Удивительная Италия: Красочный город Манарола, будто нарисованный талантливым художником

Манарола. / Фото: www.wallhere.com
Этот город издалека похож на огромный многопалубный корабль, раскрашенный яркими красками. Его дома примостились прямо на скалах и каждый из них действительно имеет свой цвет. Туристы спешат сюда летом насладиться потрясающим золотистым морем на закате, любители дайвинга спускаются в воду прямо с прибрежных скал, а зимой только в Манароле можно увидеть самый большой вертеп в мире.
Ожившая сказка
Красочный город. / Фото: www.blog.studocu.com
Этот древний город входит в число парка Чинкве-Терре, состоящего из пяти населенных пунктов. Манарола привлекает туристов из разных стран своим необычным расположением и удивительной красочностью. Здесь старинные дома соседствуют с новыми постройками, а на горизонте море сливается с небом.
Ожившая сказка. / Фото: www.hqwallpapersgalaxy.com
В крохотном городке создается полное ощущение ожившей сказки. Узкие улочки с пряничными домиками раскинулись прямо над морем, а внизу в небольшой гавани стоят разноцветные лодки. Впрочем, припаркованные лодки можно увидеть и прямо на улицах.
Никого не удивляют лодки, припаркованные на улицах. / Фото: www.livejournal.com
Из всех населенных пунктов, входящих в Чинкве-Терре (Пять земель), Манарола является самым древним и, несомненно, самым красочным.
Вид на город с холма. / Фото: www.bestofcinqueterre.com
В четырнадцатом веке это была небольшая рыбацкая деревушка, позже приобрела статус города и свое нынешнее название. В конце ХХ века город Манарола был включен в список объектов Всемирного наследия Юнеско.
Легенда о любви
Тропа любви (Виа дель Аморе). / Фото: www.bestofcinqueterre.com
Одна из тропинок, соединяющая между собой Манаролу и соседний городок Риомаджоре, носит романтическое название «Тропа любви». Легенда гласит о том, что жители этих городов в древности враждовали между собой, не поделив источник воды. Но так уж случилось: юноша из Манаролы полюбил юную красавицу из Риомаджоре. Девушка ответила ему взаимностью, влюблённые стали тайком встречаться.
Тропа любви местами проходит по крытой галерее. / Фото: www.esliustal.ru
Родители, узнав, что их дочь носит под сердцем ребенка, стали выяснять имя возлюбленного. Красавица, спасаясь от гнева родителей, побежала по тропе к Манароле, выкрикивая имя юноши. Юноша выбежал навстречу любимой, они взялись за руки и бросились вниз. Море разбросало их тела в разные стороны. Тело девушки оказалось у Манаролы, юноши – у Риомаджоре.
Kisses on Via-Dell'Amore. / Фото: www.wikimedia.org
Только увидев тела влюблённых, жители обоих городов осознали: вражда делает людей несчастными. С тех пор дорожка, на которой встретились влюблённые, носит название Тропа любви, а в Манароле стоит небольшой памятник, как напоминающий жителям и туристам об этой истории.
Манарола – город впечатлений
Церковь Святого Лоренцо. / Фото: www.bestofcinqueterre.com
По сказочному городу можно бродить часами, открывая всё новые красоты. Здесь есть церковь Святого Лоренцо, постройка которой датируется четырнадцатым веком и представляет собой интерес с точки зрения знакомства с архитектурой тех времен. Однако в Манаролу едут туристы, скорее, за яркими впечатлениями.
Спуск к морю. / Фото: www.kudatotam.ru
Песчаный пляж здесь отсутствует. К услугам желающих искупаться и позагорать только всё те же скалы, но от этого желающих окунуться в чистейшие воды в районе Манаролы меньше не становится. Привлекательны эти места ещё и для любителей дайвинга. Для спуска в воду построены специальные лесенки, спускающиеся прямо со скалы.
Особый интерес представляет «Тёмный утёс». Он расположен таким образом, что его никогда, даже в полдень, не касаются солнечные лучи. Он всегда в тени, благодаря чему и получил своё название.
Манарола на закате. / Фото: www.followmywings.com
В лучах закатного солнца красочные домики кажутся более яркими, а море приобретает золотистый оттенок. Именно поэтому ближе к закату солнца в море вокруг Манаролы можно наблюдать множество лодок и катеров с туристами, прибывшими полюбоваться уникальным городом с моря.
Самый большой Рождественский вертеп. / Фото: www.twimg.com
Манарола – это город, который красив в любое время года, но особенно любят бывать здесь туристы летом и, как ни удивительно, зимой. Дело в том, что именно здесь в начале декабря выстраивают самый большой в мире Рождественский вертеп. Он стоит до конца января и являет собой действительно уникальное зрелище.
Рождественский вертеп в Манароле - удивительное по красоте зрелище. / Фото: www.homeinitaly.com
Автор этого рождественского чуда - Марио Андреоли. С 1976 года он работал над воплощением своей идеи. Ему понадобилось 30 лет, чтобы его мечта стала реальностью. Рождественский вертеп в Манароле теперь занимает весь холм, а каждая фигурка подсвечивается фотоэлектрической системой.
Рождество в Манароле. / Фото: www.bestofcinqueterre.com
В момент открытия уникального вертепа в 2007 году, конструкция сразу же стала рекордсменом книги рекордов Гиннесса. Для вертепа было изготовлено больше трёхсот фигурок в натуральную величину, в освещении задействовано 17 тысяч лампочек и около 8 тысяч метров электрического провода.
Ночью Манарола выглядит не менее сказочно. / Фото: www.vorchuchelo.com
Местные жители в основном занимаются рыбной ловлей и виноделием. Поэтому в любое время года в Манароле туристов угостят блюдами из свежевыловленной рыбы и изысканным вином.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии