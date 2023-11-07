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Чистящие средства для ванной за копейки

Желтая ванная с налетом способна испортить внешний вид всей комнаты. И если раньше приходилось тратить минимум полчаса и использовать агрессивные и дорогие чистящие средства, чтобы привести ванну в порядок, то с этим советом решить проблему можно будет буквально за 5-10 минут.


Подготовка чистящего средства



Для приготовления чистящего средства потребуется:

кальцинированная сода — 2 ст. л (выступит в качестве мягкого абразивного средства); лимонная кислота — 2 ст. л (борется с известковым налетом);

жидкое хозяйственное мыло 1 ст. л (для более глубокого очищения).



Важно Готовить чистящее средство и проводить уборку необходимо в резиновых перчатках.

Соедините все ингредиенты и тщательно перемешайте их. В результате получается густая масса, которую будет очень удобно наносить на поверхность ванной.


Чистка ванной



Перед уборкой слегка смочите поверхность ванной. С помощью губки нанесите чистящее средство на ванну. Сразу же начнется реакция, и грязь будет буквально отскакивать от поверхности, делая ванну белоснежной и чистой.

Обратите внимание Если загрязнения на ванной старые и очень сложные, то чистящее средство можно оставить на 10-15 минут.

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чистящие средстваВанная

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