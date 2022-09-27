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Уникальный метод выращивания фруктовых деревьев

Жители больших городов, которым посчастливилось жить в частном секторе, редко располагают большой площадью участка. После строительства дома и необходимых хозяйственных сооружений на участке остается очень мало места.
Из-за недостатка места речи о том, чтобы посадить фруктовые деревья обычно даже не идет. Но что делать, если так хочется иметь возможность выращивать фрукты на своем участке. В этом случае на помощь приходят фруктовые деревья, выращенные уникальным шпалерным методом.

Уникальный метод выращивания фруктовых деревьев

Уникальный метод выращивания фруктовых деревьев

Уникальный метод выращивания фруктовых деревьев

Технологию выращивания фруктовых деревьев на шпалерах впервые начали использовать бельгийцы и французы. Сегодня в наших садах редко можно увидеть такие необычные посадки, так что вы можете быть одним из первых в своем населенном пункте, кто выберет столь необычный, но невероятно удобный способ выращивания фруктовых деревьев.

Уникальный метод выращивания фруктовых деревьев

Уникальный метод выращивания фруктовых деревьев

Уникальный метод выращивания фруктовых деревьев

Помимо экономии места выращивание деревьев на шпалере имеет множество других преимуществ:
ветви получают максимальное количество света;

снижен риск развития болезней за счет хорошей циркуляции воздуха;

высокая урожайность;

простота ухода.

Уникальный метод выращивания фруктовых деревьев

Уникальный метод выращивания фруктовых деревьев
Уникальный метод выращивания фруктовых деревьев

Для выращивания на шпалерах подходят только карликовые деревья, высота которых во взрослом виде не превышает 3,5 метров.


Уникальный метод выращивания фруктовых деревьев

Уникальный метод выращивания фруктовых деревьев

Уникальный метод выращивания фруктовых деревьев

Выращивание фруктовых деревьев на шпалерах — это не только удобно, это еще и очень красиво.

Используя шпалерный метод, можно преобразить стену здания и даже создать сплошную живую изгородь, на которой при должном уходе в скором времени появятся многочисленные плоды.

Уникальный метод выращивания фруктовых деревьев

Уникальный метод выращивания фруктовых деревьев

Уникальный метод выращивания фруктовых деревьев
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