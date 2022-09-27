Уникальный метод выращивания фруктовых деревьев

Жители больших городов, которым посчастливилось жить в частном секторе, редко располагают большой площадью участка. После строительства дома и необходимых хозяйственных сооружений на участке остается очень мало места.

Из-за недостатка места речи о том, чтобы посадить фруктовые деревья обычно даже не идет. Но что делать, если так хочется иметь возможность выращивать фрукты на своем участке. В этом случае на помощь приходят фруктовые деревья, выращенные уникальным шпалерным методом.















Технологию выращивания фруктовых деревьев на шпалерах впервые начали использовать бельгийцы и французы. Сегодня в наших садах редко можно увидеть такие необычные посадки, так что вы можете быть одним из первых в своем населенном пункте, кто выберет столь необычный, но невероятно удобный способ выращивания фруктовых деревьев.















Помимо экономии места выращивание деревьев на шпалере имеет множество других преимуществ:

ветви получают максимальное количество света;



снижен риск развития болезней за счет хорошей циркуляции воздуха;



высокая урожайность;



простота ухода.













Для выращивания на шпалерах подходят только карликовые деревья, высота которых во взрослом виде не превышает 3,5 метров.

















Выращивание фруктовых деревьев на шпалерах — это не только удобно, это еще и очень красиво.

Используя шпалерный метод, можно преобразить стену здания и даже создать сплошную живую изгородь, на которой при должном уходе в скором времени появятся многочисленные плоды.