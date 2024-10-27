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Первые фотографии в истории человечества

В лондонском музее Tate Britain открылась выставка, посвященная истокам фотографии. На ней представлены самые ранние снимки, сделанные с 1840 по 1860 год.
Предлагаю посмотреть самые первые снимки в истории, на которых запечатлена удивительная атмосфера и люди тех времен, когда зарождалось самое эффективное и популярное средство передачи информации современности — фотография.





Первые фотографии в истории человечества история, фото






1. Повозка. Фотография сделана в Бретани примерно в 1857 году.





1. Повозка. Фотография сделана в Бретани примерно в 1857 году. история, фото





2. Рыбаки из Ньюхейвен (Александр Резерфорд, Уильям Рамзай и Джон Листон), примерно 1845 год.





2. Рыбаки из Ньюхейвен (Александр Резерфорд, Уильям Рамзай и Джон Листон), примерно 1845 год. история, фото





3. Мама и сын. 1855 год. Фотограф — Jean-Baptiste Frenet.





3. Мама и сын. 1855 год. Фотограф — Jean-Baptiste Frenet. история, фото





4. Дочь фотографа, Ela Theresa Talbot, 1843-1844 год.





4. Дочь фотографа, Ela Theresa Talbot, 1843-1844 год. история, фото





5. Конь и конюх. 1855 год.





5. Конь и конюх. 1855 год. история, фото





6. Мадам Frenet с дочерьми.





6. Мадам Frenet с дочерьми. история, фото





7. Пирамиды в Гизе. 1857 год.





7. Пирамиды в Гизе. 1857 год. история, фото





8. Портрет женщины, сделанный примерно в 1854 году.





8. Портрет женщины, сделанный примерно в 1854 году. история, фото





9. Фотограф — John Beasly Greene. El Assasif, ворота из розового гранита, Фивы, 1854 год.





9. Фотограф — John Beasly Greene. El Assasif, ворота из розового гранита, Фивы, 1854 год. история, фото





10. Строительство колонны Нельсона на Трафальгарской площади, 1844 год.





10. Строительство колонны Нельсона на Трафальгарской площади, 1844 год. история, фото





11. Товары из Китая, 1844 год.





11. Товары из Китая, 1844 год. история, фото





12. Наводнение в 1856 году в районе Brotteaux в Лионе.





12. Наводнение в 1856 году в районе Brotteaux в Лионе. история, фото





13. Парфенон в Акрополе, в Афинах, 1852 год.





13. Парфенон в Акрополе, в Афинах, 1852 год. история, фото





14. Одна из улиц Парижа в 1843 году.





14. Одна из улиц Парижа в 1843 году. история, фото





15. Группа хорватских вождей. 1855 год.





15. Группа хорватских вождей. 1855 год. история, фото





16. Капитан Моттрэм Эндрюс, 28 пехотный полк (1-й Стаффордшир), 1855 год.





16. Капитан Моттрэм Эндрюс, 28 пехотный полк (1-й Стаффордшир), 1855 год. история, фото





17. Маркитантка. [Женщина, которая сопровождала войско и продавала солдатам разные товары, а также оказывала услуги, в том числе и сексуального характера]. 1855 год.





17. Маркитантка. [Женщина, которая сопровождала войско и продавала солдатам разные товары, а также оказывала услуги, в том числе и сексуального характера]. 1855 год. история, фото





18. Пять рыбачек из Ньюхейвен, примерно 1844 год.





18. Пять рыбачек из Ньюхейвен, примерно 1844 год. история, фото





19. «Продавцы фруктов». Снимок сделан, вероятнее всего, в сентябре 1845 года.





19. «Продавцы фруктов». Снимок сделан, вероятнее всего, в сентябре 1845 года. история, фото





20. У подножия обелиска (обелиск Феодосия в Константинополе), 1855 год.





20. У подножия обелиска (обелиск Феодосия в Константинополе), 1855 год. история, фото





21. Гюстав Ле Грей в своей студии, 1854 год.





21. Гюстав Ле Грей в своей студии, 1854 год. история, фото





22. Маргаритки (Маргарет и Мэри Кавендиш), примерно 1845 год.





22. Маргаритки (Маргарет и Мэри Кавендиш), примерно 1845 год. история, фото





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