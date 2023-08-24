10 животных, которых на планете остались единицы

Стоит ли говорить о том, что мир удивителен и прекрасен, а создания в нём и вовсе поражают своим разнообразием, заставляя задуматься над тем, что большинство из них относятся к очень редким, и, к сожалению, вымирающим видам, которых, увы, осталось не так уж и много на Земле.
1. Яванский носорог
Яванский носорог. \ Фото: international.thenewslens.com.
Когда-то яванские носороги были самыми распространёнными среди азиатских носорогов, а сейчас они находятся под угрозой исчезновения. Имея только одну известную популяцию в дикой природе, они считаются одними из редких в мире крупных млекопитающих, количество которых насчитывает примерно 50-70 особей и все они не живут в неволе. Как известно, на носорогов из-за их экзотического рога частенько ведётся охота, что приводит к исчезновению вида, да и войны во Вьетнаме также поспособствовали их вымиранию. К сожалению, единственное население яванских носорогов можно найти в национальном парке Уджунг Кулон на юго-западе острова Ява, Индонезия.
2. Калифорнийская морская свинья
Калифорнийская морская свинья. \ Фото: porpoise.org.
Как бы прискорбно это не звучало, но в мире осталось примерно тридцать особей, которые обитают в одном-единственном месте. Именно поэтому калифорнийская морская свинья считается одним из исчезающих видов морских млекопитающих в мире. Они часто попадают в рыболовные сети, становясь жертвами браконьеров и случайных рыбаков. Хлорированные пестициды, орошение и инбридинг также угрожают видам. Но на земле, в северной части Калифорнийского залива (Мексика), их легко обнаружить благодаря мелкой воде, в которой они обитают: зачастую, это лагуны обычно не глубже двадцати пяти-тридцати метров.
3. Горная горилла
Горная горилла. \ Фото: wanderlust.co.uk.
На сегодняшний день в дикой природе существует около тысячи горных горилл. Благодаря интенсивным усилиям по сохранению, эти приматы были перемещены из списка «находящихся под угрозой исчезновения» в «красный список» МСОП в 2018 году. Тем не менее, незаконное браконьерство, загрязнение окружающей среды, обезлесение среды обитания, фрагментация и болезни по-прежнему угрожают их виду. Горные гориллы часто становятся жертвами браконьеров, которые охотятся за их мясом, при этом, молодые особи попадают в ловушки, предназначенные для других животных. Помимо всего этого, войны и гражданские беспорядки также оказали негативное влияние на горилл. Есть две популяции горных горилл, которые находятся под пристальным внимание различных организаций по защите диких животных в естественной среде обитания. Одна группа обитает в вулканических горах Вирунга в Центральной Африке через три национальных парка: угандийский Национальный парк Мгахинга, Национальный парк вулканов Руанды и Национальный парк Вирунга в ДР. Другая часть населения проживает в неприступном Национальном парке Бвинди в Уганде.
4. Бенгальские тигры
Бенгальские тигры. \ Фото: shutterstock.com.
В начале XX века в мире насчитывалось примерно сто тысяч тигров. Сегодня, по оценкам, это число сократилось до четырёх тысяч в дикой природе. Тиграм нужны большие площади обитания, но проживание в некоторых из самых густонаселённых мест на Земле привело к тому, что они оказались в той самой среде, которая привела к масштабному конфликту с людьми. Ко всему прочему, разрушение среды обитания и фрагментация оказали наиболее существенное влияние на места обитания тигров, и браконьерство является одной из их самых больших угроз. Индия – лучшая страна, где можно увидеть тигров в дикой природе, но помимо этого их также можно встретить в Бангладеш, Китае, Суматре, Сибири и Непале.
5. Снежный барс
Снежный барс. \ Фото: dreamstime.com.
По оценкам, популяция дикого снежного барса на сегодняшний день составляет примерно четыре-семь тысяч особей. Места их обитания были обнаружены в двенадцати странах Центральной Азии: Китай, Бутан, Непал, Индия, Пакистан, Афганистан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Россия и Монголия. Как бы парадоксально не звучало, но снежным барсам, прежде всего, угрожают пастухи, которые нещадно убивают их, дабы защитить свой скот. В итоге, эти животные занимают пятое место среди исчезающих видов в мире.
6. Дельфины Иравади
Дельфины Иравади. \ Фото: google.ru.
Пресноводные дельфины Иравади – ещё один исчезающий вид млекопитающих в мире. Их численность составляет примерно пятьдесят-семьдесят особей. Как и большинство других дельфинов, они зачастую становятся жертвами рыбаков и браконьеров, добывающих мясо. Загрязнение окружающей среды и водоёмов также пагубно влияет на их существование, значительно сокращая численность. Но несмотря на это, данный вид можно встретить в реке Меконг в Лаосе и Камбодже, реке Махакам в Калимантане в Индонезии и других реках Азии, и бассейне Амазонки.
7. Орангутанг
Борнеанский орангутанг. \ Фото: zoo-ekzo.ru.
Столетие назад в нашем мире проживало более двухсот тридцати тысяч орангутангов, но сейчас их численность сократилась примерно вдвое. Вырубка леса, лесные пожары, фрагментация, охота, браконьерство – всё это и многое другое пагубно влияет на выживание приматов. Но есть несколько мест, где можно встретить орангутангов, обитающих в дикой природе – это индонезийский Борнео и остров Суматра.
8. Кожистые морские черепахи
Кожистая морская черепаха. \ Фото: zoopicture.ru.
Ежегодно гнездится от двадцати шести до сорока пяти тысяч морских черепах (резкое снижение по сравнению с 115 000 в 1980 году). Молодые черепахи невероятно уязвимы и, к сожалению, очень немногие доживают до взрослой жизни. Птицы и мелкие млекопитающие часто выкапывают гнёзда черепахи, чтобы съесть яйца. Не менее печальная участь ждёт и тех черепашек, которые только вылупились. Ведь извечно летающие в поисках пищи птицы и обитающие на побережье ракообразные подбирают их прежде, чем они смогут добраться до моря. Да и рыба, кальмары и осьминоги часто охотятся на них, если им удаётся попасть в воду. Основными местами гнездования черепах являются Суринам, Французская Гвиана, Гранд-Анс-Бич в Сент-Люсии, Черепаший пляж в Тобаго, Гайанский Шелл-Бич и Габон. На пляжах национального парка Маюмба в Габоне проживает самое большое гнездящееся население на Африканском континенте.
9. Азиатские слоны
Азиатские слоны. \ Фото: kids.nationalgeographic.com.
С 1986 года азиатские слоны считаются исчезающим видом, и их популяция сократилась как минимум на пятьдесят процентов за последние семьдесят пять лет или около того. В дикой природе осталось менее пятидесяти тысяч особей. Фрагментация, вырубка лесов и увеличение численности людей разрушают среду обитания слонов и уменьшают пространство, в котором они могут жить. Шри-Ланка, Индия, Суматра – места, где можно встретить азиатских слонов. Тем не менее, лучшая возможность увидеть их на естественном сборе, где примерно триста слонов приходят к берегам Миннерия в Национальном парке Миннерия Шри-Ланки в августе, чтобы искупаться и попить. Это самая большая конгрегация азиатских слонов в мире.
10. Голубой атлантический тунец
Голубой атлантический тунец. \ Фото: hotelcoronatortosa.com.
Численность голубого тунца за последние сорок лет сократилась с ошеломляющей скоростью. Отчёты показывают 72%-ое снижение в Восточной Атлантике и 82%-ое снижение на Западе. Перелов является основной причиной уничтожения этих видов из-за их коммерческой ценности в качестве продовольствия. Они были в большей степени ориентированы на японский рыбный рынок, где их очень любят использовать для суши и сашими. Тем не менее, сельское хозяйство является наиболее серьёзной угрозой для этого вида, так как тунец добывается из дикой природы до того, как он станет достаточно взрослым для размножения. Тунец, обитающий в западной и восточной части Атлантического океана и Средиземного моря, очень трудно отследить, и его можно найти у берегов многих стран: от Бразилии до Норвегии. Однако известно, что они ежегодно возвращаются к нересту в Средиземном море и Мексиканском заливе.
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