Лайфхак по уборке для занятых и ленивых людей

Вы удивитесь, когда узнаете, насколько таблетки для посудомоечной машины эффективны и универсальны в уборке практически всего дома. Достаточно взять 1 таблетку, чтобы сделать раствор для уборки практически чего угодно. Это настоящая находка для занятых хозяек и просто ленивых!





Растолките 1 таблетку для посудомоечной машины, пересыпьте в бутылку с пульверизатором. Добавьте горячую воду (40-50 градусов). Взболтайте до растворения. Таблетка хороша тем, что практически не даёт пены, не имеет запаха и состоит из эффективных ингредиентов: кальцинированной соды, соли и отбеливателя.



Что же можно мыть этим средством? Да практически весь дом: плиту, крышку стеклянную от плиты, духовку, светлую кухонную мебель, кухонный фартук, дверцы шкафов, окна, подоконники, раковину, всю сантехнику снаружи (особенно унитаз), включая трубы и полотенцесушитель, зеркало, кафель — список ещё можно продолжить!

Распылите средство на белую мебель и просто протрите сухой тряпкой (не нужно менять влажную тряпку на сухую). Идеальная чистота за секунды.



То же самое повторите с зеркалами, стёклами и другими стеклянными поверхностями в доме.



Чтобы идеально отмыть грязную духовку, слегка нагрейте её и выключите (она должна быть тёплая, для эффективной уборки).

Затем разбрызгайте средство внутри тёплой духовки, потрите немного железкой и уберите тряпкой грязь. Даже ждать ничего не нужно. После этого грязные тряпки также вычистите с помощью таблетки для посудомойки.Добавьте 1 таблетку в кастрюлю минимум на 5 л воды, доведите до кипения, положите грязные полотенца, прокипятите 10 минут, выключите. Остудите воду, полотенца простирайте в стиральной машинке, как обычно — и на них не останется ни пятнышка.А остуженную воду вылейте в раковину и оставьте на ночь (не пользуйтесь раковиной до утра) — она ещё и прочистит трубы от жира! Крайне эффективное и сильное средство для полноценной уборки во всём доме без особого труда, к тому же — безотходное и весьма экономное. Упаковка содержит примерно 50 таблеток и стоит чуть более 500 рублей, а значит, 1 полноценная уборка обойдётся всего в 10-15 рублей (1 бутылка спрея для уборки всего дома).Подробнее о лайфхаках уборки с таблеткой для посудомоечной машины смотрите в видео ниже: