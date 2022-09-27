Уникальный метод выращивания фруктовых деревьев

Жители больших городов, которым посчастливилось жить в частном секторе, редко располагают большой площадью участка. После строительства дома и необходимых хозяйственных сооружений на участке остается очень мало места.
Из-за недостатка места речи о том, чтобы посадить фруктовые деревья обычно даже не идет. Но что делать, если так хочется иметь возможность выращивать фрукты на своем участке. В этом случае на помощь приходят фруктовые деревья, выращенные уникальным шпалерным методом.
Технологию выращивания фруктовых деревьев на шпалерах впервые начали использовать бельгийцы и французы. Сегодня в наших садах редко можно увидеть такие необычные посадки, так что вы можете быть одним из первых в своем населенном пункте, кто выберет столь необычный, но невероятно удобный способ выращивания фруктовых деревьев.
Помимо экономии места выращивание деревьев на шпалере имеет множество других преимуществ:
ветви получают максимальное количество света;
снижен риск развития болезней за счет хорошей циркуляции воздуха;
высокая урожайность;
простота ухода.
Для выращивания на шпалерах подходят только карликовые деревья, высота которых во взрослом виде не превышает 3,5 метров.
Выращивание фруктовых деревьев на шпалерах — это не только удобно, это еще и очень красиво.
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