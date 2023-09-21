Как японцы ориентируются в своих городах, если в адресах нет названий улиц

Даже если название у улицы и есть, то в адресной системе оно не используется. |Фото: mykaleidoscope.ru.

Названий улиц нет, но есть номера кварталов. |Фото: gutx.vn.

На самом деле ничего сложного. ¦Фото: gfhome.ru.

В Японии большое внимание уделяется делению на многочисленные районы. |Фото: myasiaplanet.ru.

Если забыть о названиях улиц, логика адресной системы ничем не отличается от европейской. ¦Фото: japantimes.co.jp.