С нами не соскучишься!

8 343 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай
    Вообще по юухМеста на планете,...
  • sylpfide sylpfide
    Делаю начинка для пирогов (пирожков). Запекаю рыбу начиненную квашеной капустой с грибами. Да мало ли что можно приго...Что приготовить и...
  • Россиянин
    А унас один придурок, (говорят какойто самодельный певец) сжег российский паспорт и затрял в аэропорту. Хотел перебра...Самые известные ж...

Snow Cruiser – вездеход, ставший легендарным провалом США


Snow Cruiser - великий провал США.

Snow Cruiser - великий провал США.

 

Американцы никогда не жалели денег на две вещи: армию и науку. Именно это во многом обеспечило успех их страны на долгие десятилетия, однако порой колоссальнейшие и амбициознейшие проекты проваливались, едва успев родиться. Одни их таких проектов - вездеход Snow Cruiser.


 
Snow Cruiser предназначался для полярных экспедиций.

Snow Cruiser предназначался для полярных экспедиций.

 

В 1939 году в США в Иллинойсском технологическом институте был создан уникальный вездеход, который получил название Snow Cruiser или «Снежный крейсер». Предназначался он для очередной экспедиции в Антарктиду американского авиатора и полярного исследователя Ричарда Бэрда, который прославился тем, что был первым человеком, пролетевшим над южным полюсом Земли в 1929 году.
Доставлен Snow Cruiser был при помощи корабля.

Доставлен Snow Cruiser был при помощи корабля.

 

Во всех отношениях снежный крейсер был уникальной машиной. Для того чтобы справиться с арктическим ландшафтом, было решено поставить крейсер на четыре огромных колеса, диаметр каждого из них превышал 3 метра. Каждое колесо приводилось в действие отдельным электродвигателем, питающимся от дизель-генераторов мощностью 150 л.с. Преодолевать сложности ландшафта Snow Cruiser должен был «переползая» и отталкиваясь колесами, движение напоминало движение лыжи по снегу.




Ездить вездеход должен был как гигантская лыжа.

Ездить вездеход должен был как гигантская лыжа.

 

Длина вездехода составляла 17 метров. Его высота менялась от 3.7 до 5 метров в зависимости от положения подвески. Ширина машины составляла 6.06 метров. Весил Snow Cruiser – 34 тонны. Максимальная скорость составляла 48 км\ч, а дальность хода – 8 тысяч км. В экипаж аппарата могло входить до 5 человек. На колесах использовались 12-слойные шины Goodyear.

 
Экипаж вездехода состоял из 5 человек.

Экипаж вездехода состоял из 5 человек.

 

Судьба Snow Cruiser оказалась печальной. Вездеход был доставлен в Антарктиду в 1940 году, в январе. Сразу же выяснилось, что машина не способна ехать по снегу – колеса просто проваливались. Чтобы хоть как-то исправить положение экипаж присоединил запасные колеса к передним, но этого все равно оказалось недостаточно. За две недели Snow Cruiser прошел всего 148 метров, в результате чего команда превратила его в научную полярную станцию.

 
На Snow Cruiser возлагались большие надежды.

На Snow Cruiser возлагались большие надежды.

 

Через два месяца команда покинула машину и вернулась на Большую землю, так как финансирование проекта было прекращено. Внимание всего мира сконцентрировалось на Второй Мировой войне. Со временем машину занесло снегом. Полярники находили ее еще два раза, в конце 40-х и в 1958 году, по торчащему деревянному шесту, предусмотрительно оставленному торчать около вездехода его первой и последней командой.

 
Snow Cruiser использовал уникальные шины.

Snow Cruiser использовал уникальные шины.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Snow Cruiser – вездеход, ставший легендарным провалом США

И не забудьте:
Snow Cruiser – вездеход, ставший легендарным провалом СШАПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх