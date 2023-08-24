10 самых древних и самых важных в истории человечества систем письменности

Древние системы письменности.
Современные ученые считают письменность одной из характерных черт цивилизации. Древние считали её божественным даром. Так или иначе, но именно письменность стала важным шагом в передаче накопленного опыта. В нашем обзоре 10-ка древних систем письменности. Одними пользуются и сегодня, а другие учёные так и не смогли расшифровать до конца.
1. Шрифт Брайля
Шрифт Брайля.
2. Кириллица
Кириллица.
В 9-м веке нашей эры греческие братья Мефодий и Кирилл изобрели два алфавита, глаголицу и кириллицу, в качестве системы письма для старославянского языка. Кириллица, которая была сделана на основе глаголицы и греческого алфавита, в конечном счете, стала предпочтительной системой для записи славянских языков. Кириллица сегодня используется в письменности многих славянских языков (русского, украинского, болгарского, белорусского и сербского), а также ряда неславянских языков, которые попали под влияние Советского Союза. На протяжении всей истории, кириллица была адаптирована для записи более чем 50 языков.
3. Клинопись
Клинопись.
4. Древниеегипетские иероглифы
Древниеегипетские иероглифы.
Считается, что египетские иероглифы возникли вскоре после шумерской клинописи, около 3200 г. до н. Наряду с хорошо известными иероглифами, существует две другие древнеегипетские системы письма: иератическое (использовалось в основном для религиозных целей) и простонародное (для большинства других целей). Эта система письменности послужила в качестве вдохновения для создания первого алфавита.
5. Китайская письменность
Китайская письменность.
Китайская письменность известна не только тем, что ей пользуются огромное количество людей, но и тем, что это одна из старейших непрерывно используемых систем письменности в мире. Она возникла во 2-го тысячелетии до нашей эры и используется до наших дней. Изначально символы представляли собой пиктограммы, в которых прослеживалось сходство с тем, что символ обозначал. Каждая пиктограмма представляла собой целое слово. Китайские иероглифы были адаптированы для других языков из-за огромного влияния Китая в Восточной Азии. Китайские иероглифы переняли корейцы и японцы (значения символов), а также вьетнамцев (звук или смысл символов). В 20-м веке китайскую письменность разделили на две основные формы: традиционную и упрощенную для того, чтобы повысить уровень грамотности в стране.
6. Брахми
Брахми.
Многочисленные письменные системы, используемые в Южной Азии, произошли от брахми. В течение последующего тысячелетия брахми разделился на десятки региональных систем, которые начали ассоциироваться с языками соответствующих регионов. Южная группа этих письменностей распространилась по Юго-Восточной Азии, а северная группа распространилась на Тибет. Сегодня письменность брахми используется во многих странах Азии (особенно в Индии), а также используется для религиозных целей в районах, где распространен буддизм.
7. Арабская письменность
Арабская письменность.
Из-за большого количества людей говорящих на арабском языке, а также широкого распространения ислама, арабский алфавит стал вторым по частоте использования алфавитом в мире. Используется арабская письменность в основном в Северной Африке, Западной и Центральной Азии. Алфавит возник около 400 г. н.э. (за 200 лет до возникновения ислама), но распространение ислама и написание Корана привели к серьезным изменениям в системе арабской письменности.
8. Греческий алфавит
Греческий алфавит
Греческий алфавит стал огромным шагом вперед в развитии алфавитов, тем более, что впервые были отдельно выделены гласные буквы. Греческий алфавит существует с 800 г. до н.э. до сегодняшнего дня, и за свою долгую историю он был использован для написания иврита, арабского, турецкого, галльского и албанского. Греческое письмо пытались использовать еще в микенской Греции, но греческий алфавит стал первой успешной попыткой, которую реализовали уже в Древней Греции. Греческий алфавит оказал огромное влияние на другие системы письменности, именно на его базе возникли кириллица и латиница.
9. Латиница
Латиница
Латинский алфавит является наиболее широко используемым алфавитом за всю историю. Латиница, которая появилась в качестве варианта греческого алфавита примерно в 700 г. до н.э., быстро распространилась сначала в Европе, а затем и во всем мире. Латинский алфавит распространился вслед за расширением Римской империи на Западную Европу, а затем с распространением христианства в средние века — на Центральную и Северную Европу. Некоторые славянские языки также стали использовать этот алфавит с принятием католичества. Европейская колонизация затем принесла с собой латинский алфавит в Америку, Африку, Океанию и Азию.
9. Протосинайская и финикийская письменность
Протосинайская и финикийская письменность.
Протосинайская письменность была первым алфавитом, и поэтому она фактически является родителем почти всех алфавитных систем письма, появившихся после нее. Она возникла в Египте и на Синайском полуострове около 1900 г. до н.э. и была вдохновлена египетскими иероглифами. Финикийская письменность - прямой потомок протосинайской и мало отличается от нее. Она была широко распространена финикийскими купцами по всему Средиземноморью, и стала использоваться в качестве алфавита нескольких языков.
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