Эволюция стиля: Как выглядела легенда кино Софи Лорен в разные годы

Легендарная итальянская кинодива Софи Лорен.

1. Портрет актрисы (около 1950 года)

Прекрасная итальянская актриса в молодости.

2. Пикантный снимок (1955 год)

Софи Лорен, кардинально изменившая цвет волос, позирует на фоне Гранд-канала в Венеции.

3. Пресс-конференция (1955 год)

Актриса в облегающем шелковом платье под прицелом объективов фотографов.

4. Идеальная фигура (примерно 1955 год)

Софи Лорен всегда уделяла большое внимание своему внешнему виду.

5. Мисс Элегантность (1956 год)

Итальянская красавица в роскошном наряде от французского модельера Кристиана Диора.

6. На съемках (1960 год)

Соф Лорен в роли очаровательной наследницы Эпифании в фильме режиссера Энтони Эсквита «Миллионерша».

7. Уютный уголок (июнь 1958 года)

Улыбка итальянской дивы в объективе американского фотографа Питера Стакпола (Peter Stackpole).

8. Признанная красавица (примерно 1960 год)

Софи Лорен умело подчеркивала все достоинства своей фигуры с помощью одежды.

9. Роковая красотка (1955 год)

Снимок из фотосессии в Риме совместно с американским фотографом Дэвидом Сеймуром (David Seymour).

10. Актриса «на работе» (1966 год)

Софи Лорен в роли Ясмин Азир и актер Грегори Пек (Gregory Peck) на съемках триллера «Арабеска».

11. На борту (1965 год)

Даже с растрепанными на ветру волосами эта молодая женщина выглядит прекрасно.

12. Софи в аэропорту (1965 год)

Очень часто свои образы итальянская актриса дополняла всевозможными головными уборами .

13. Поцелуй любимого (1965 год)

Элегантная Софи Лорен с супругом на премьере комедийного фильма «Леди Л».

14. Соломенная шляпка (1954 год)

Чувственная икона стиля итальянской моды.

15. Цветы для звезды (около 1955 года)

Софи Лорен в серебристом платье без рукавов с широким розовым поясом.

16. Классический образ (1955 год)

Элегантный портрет итальянской актрисы с красной губной помадой и бриллиантами.

17. Успешное прибытие (1971 год)

Актриса Софи Лорен в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

18. Очаровательная улыбка (1970 год)

Итальянская звезда дает интервью во время пересадки в аэропорту имени Джона Кеннеди.

19. Выигрышная ставка (1979 год)

Великолепная актриса в роли Адель Таска в фильме-боевике «Огневая мощь».

20. Нестареющая кинодива(1993 год)

Обворожительная Софи Лорен на мировой премьере фильма-мелодрамы «Высокая мода» в Нью-Йорке.

21. На красной дорожке (2002 год)

Итальянская актриса с младшим сыном Эдоардо Понти (Edoardo Ponti) во время посещения Венецианского кинофестиваля.

22. Прекрасная легенда кино (2010 год)

Блистательная Софи Лорен на сцене фестиваля красоты «Мисс Италия 2010».

23. Королева торжества (2013 год)

Итальянская актриса на открытии ювелирного магазина «Damiani» в Гонконге.

24. Семейная идиллия (1976 год)

Легендарная актриса с мужем Карло Понти и сыновьями в уютной домашней обстановке.

25. Настоящая красота (1987 год)

Софи Лорен без макияжа – совершенно неожиданная фотография итальянской знаменитости.

26. Строгий костюм (1995 год)

Стильная актриса прибыла для участия в шоу Ларри Кинга, проходящем в прямом эфире.

27. Любимый красный (2014 год)

Софи Лорен позирует фотографам на 67-м Каннском международном фестивале .