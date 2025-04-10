10 суперспособностей пищевой соды

Наши мамы и бабушки не зря любят использовать соду в быту, ведь она решает десятки задач, с которыми не всегда справляются даже профессиональные средства. Не верите? Тогда читайте в нашей статье.







Рассказываем, какие суперспособности есть у соды, и как она может пригодиться в хозяйстве.



Суперспособность 1: Возвращает мягкость махровым полотенцам

Суперспособность 2: Очищает противень

Суперспособность 3: Расслабляет ступни

Суперспособность 4: Убирает неприятный запах в холодильнике

Суперспособность 5: Очищает от загрязнений чугунную сковороду

Суперспособность 6: Убирает известковый налет в ванной

Суперспособность 7: Моет посуду

Суперспособность 8: Устраняет засоры

Суперспособность 9: Делает жареный лук золотистым

Суперспособность 10: Убирает запах на разделочных досках

Используйте раствор соды вместо кондиционера.Со временем махровые полотенца теряют свою мягкость, становятся жесткими и начинают плохо впитывать воду. Конечно, можно попробовать исправить ситуацию с помощью кондиционера для белья, но он далеко не всегда помогает (а стоит немало). Если не хотите тратиться на бытовую химию, предлагаем сделать смягчающее средство самостоятельно.Возьмите кусочек хозяйственного мыла весом 70 грамм, натрите его на терке, а затем смешайте готовую стружку со столовой ложкой соды. Вуаля – дешевое и эффективное средство готово. Насыпьте его прямо в барабан стиральной машины, сверху положите полотенца и постирайте их при температуре 60 градусов. Такой «кондиционер» не только выходит гораздо дешевле, но и на 5+ справляется со смягчением полотенец.Сода уберет с противня жир и нагар.В ассортименте современных магазинов можно найти огромное количество средств, предназначенных для чистки духовки и противня, в частности. Но зачем скупать десятки антижиров, если можно справиться с загрязнениями, используя всего лишь один продукт – соду?Чтобы привести противень в порядок, нужно смешать соду с небольшим количеством воды (должна получится смесь с консистенцией пасты), нанести на загрязненную поверхность и оставить примерно на один час. По истечении времени тщательно пройдитесь по противню губкой, а затем ополосните его чистой водой.Ванночка с содой снимает усталость с ног.После целого дня, проведенного на ногах, очень хочется, чтобы кто-то сделал массаж ступней и помог им расслабиться. Если дома нет специальной гидромассажной ванночки или мужа, который готов массажировать ваши пальцы всю ночь, предлагаем воспользоваться помощью все той же соды.Возьмите таз или большую глубокую миску, налейте в нее три литра теплой воды, добавьте по одной столовой ложке соды и натертого хозяйственного мыла, 10 капель йода и хорошо перемешайте. После 15 минут, проведенных в такой ванночке, ноги расслабятся, уйдут усталость и напряжение. Обязательно попробуйте.Содой нужно протереть полки, а затем поставить в блюдце, чтобы впитывала запах.Открыли утром холодильник и почувствовали ужасный запах? Для начала нужно определить причину его появления и устранить ее. Чаще всего дело в пропавших продуктах: внимательно проверьте ящики с овощами и фруктами, понюхайте фарш, который вы поставили размораживаться, и так далее. Нашли «виновника торжества»? Отлично, теперь нужно помыть холодильник раствором уксуса или лимонной кислоты, чтобы устранить бактерии и остаточный запах, а затем использовать соду.Растворите четыре столовых ложки порошка в одном литре воды, смочите мягкую тряпку и пройдитесь по всем поверхностям в холодильнике. После этого насыпьте соду в маленькое блюдце и поставьте к задней стенке. Таким образом вы сможете не только нейтрализовать имеющийся запах, но и предотвратить появление других ароматов – сода будет впитывать в себя излишнюю влагу, которая часто становится причиной быстрой порчи продуктов.Вам понадобится несколько столовых ложек соды.В то время как современные хозяйки все чаще отдают предпочтение сковородам с антипригарным покрытием, в Советском Союзе всем сердцем любили чугунную посуду. Если вы тоже неравнодушны к изделиям из этого прочного и долговечного материала, который прекрасно держит тепло, расскажем, как нужно за ним ухаживать.Возьмите грязную сковороду, насыпьте в нее три-четыре столовых ложки соды и заполните посуду водой примерно на 1/3. Далее поставьте сковороду на плиту, дождитесь, пока раствор закипит и выключите огонь. После остывания хорошо протрите сковороду губкой, а затем ополосните теплой водой. Также в конце можно использовать моющее средство.На заметку: Не забывайте, что чугун боится влаги, поэтому после того, как вы помоете сковороду, обязательно вытрите ее насухо обычным или бумажным полотенцем. Так вы сможете предотвратить появление ржавчины.Протрите содовым раствором смеситель.Известковый налет в ванной – это, увы, не исключение из правил, а суровая реальность, с которой нужно бороться чуть ли не каждый день. Стоит только помыть смеситель или душевую лейку, как уже через несколько часов на них вновь появляются некрасивые пятна и разводы. Без паники – сода спешит на помощь. Просто растворите несколько столовых ложек в одном литре теплой воды, смочите тряпку и пройдитесь по загрязненным поверхностям. Быстро, просто и эффективно! Если же загрязнения не поверхностные, а более серьезные, сделайте пасту из соды, нанесите на проблемный участок на 10-15 минут, чтобы средство подействовало, а затем смойте остатки влажной губкой.Содой можно мыть даже детскую посуду.Если вы фанат экологичной бытовой химии, но ее цена кусается, смело можете использовать вместо нее содовый раствор. Он подходит для мытья любой посуды, в том числе и детской, так как является абсолютно безопасным. Возьмите большую, глубокую миску, налейте в нее литр теплой воды, добавьте несколько столовых ложек соды и погрузите туда грязную посуду. Можете сразу начинать мыть тарелки и кружки, а можете замочить их на 15-20 минут. В любом случае средство подействует самым лучшим образом.Сода вместе с кипятком способна убрать легкий засор в раковине.К сожалению, засор – это довольно частая проблема. Даже если вы используете профессиональную бытовую химию для профилактики, нет никакой гарантии, что однажды вас не встретит такой неприятный сюрприз в ванной или на кухне. Итак, чтобы устранить засор в трубах, нужно насыпать в слив примерно 1/3 пачки соды, а затем влить туда стакан кипятка. Через час промойте раковину большим количеством горячей воды, и вы увидите, что от засора не осталось даже следа.Если же проблема оказалась серьезнее, чем вы думали, используйте вместе с содой уксус. Засыпьте в сливное отверстие 100 граммов соды, сверху залейте 100 миллилитров уксуса и закройте все тряпкой, чтобы реакция происходила внутри, а не снаружи. После того, как пенообразование закончится, медленно влейте в слив литр крутого кипятка.Добавьте немного соды к луку, чтобы он стал золотистым.Несмотря на то, что соду активно используют для решения бытовых вопросов, все же ее первоначальная сфера использования – это кулинария. Но речь идет не только о том, чтобы с помощью соды приготовить пышную выпечку. Оказывается, она помогает и во время жарки лука, придает ему красивый золотистый цвет.Итак, положите измельченный лук в разогретую сковороду, смазанную растительным маслом, обжарьте несколько минут, пока он не станет золотистым, а затем посыпьте небольшим количеством соды (щепотки будет достаточно). Через пару минут отставьте сковороду и используйте лук по назначению. Особенно красиво он будет смотреться в паре с жареной картошкой или мясом. Аж слюнки потекли!Нанесите соду на доску и почистите щеткойРазделочные доски, особенно деревянные, впитывают в себя не только сок продуктов, которые вы на них нарезаете, но и запах. Если вы хотите устранить с поверхности запах лука, рыбы или чеснока, ополосните доску содовым раствором или смешайте порошок со средством для мытья посуды, и уже после этого пройдитесь по загрязненным участкам. От неприятного аромата не останется даже следа.