Матовую или глянцевую кухню выбрать: разбираемся с плюсами и минусами каждой

1. Плюсы матовых кухонь

Матовая поверхность хорошо имитирует любую текстуру: камень, дерево, бетон. Кухня с такими фасадами будет выигрышно смотреться во многих стилях. / Фото: dg-home.ru

2. Минусы матовых кухонь

Матовые поверхности быстро грязнятся и сильно впитывают загрязнения. / Фото: kitchensecrets.com

3. Плюсы глянцевых кухонь

Глянцевые фасады усиливают освещение. Они отражают свет, а не поглощают его, как матовые поверхности. Особенно хорошо это работает с кухнями светлых оттенков. Помимо отражающего эффекта, они и сами делают помещение светлее. / Фото: salon.ru

4. Минусы глянцевых кухонь

Блики и низкая износостойкость - минусы глянцевых фасадов кухонь. / Фото: interior.ru

5. Как разобраться, что подходит вам?

Глянцевый гарнитур лучше выглядит на кухне в стиле хай-тек, ар-деко, лофт. В них больше лёгкости, шика и ярких элементов. / Фото: salon.ru

6. Можно ли объединить обе фактуры?

Популярный вариант — сделать все фасады одной фактуры, а столешницу — другой. На данном фото матовые фасады отлично сочетаются с глянцевой столешницей. / Фото: salon.ru