Стереотипы в истории: мифы и реальность

С нами не соскучишься!

Правда ли, что в Средневековье жили плохо и недолго, Наполеон — коротышка, а Менделеев — крестный отец алкоголиков?









Дряхлые старики 30 лет

Арабские цифры — вовсе не арабские

40-градусная «менделеевка»

Оболганный Сальери

Ньютону на голову упало яблоко

Два роста Наполеона