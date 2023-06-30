Snow Cruiser – вездеход, ставший легендарным провалом США

Snow Cruiser - великий провал США.
Американцы никогда не жалели денег на две вещи: армию и науку. Именно это во многом обеспечило успех их страны на долгие десятилетия, однако порой колоссальнейшие и амбициознейшие проекты проваливались, едва успев родиться. Одни их таких проектов - вездеход Snow Cruiser.
Snow Cruiser предназначался для полярных экспедиций.
В 1939 году в США в Иллинойсском технологическом институте был создан уникальный вездеход, который получил название Snow Cruiser или «Снежный крейсер». Предназначался он для очередной экспедиции в Антарктиду американского авиатора и полярного исследователя Ричарда Бэрда, который прославился тем, что был первым человеком, пролетевшим над южным полюсом Земли в 1929 году.
Доставлен Snow Cruiser был при помощи корабля.
Во всех отношениях снежный крейсер был уникальной машиной. Для того чтобы справиться с арктическим ландшафтом, было решено поставить крейсер на четыре огромных колеса, диаметр каждого из них превышал 3 метра. Каждое колесо приводилось в действие отдельным электродвигателем, питающимся от дизель-генераторов мощностью 150 л.с. Преодолевать сложности ландшафта Snow Cruiser должен был «переползая» и отталкиваясь колесами, движение напоминало движение лыжи по снегу.
Ездить вездеход должен был как гигантская лыжа.
Длина вездехода составляла 17 метров. Его высота менялась от 3.7 до 5 метров в зависимости от положения подвески. Ширина машины составляла 6.06 метров. Весил Snow Cruiser – 34 тонны. Максимальная скорость составляла 48 км\ч, а дальность хода – 8 тысяч км. В экипаж аппарата могло входить до 5 человек. На колесах использовались 12-слойные шины Goodyear.
Экипаж вездехода состоял из 5 человек.
Судьба Snow Cruiser оказалась печальной. Вездеход был доставлен в Антарктиду в 1940 году, в январе. Сразу же выяснилось, что машина не способна ехать по снегу – колеса просто проваливались. Чтобы хоть как-то исправить положение экипаж присоединил запасные колеса к передним, но этого все равно оказалось недостаточно. За две недели Snow Cruiser прошел всего 148 метров, в результате чего команда превратила его в научную полярную станцию.
На Snow Cruiser возлагались большие надежды.
Через два месяца команда покинула машину и вернулась на Большую землю, так как финансирование проекта было прекращено. Внимание всего мира сконцентрировалось на Второй Мировой войне. Со временем машину занесло снегом. Полярники находили ее еще два раза, в конце 40-х и в 1958 году, по торчащему деревянному шесту, предусмотрительно оставленному торчать около вездехода его первой и последней командой.
Snow Cruiser использовал уникальные шины.
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