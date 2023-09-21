Как японцы ориентируются в своих городах, если в адресах нет названий улиц

Впервые оказавшись в Японии, жители западного мира нередко бывают удивлены тем фактом, что в городах страны восходящего Солнца не используются привычные названия улиц для обозначения адресов. Более того, за исключением каких-то особенно важных или крупных проспектов, улицы в японских городах в принципе не имеют названий. Как же в таком случае японцы ориентируются в собственных населенных пунктах?
Даже если название у улицы и есть, то в адресной системе оно не используется. |Фото: mykaleidoscope.ru.
На самом деле японская система адресов выглядит сложной только поначалу. За исключением нескольких «но» она мало чем отличается от западной. Во всяком случае логика здесь абсолютно та же, что и в странах Старого и Нового Света. Полный адрес в Японии содержит последовательное перечисление соответствующих административно-территориальных единиц. В большинстве стран мира подобное перечисление будет выглядеть примерно следующим образом: страна -> населенный пункт -> улица -> номер дома. Иногда в эту схему могут добавляться уточняющие данные вроде области или района, например, если речь идет не о крупном столичном городе, а о какой-нибудь деревне.
Названий улиц нет, но есть номера кварталов. |Фото: gutx.vn.
В целом в Японии система ничем не отличается. Однако, нет названий улиц. Вместо них используются номера кварталов. Каждый квартал входит в состав малого района (тёмэ), а каждый малый район – в состав большого (мати). Каждый большой район «мати» входит в состав муниципалитета. Муниципалитеты образуют город. Города входят в составы префектур, префектуры - в состав регионов. И в данном случае под словом «город» подразумевается населенный пункт, а не именно классический европейский город. Вместо него вполне может быть поселок. При этом важно добавить, что в силу ряда причин, в Японии есть несколько исключений в обозначении административных единиц. Так, в некоторых городах вместо деления районов на «мати» и «тёмэ» используется деление на «оадза», «адза» и «коадза». Однако, в целом логика принципиально не меняется.
На самом деле ничего сложного. ¦Фото: gfhome.ru.
Так вот теперь, что касается названий. Кварталы и малые районы (тёмэ) – названий в японской адресной системе не имеют. Они обозначаются цифрами. Имена собственные у административных единиц появляются, начиная лишь с больших районов (мати). Приведём пример написания японского рабочего адреса на латинице: 4-1-1 Kamikodanaka Nakahara-ku Kawasaki-shi Kanagawa-ken 211-8588 JAPAN. Теперь следует расшифровать…
В Японии большое внимание уделяется делению на многочисленные районы. |Фото: myasiaplanet.ru.
На русский можно перевести как: 4-1-1 Камикоданака Накахара-ку Кавасаки-си Канагава-кэн 211-8588 Япония. Начнем с конца. Наверное пояснять, что такое Япония, все-таки не нужно, а что касается цифр «211-8588», то это почтовый индекс. Далее идет название «Канагава-кэн» — это название префектуры из региона Канто. Перед ней название «Кавасаки-си» — это название города в префектуре Канагава. Следом «Накахара-ку» — это название одного из городских районов Кавасаки. Перед этим у нас есть еще слово «Камикоданака» — это название большого района (мати) в составе городского района Накахара. Цифра «4» — это номер малого района (тёмэ) в составе большого района (мати). Цифра «1» сразу после цифры «4» — это номер квартала. Наконец последняя цифра «1» — это номер дома. Будь это жилой дом в адресе была бы еще квартира, но в нашем случае по этому адресу находится предприятие.
Если забыть о названиях улиц, логика адресной системы ничем не отличается от европейской. ¦Фото: japantimes.co.jp.
В заключение несколько слов по поводу странных суффиксов вроде «-ку», «-си», «-кэн» и так далее. Все они используются для пояснения к чему конкретно относится название. Т.е. «Кавасаки» – это просто название города, а «Кавасаки-си» буквально можно перевести как «город Кавасаки». Соответственно «Накахара-ку» — это буквально как «район Накахара» и так далее. Свои суффиксы есть для деревень, поселков и т.п. Нужны они для уточнения, так как иногда одно и тоже имя собственное может использования для обозначения нескольких разных административных единиц.
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