Чистящие средства для ванной за копейки

Желтая ванная с налетом способна испортить внешний вид всей комнаты. И если раньше приходилось тратить минимум полчаса и использовать агрессивные и дорогие чистящие средства, чтобы привести ванну в порядок, то с этим советом решить проблему можно будет буквально за 5-10 минут.







Подготовка чистящего средства

Чистка ванной

кальцинированная сода — 2 ст. л (выступит в качестве мягкого абразивного средства); лимонная кислота — 2 ст. л (борется с известковым налетом);жидкое хозяйственное мыло 1 ст. л (для более глубокого очищения).Готовить чистящее средство и проводить уборку необходимо в резиновых перчатках.Соедините все ингредиенты и тщательно перемешайте их. В результате получается густая масса, которую будет очень удобно наносить на поверхность ванной.Перед уборкой слегка смочите поверхность ванной. С помощью губки нанесите чистящее средство на ванну. Сразу же начнется реакция, и грязь будет буквально отскакивать от поверхности, делая ванну белоснежной и чистой.Если загрязнения на ванной старые и очень сложные, то чистящее средство можно оставить на 10-15 минут.