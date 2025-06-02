Зачем на европейских улицах устанавливали странные металлические штуковины

На многих улицах Европы можно увидеть установленные на земле, приделанные к стене и около двери, странные металлические приспособления. Сегодня ими никто не пользуется, но раньше они выполняли совсем не декоративную функцию. Так как же ими пользовались, когда они появились и почему перестали быть нужны в современном мире?
Они могли быть совершенно различной формы /Фото:dzen.ru
Металлические скребки для обуви были неотъемлемой частью домашнего обихода в Европе в прошлые века. Эти удобные устройства помогали людям быстро и эффективно очищать подошвы обуви от грязи, песка и других загрязнений, чтобы не заносить их внутрь дома.
Декроттуар (от французского словосочетания «Decrottoir», где «de» означает «удаление», а «crotte» - «грязь») представляет собой конструкцию, предназначенную для очищения обуви от прилипшей грязи или снега. Это устройство, напоминающее по функционалу скребок, обычно располагалось у входа в здание. Оно могло быть выполнено в виде металлической скобы, которая укреплялась непосредственно в земле возле входной двери или крыльца, либо же встраивалась в стену. Несмотря на своё изящное и, казалось бы, аристократическое название, декроттуар в буквальном переводе с французского называется «очиститель от навоза», поскольку «crotte» во французском языке также может означать «фекалии».
На улицах была невероятная грязь /Фото:imghub.ru
Декроттуары, когда-то пережившие свою эпоху расцвета, все еще можно встретить возле новостроек, несмотря на то что их эра позади. Современные технологии предложили альтернативные решения для поддержания чистоты обуви, среди которых особенно выделяется уличная щетка.
В эпоху до появления автомобилей, когда улицы были вымощены не асфальтом, а землей и глиной, и их заполняли лошади с повозками, городские дороги часто превращались в непроходимые грязные болота, особенно после ливней. Лошадиные копыта превращали путь в рыхлую колею, где каждый шаг оставлял следы грязи. В таких условиях входить в помещения в испачканной обуви было недопустимо. Простой коврик у двери, который мог бы служить лишь для внешнего очищения, не справлялся с задачей, и вот тогда на сцену вышли скребки для обуви, предназначенные для тщательного удаления грязи с подошв.
Обувь была дорогим удовольствием /Фото:bgbug.ru
Металлические скребки с острым краем были идеальным решением для быстрого и эффективного очищения обуви перед тем, как войти в дом. Также они позволяли сохранить чистоту полов внутри помещения и избежать распространения болезней. Кроме того, металлические скребки для обуви были не только практичными, но и декоративными. Их изготавливали из различных материалов, включая металл, дерево и камень, и украшали разнообразными узорчатыми элементами.
Особенно востребованы они оказались в прошлые века из-за того, что обувь того времени часто была изготовлена из толстой и прочной кожи, а также имела толстую подошву, что делало её более стойкой к износу, но в то же время более трудоемкой в уходе. Металлическая скребка позволяла не только легко и быстро удалять грязь, пыль и другие загрязнения с обуви, а также равномерно разглаживать поверхность кожи, удаляя неровности и придавая обуви аккуратный внешний вид. Благодаря металлическим скребкам люди могли продлить срок службы своей обуви и сохранить её в хорошем состоянии.
Сейчас ими тоже можно пользоваться /Фото:garden-zoo.ru
В прошлые века люди обращали большее внимание к уходу за обувью, так как качественная обувь была предметом роскоши и статуса.
С течением времени, важность чистоты и гигиены только усиливалась, и наличие декроттуара у порога дома стало символом статуса и моды. Соседи устраивали целые соревнования за право иметь самый заметный и оригинальный декроттуар, заказывая конструкции с необычными и изящными формами. Элита общества стремилась приобрести роскошные кованые очистители с декоративными элементами, чтобы выделиться среди прочих.
Они были незаменимы /Фото:travelask.ru
В конце восемнадцатого века в больших городах начали устанавливать первые скребки для обуви, закрепляя их непосредственно на городских тротуарах. В то время длительные прогулки не пользовались популярностью среди горожан. Однако со временем, когда жители осознали, что прогулки по городу могут быть не только приятным времяпрепровождением, но и способствовать укреплению здоровья, началось преобразование городских пространств, включая бульвары и пешеходные зоны.
С появлением городских парков и высадкой деревьев вдоль улиц, прогулки стали значительно приятнее. В связи с этим, скребки для обуви, ранее располагавшиеся на бульварах, были перемещены непосредственно на фасады зданий, а иногда и на входные двери. Это новшество оказало влияние на социальные нормы: в прошлом принято было оставлять обувь у порога, но с улучшением состояния улиц, люди начали входить в помещения не снимая обувь.
Лондонский скребок /Фото:emilia-spanish.ru
В девятнадцатом столетии скобы стали чрезвычайно популярны и нашли широкое применение в различных уголках как Старого, так и Нового Света, особенно в местах с глинистыми почвами, которые способствовали повседневному загрязнению обуви. Гилберт Кит Честертон, знаменитый английский литератор, в своих работах не раз упоминал декроттуары и подставки для зонтов как обыденные предметы в домах эпохи викторианской Англии.
В те времена даже существовали популярные наставления для новобрачных мужчин, советующие использовать декроттуар, чтобы избежать заноса грязи на обуви в дом и таким образом значительно упростить бытовые заботы супруги.
Необычный скребок /Фото:catalog-obuvi.ru
Во время прогулок по узким улицам Европы взгляд всё ещё может зацепиться за необычные металлические конструкции, прикрепленные к фасадам зданий. Одни из этих устройств кажутся довольно примитивными, состоя из одного лишь отшлифованного железного бруска, в то время как другие выглядят как настоящие шедевры, великолепно вписанные в архитектурный ансамбль с помощью каменных или металлических скульптурных элементов.
С началом двадцатого века скребки для обуви стали постепенно исчезать из повседневной жизни, уступая место развитию автомобильного транспорта. С этим же периодом связано и сокращение грязи на улицах, так как дорожное покрытие начали обновлять, заменяя грунтовые дороги асфальтом. До начала 1940-х годов в Европе насчитывалось несколько сотен тысяч таких устройств, но во время Второй мировой войны они были демонтированы для того, чтобы использовать металл в военных целях. Несмотря на это, в некоторых уголках Европы до сих пор можно встретить эти реликты прошлого.
Из Санкт-Петербурга /Фото:groupprice.ru
Город Базель в Швейцарии тоже может похвастаться скребками для обуви. Тут для для удобства они не только были прикреплены к земле, но и если рядом находилась стена, на ней располагали ручку, чтобы можно было схватиться и удерживать равновесие. Всё было продумано.
А вот Филадельфию в США называют настоящим музеем деккротуаров. Разнообразие форм скребков поражало воображение, от простых горизонтальных полос с затачиваемыми краями до изысканных конструкций, вмонтированных в стены или полы. В некоторых случаях для удобства использования монтировались специальные ниши с натянутыми металлическими тросами.
Были совершенно разных видов /Фото:ngasanova.livejournal.com
В Брюсселе, где скребки для обуви были неотъемлемой частью городского ландшафта, их часто монтировали вблизи стенных углублений, служивших своеобразными хранилищами для соскобленной грязи.
Из Брюсселя /Фото:commons.m.wikimedia.org
В России тоже были такое приспособления. В Санкт-Петербурге, который когда-то был столицей Российской империи, до сих пор можно обнаружить множество оригинальных скребков для обуви. Хотя многие из них не могут похвастаться безупречным состоянием, как их европейские аналоги, они всё же представляют собой зрелище, достойное внимания. На Обуховском проспекте расположен скребок для обуви, который по праву считается жемчужиной Петербурга среди сохранившихся до наших дней. Эксперты и ценители городской эстетики особенно выделяют его изысканность и историческую ценность.
из Филадельфии /Фото:38rosta.ru
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