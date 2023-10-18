Матовую или глянцевую кухню выбрать: разбираемся с плюсами и минусами каждой

Какие фасады выбрать для кухни - матовые или глянцевые? Простой, с первого взгляда, вопрос, на самом деле требует тщательного подхода. Нужно учитывать размер кухни, требования к практичности, внешнему виду и ещё множество факторов. Данный материал расскажет о плюсах и минусах каждого из вариантов фасадов кухни и о том, какая подойдёт лучше под ваши запросы.
1. Плюсы матовых кухонь
Матовая поверхность хорошо имитирует любую текстуру: камень, дерево, бетон. Кухня с такими фасадами будет выигрышно смотреться во многих стилях. / Фото: dg-home.ru
• Универсальность. Матовая поверхность хорошо имитирует любую текстуру: камень, дерево, бетон. Кухня с такими фасадами будет выигрышно смотреться во многих стилях: классический, скандинавский, деревенский, минимализм. В вопросе цвета матовый гарнитур также универсален, хорошо выглядит в ярких и темных оттенках. Шероховатая текстура успокаивает даже вызывающие цвета и дает больше возможностей для декорирования. Если сделать кухню матовой и темной, то к ней можно добавлять много цветовых акцентов: менять обивку или подушки на диване, играть с цветами посуды, украшать интерьер необычными картинами и мягкими пуфами.
• Естественный вид. По фактуре матовые поверхности напоминают натуральные материалы. Они выглядят естественнее, спокойнее, создают ощущения уюта и отдыха в загородном доме. Матовые кухни стали особенно популярны, когда в моду только входили стили прованс, лофт, ваби-саби и минимализм. Ведь для них просто идеальны приглушенные оттенки, обилие дерева и отсутствие большого количества акцентных деталей.
• Отсутствие бликов. Если ваши окна выходят на солнечную сторону, то обилие света может раздражать глаз. Матовые кухни поглощают свет и не бликуют, как глянец. К ним проще подобрать освещение, потому что переборщить с ним в таком случае сложно. Но факт отсутствия бликов может стать и минусом. Так, нам ни раз попадались отзывы, где пользователям было важно, чтобы чистые поверхности блестели на солнце.
2. Минусы матовых кухонь
Матовые поверхности быстро грязнятся и сильно впитывают загрязнения. / Фото: kitchensecrets.com
• Быстрое загрязнение. Фасады из натуральных материалов хорошо впитывают жир и влагу, в отличие от глянцевых поверхностей из пластика с пленкой ПВХ. Вымывать грязь с матовых кухонь тяжело из-за их шероховатой текстуры. А если не провести уборку вовремя, отмыть пятна с такой поверхности становится еще сложнее. Еще одна трудность заключается в том, что для уборки матовых кухонь можно использовать только мягкую губку, тряпку из микрофибры и специальные средства. Иначе на фасадах могут остаться потертости и разводы.
• Уменьшение пространства. Матовая кухня может отрицательно сказаться на визуальном восприятии размеров помещения. Темные фасады значительно уменьшают комнату, особенно если в ней недостаточно света. Если в плохо освещенном помещении сделать матовые фасады глубокого оттенка, то кухня будет казаться не только маленькой, но и мрачной.
• Поглощение света. Матовые кухни поглощают свет, как бы впитывая его в себя. Из-за этого помещение кажется темнее, чем оно есть на самом деле. Поэтому устанавливать матовые фасады лучше в помещениях с большими окнами. На небольшом пространстве матовые кухни выглядят выигрышно, если они выполнены в светлых оттенках, а по периметру установлено большое количество источников искусственного освещения.
3. Плюсы глянцевых кухонь
Глянцевые фасады усиливают освещение. Они отражают свет, а не поглощают его, как матовые поверхности. Особенно хорошо это работает с кухнями светлых оттенков. Помимо отражающего эффекта, они и сами делают помещение светлее. / Фото: salon.ru
• Расширение пространства. Глянцевые кухни визуально делают помещение больше за счет зеркального эффекта фасадов. Их поверхность отражает не только свет, но и окружающее пространство, делая кухню визуально просторнее. Глянец особенно хорошо смотрится в небольших кухнях, которые необходимо визуально увеличить.
• Увеличение света. Глянцевые фасады усиливают освещение. Они отражают свет, а не поглощают его, как матовые поверхности. Особенно хорошо это работает с кухнями светлых оттенков. Помимо отражающего эффекта, они и сами делают помещение светлее.
• Лёгкая уборка. Глянцевые кухни гладкие и, в отличие от матовых поверхностей, не впитывают жир и грязь. За счёт этого их проще убирать - не нужно прилагать много усилий и использовать химикаты, чтобы отмыть пятна. Есть в этом и свой минус, но об этом поговорим дальше.
4. Минусы глянцевых кухонь
Блики и низкая износостойкость - минусы глянцевых фасадов кухонь. / Фото: interior.ru
• Низкая износостойкость. Глянцевые поверхности легче портятся из-за своей текстуры. На них быстро появляются потертости, царапины и сколы, которые особенно заметны на однотонных фасадах. Яркая глянцевая кухня не подойдет тем, чьи окна выходят на солнечную сторону. Из-за покрытия - акрил или полиэфирная пленка - фасады легко портятся от солнечного света и влаги. Они обесцвечиваются, разбухают и покрываются мелкими царапинами.
• Отпечатки пальцев. На темных глянцевых кухнях очень заметны отпечатки пальцев и пыль. Это значит, что хотя жир и не впитывается в глянец так же, как в матовые поверхности, протирать такие фасады придётся часто. Очень часто.
• Большое количество бликов. На глянцевых поверхностях появляется много бликов, если кухня хорошо освещена. Отражение большого количества искусственного света или ярких солнечных лучей вызывает дискомфорт для глаз и подчёркивает несовершенства поверхности.
5. Как разобраться, что подходит вам?
Глянцевый гарнитур лучше выглядит на кухне в стиле хай-тек, ар-деко, лофт. В них больше лёгкости, шика и ярких элементов. / Фото: salon.ru
Чтобы понять, какие фасады будут выигрышнее смотреться на вашей кухне, задайте себе несколько вопросов:
• Какого размера помещение? Текстура фасадов напрямую связана с размером помещения. Если ваша кухня маленькая и малоосвещенные, лучше выбирать глянцевое покрытие. Оно будет расширять пространство и наполнять его светом. Если ваша кухня просторная и выходит на южную сторону, то матовое покрытие будет смотреться выигрышнее. Особенно это актуально, если кухня оформлена в американском стиле, где на первое место выходят простор и много света.
• Куда выходят окна? Чем больше света в помещении, тем больше раздражающих бликов будет на глянцевой кухне. Если окна выходят на солнечную сторону, то лучше выбирать матовый гарнитур. Он будет поглощать свет и создавать уют. И наоборот, если в помещении мало естественного света, то в помощь вам будут глянцевые фасады.
• Какой цвет фасадов планируется? Если вы предпочитаете светлые цвета, то лучше выбирать глянцевые фасады. На них меньше заметны царапины, и они дают больше света, чем поглощают. Если вам больше нравятся яркие или насыщенные глубокие цвета, то лучше выбирать матовую кухню. Глянец сам по себе очень нарядный, в акцентном цвете он может смотреться безвкусно и дешево.
6. Можно ли объединить обе фактуры?
Популярный вариант — сделать все фасады одной фактуры, а столешницу — другой. На данном фото матовые фасады отлично сочетаются с глянцевой столешницей. / Фото: salon.ru
А что делать, если вы хотите современный интерьер, но с элементами дерева? Или ваша кухня и так большая и светлая, а вам нравятся глянцевые поверхности? В таких случаях можно комбинировать оба варианта фасадов. Распространённый вариант - верх кухни - глянец, низ матовый. Глянец сверху расширяет пространство и облегчает кухню. А матовые фасады внизу создают ощущение фундаментальности и загрязняются не так сильно, как если бы на их месте были глянцевые. Еще один популярный вариант - сделать все фасады одной фактуры, а столешницу - другой.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии