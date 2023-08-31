«Почемучки»: 7 любопытных фактов, о которых просто не у кого было спросить

Почему все почему?

1. Почему на свадьбах кричат «Горько!»?

Совет, да любовь.

2. Почему овсянку называют «геркулесовой»?

Дело в бренде.

3. Почему в бане вода не кипит?

А ведь и правда - не кипит.

4. Почему вода в океане соленая?

Да там почти вся таблица периодическая.

5. Почему чешутся шрамы?

Шрамы просто так не чешутся.

6. Почему облазит кожа на пальцах?

Все из-за витаминов.

7. Почему бриллианты меряют в каратах?

Вот эти семена.