет после Большого взрыва. Красное смещение GLASS-z13 составляет приблизительно z = 13, из-за чего она выглядит как яркая красная точка. Галактика карликовая: её диаметр равен примерно 1600 св. лет, что в ~60 раз меньше, чем диаметр Млечного Пути.
Самый горячий объект в космосе
3C 273 — квазар в созвездии Дева. Самый яркий квазар на звёздном небе Земли. Светимость 3С 273 (~1,1538 · 1040 Вт) приблизительно в сто раз превышает светимость нашей Галактики, считающейся гигантской звёздной системой. Масса 3C 273 оценивается в 886 ± 187 млн масс Солнца. Обсерватория «Радиоастрон» показала, что квазар 3C273 имеет эффективную температуру от 10 до 40 триллионов градусов Цельсия. Это примерно в десять раз выше значений, которые допускает теория.
Самая холодная область космоса: туманность Бумеранг
Туманность Бумеранг — протопланетарная туманность, расположенная на расстоянии 5 000 световых лет от Земли в созвездии Центавра. Её также иногда называют Туманность галстук-бабочка, что может привести к путанице — такое название носит туманность NGC 40 в созвездии Цефей. Температура туманности равна 1 К (−272 °C), что по состоянию на 2003 год делает её самым холодным известным местом во Вселенной (за исключением искусственно полученных на Земле температур, близких к абсолютному нулю).
Туманность Бумеранг образована потоком газа от её центральной звезды или звёздной системы, который движется со скоростью около 164 км/с (600 000 км/ч) и при этом быстро расширяется. Это расширение и является причиной очень низкой температуры туманности.
Самая быстро вращающаяся звезда
Пульсар PSR J1748-2446ad принадлежит шаровому скоплению Terzan 5 примерно в 18 000 световых годах от Земли в созвездии Стрельца. Пульсар является частью двойной звёздной системы. Вторым компонентом является звезда с минимальной массой 0,14 солнечных и радиусом, превышающим солнечный в 5—6 раз. Предположительно звезда принадлежит главной последовательности и ещё не полностью заполнила свою полость Роша. Скорость вращения звезды на экваторе составляет почти четверть скорости света, более 70 000 км/с.
Самые легкие планеты
Kepler-51 — солнцеподобная звезда, возраст которой составляет всего около 500 миллионов лет.[2] Вокруг него вращаются три планеты — Kepler-51b, c и d, которые имеют самую низкую плотность среди всех экзопланет. Все планеты размером с Юпитер, но с массой всего в несколько раз больше земной. Суперпаффы невероятно редки — во Вселенной их меньше 20, поэтому Kepler-51 — уникальная система, ведь в ней находятся три таких планеты.
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