Католические скандалы Средневековья: Как, кто и зачем похищал Папу Римского

Папа Римский – сакральная фигура, веками для европейцев он был самым близким к Богу человеком, ближе только появляющиеся время от времени святые. Казалось бы, каждый христианин должен был трепетать перед Папой. Но некоторых королей это не касалось. Они похищали Пап, как простых смертных, и даже внимания на разгорающийся скандал не обращали.
Пасхалий II и сын самого знаменитого извращенца Средневековья
Этого папу многие хвалили за набожность, кротость и аскезу, но его постоянные колебания в политике – он менял мнения после каждого разговора так же легко, как трудно в его двенадцатом веке меняли нательное бельё – раздражали буквально всех. История с королём Генрихом V вообще для кого-то стала полным концом его репутации.
Император Генрих V был сыном императора Генриха IV – того самого, что женился на княжне Всеволодовне, сестре Владимира Мономаха. Обворожённая блистательным и властительным мужчиной, Адельгейда – под таким именем княжна жила на Западе – вскоре обнаружила, что замужем за мало того, что тираном, так ещё и насильником и извращенцем, любителей оргий с участием круга товарищей. Через какое-то время с помощью пасынка ей удалось бежать к Папе Римскому, предшественнику Пасхалия, под крыло. Пасынок умер молодым, так что наследовал Генриху IV другой его сын, и характером он явно пошёл в отца – не слишком заморачивался моральными границами.
Генрих-младший приехал в Рим на переговоры с папой Пасхалием, чтобы добиться возврата некоторых прав, которых лишили его отца, прежде, чем вступить на престол. Ехал он в Рим с большим войском, так что Пасхалий решил встретить некоронованного ещё императора где-то на полпути компромиссом. Папа выслал Генриху навстречу посланника с письмом, в котором и дальнейший отказ от искомого права со стороны императора уравновешивался отказом представителей духовенства от феодальных владений, приобретённых со времён Карла Великого, а также от связанных с владениями привилегий.
Германских императоров по традиции короновали Папы Римские.
Идея Генриху понравилась. Но когда Пасхалий перед коронацией прочитал договорной декрет перед кардиналами и прочими духовными лицами, те буквально взбунтовались. Коронация оказалась сорвана, а Генрих арестовал силами своих рыцарей и кардиналов, и, заодно уж, Папу Римского. Всё захваченное духовенство он держал в суровом по условиям плену в своём военном лагере под стенами Рима, пока Пасхалий не сломался и, вместо того, чтобы принять мученический венец, не согласился вернуть Генриху право, утерянное отцом, провести коронацию и не взял обязательство никогда, ни при каких обстоятельствах не отлучать Генриха от церкви.
Видимо, Генрих чем-то более, чем впечатлил Пасхалия, поскольку, когда император покинул Италию и духовенство подступило к Папе Римскому с требованием отказаться от своих обещаний, Пасхалий проявил несвойственную ему твёрдость и заявил, что от клятв Генриху не откажется никогда. Отпустило его только через четыре года, когда он официально проклял Сутрийский Собор – то собрание, после которого надавал Генриху обещаний. И, конечно же, Генриха всё же отлучили от церкви.
Кроме этой неловкой истории, Пасхалий знаменит тем, что впервые назначил в Америку епископа. Да, задолго до Колумба. Скандинавы рассказали ему о попытках поселиться на острове Винланд (ныне Ньюфаундленд), и, когда Папа послал епископа в Гренландию, то заодно объявил его епископом и Винланда тоже. Звали же первого американского епископа Эрик Гнупсон.
Кадр из мультсериала *Сага о Винланде*.
Бонифаций VIII и его шокирующий опыт
Следующее скандальное похищение Папы Римского произошла уже в тринадцатом веке, и жертвой стал Бонифаций VIII. Собственно говоря, проблемы Папы была в том, что он пытался и дальше проводить политику верховенства духовной власти над светской в веке, когда уже появились полноценные государства, а не прежнее феодально-раздробленное недоразумение. В общем, Папа недооценил Англию и Францию, и это привело к последствиям, с которыми он сталкивался даже после своей смерти.
История собственно похищения Папы начинается с далеко не первого конфликта между ним и французским королём Филиппом IV. Королевские чиновники арестовали и посадили в тюрьму одного из епископов, не позволив ему обратиться к церковному суду. Папа ответил буллой, в которой утверждал, что короли обязаны слушаться пап. Король ответил… созывом собрания с участием французских епископов, на котором обсуждался вопрос признания Папы еретиком. Собрание постановило произвести над Бонифацием суд церковного собора духовных лиц. Бонифаций испытал некоторый шок.
Не теряя времени, король отправил своего рыцаря непосредственно во дворец Папы, чтобы арестовать Бонифация. «Вы должны принять отставку», сурово сказал рыцарь. Бонифаций снова испытал некоторый шок и заявил, что лучше умрёт. Тогда, по легенде, рыцарь дал ему пощёчину. Рукой в перчатке. В латной, железной. Правда, сейчас эту легенду опровергают, но по мотивам удара железной перчаткой были сложены стихи, песни, повести и даже нарисованы рисунки.
Рисунок XIX века, изображающий пощёчину Бонифацию.
Рыцарю не удалось вывезти Бонифация из Италии, и через некоторое время уже местные рыцари смогли Папу освободить. Но тот продолжал оставаться в некотором шоке и всего через три дня после освобождения умер. Кто-то немедленно распустил слух, что сделал он это грешно: то ли повредил зубами вены на руках, то ли как следует ударился головой о стену. Позже, когда его тело перезахоронили, слух, наконец, опровергли: оно выглядело неповреждённым.
Через несколько лет после смерти Бонифация суд над ним всё же состоялся, и даже два подряд. На первом его признали еретиком и содомитом, а на втором – наоборот. Всё это с разницей в два года. Без сомнения, решение второго суда очень огорчило итальянского поэта Данте Алигьери, который Бонифация по ряду причин люто ненавидел. Своё презрение к Папе Данте не раз выражал через персонажей своих стихов, включая любовные, посвящённые Беатриче.
Текст: Лилит Мазикина.
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