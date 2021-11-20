Самые красивые дамбы из разных уголков планеты

Человек перегораживает реки уже несколько тысяч лет: первые дамбы появились на Ближнем Востоке, с маленьких стен, а сейчас высота самой выдающейся в мире дамбы — гидроэлектростанции «Цзиньпин-1» в Китае — составляет 305 м. Самая большая из российских — Саяно-Шушенская ГЭС на реке Енисей, 242 м.







На фото: Граница Бразилии и Парагвая



Дамбы необходимы для того, чтобы создавать крупнейшие хранилища пресной воды для питья и орошения земель, предотвращать наводнения и стихийные катастрофы в местах, где есть риск подтоплений, а также генерировать электричество. Так, мощности одной из крупнейших ГЭС — «Итайпу» на границе Бразилии и Парагвая — хватит для того, чтобы одновременно зажечь 120 млн лампочек.



По дамбам, на строительство которых подчас уходили годы, нередко прокладывают автомобильные дороги. А еще это одни из лучших видовых точек планеты. Так, знаменитая дамба Гувера в США ежегодно принимает до 9 млн туристов.



Они же сами и объекты съемок. В нашей подборке — самые красивые дамбы мира.







Россия







Невада, США







Австрия







Китай







Невада, США







Японские Альпы, Япония







Россия







Лесото, Южная Африка







Граница Бразилии и Парагвая







Грузия







Швейцария







Португалия







Таиланд







Северный Рейн-Вестфалия, Германия







Таиланд







Миссури, США







Португалия







Китай







Граница Швейцарии и Франции







Египет







Великобритания







Бразилия







Россия







Австрия







Швейцария







Грузия







Невада, США



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