Что не любит спатифиллум: 5 главных «нельзя»

Если в вашем доме имеется красивоцветущее растение спатифиллум, вам наверняка будет полезно узнать, что не потерпят эти растения. Зная 5 «нельзя» для спатифиллума, вы будете обладателем красиво пышущего зеленью и благоухающими цветами растения.

Итак, что же не любит так называемое «женское счастье» или спатифиллум?

Сухой воздух

Оказывается это растение – житель тропиков, где всегда высокая влажность воздуха. Конечно же, выращиваемые в квартирных условиях экземпляры уже приспособлены к воздуху квартир, но все же не вынесут серьезной сухости.

Именно поэтому не забывайте регулярно опрыскивать своего «зеленого питомца». Если растение зацвело, будьте осторожны. Во время процедуры увлажнения, вода не должна попадать на цветок и покрывало, что растет вокруг него.

Холод

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Надо сказать, что спатифиллум не переносит холод. Это касается не только воздуха в помещении, но и даже воды, которой его поливают или опрыскивают. Не забывайте об этом факте и старайтесь обеспечить ему комфортные условия. Температура в комнате 23-25 градусов будет оптимальной. Сквозняк – это тот же холод, оберегайте растение и от него.

Яркое солнце

Несмотря на то, что растение теплолюбивое, оно не выносит палящих солнечных лучей. Поэтому южный подоконник ему будет точно противопоказан, а вот западная, восточная сторона придутся по душе.

Большие горшки

Чтобы растение радовало своим цветением, обеспечьте ему объемный горшок. Только хорошо разросшаяся корневая система будет залогом формирования бутонов, а в дальнейшем и цветения. Если вы заметили, что корням стало тесно, срочно займитесь пересадкой. Горшок берите размером на 3 сантиметра шире.

Негативную обстановку

Возможно, вам покажется этот совет мистическим, но он работает. Только в спокойной обстановке, без ссор и скандалов растение будет красивым, здоровым и цветущим.

Так что создавайте комфортную среду для себя и своего спатифиллума и радуйтесь соседству с ним.