10 самых древних и самых важных в истории человечества систем письменности





Древние системы письменности.



Современные ученые считают письменность одной из характерных черт цивилизации. Древние считали её божественным даром. Так или иначе, но именно письменность стала важным шагом в передаче накопленного опыта. В нашем обзоре 10-ка древних систем письменности. Одними пользуются и сегодня, а другие учёные так и не смогли расшифровать до конца.