Как правильно стирать постельное бельё

Свежее и качественное постельное бельё – залог здорового сна и эстетика в чистом виде. Но зачастую случается так, что простыни, пододеяльники и наволочки через пару стирок теряют свой вид, становясь тусклыми, жёсткими или же бесформенными.







О том, как сохранить первозданную красоту постельных комплектов и при какой температуре их стирать – далее в обзоре.



Как часто нужно стирать постельное бельё

1. Хлопковое постельное бельё

2. Льняное постельное бельё

3. Сатиновое постельное бельё

4. Бамбуковое и вискозное постельное белье

5. Шёлковое постельное бельё

6. Синтетическое постельное бельё

Дополнительные советы

Стирать постельное бельё нужно не реже двух-четырёх раз в месяц.Частота, с которой необходимо стирать постельное бельё, зависит от множества факторов, таких как количество жира и пота, выделяемые естественным путём, общие привычки ко сну и тип используемых тканей. Как правило, рекомендуется менять простыни, пододеяльники и наволочки не менее двух-четырёх раз в месяц (т.е. примерно через каждые семь-четырнадцать дней). Однако это может варьироваться в зависимости от потребностей человека, поскольку некоторым людям может потребоваться стирать бельё чаще или реже.Подбираем режим и температуру в зависимости от типа тканиПостельное бельё из хлопка стирается при низких температурах.Хлопчатобумажное постельное бельё необходимо стирать при умеренной температуре в пределах двадцати-сорока градусов. Избегайте стирки хлопчатобумажного постельного белья при высокой температуре, так как это может сократить срок службы ткани, а также привести к обесцвечиванию рисунка и цвета. Кроме того, используйте мягкие моющие средства или средства для стирки белья, подходящие для деликатных тканей.А вот льняное постельно бельё можно стирать даже при температуре 90 градусов.Льняное постельное бельё, как правило, более устойчиво к высокой температуре, чем хлопковое, но его всё же не стоит стирать при температуре выше 90 градусов. Кроме того, стоит учитывать плотность ткани, наличие рисунков и другие нюансы, например, цвет. Постельное бельё с яркими узорами или цветное следует стирать при температуре не выше сорока градусов в деликатном режиме, иначе есть все шансы получить усадку ткани и со временем линялый цвет. Лучший способ постирать льняное постельное бельё — использовать мягкое моющее средство или стиральный порошок, подходящий для деликатных тканей. При необходимости добавьте в цикл стирки средство для смягчения ткани.Для сатинового постельного белья выбирайте деликатный или ручной режим стирки.Как правило, рекомендуется стирать постельное бельё из сатина в режиме деликатной или ручной стирки. Этот параметр гарантирует стирку при умеренной температуре и сводит к минимуму риск повреждения ткани. Кроме того, в деликатном цикле обычно используются более низкие скорости отжима, что немаловажно для сатиновой ткани. Для стирки постельного белья из сатина лучше всего выбирать температурный режим от двадцати до сорока градусов, в зависимости от уровня плотности ткани и присутствующих цветов. Чтобы избежать усадки и обесцвечивания, не стирайте бельё свыше сорока градусов. Ко всему прочему, необходимо выбирать максимально низкую температуру для белого сатинового постельного белья, чтобы сохранить яркий цвет и избежать пожелтения.Бамбуковое и вискользное постельное бельё любит низкие температуры и деликатный режим.Для стирки постельного белья из бамбука и вискозы лучше всего использовать режим деликатной или ручной стирки. Постельное бельё из бамбука и вискозы следует стирать при умеренных температурах, например, от двадцати до сорока градусов. Всё, что выше или ниже, может привести к повреждению, обесцвечиванию, усадке или растяжению ткани в процессе стирки.Шёлковое постельное бельё лучше всего стирать в слегка тёплой воде с минимальным количеством оборотов при отжиме.Чтобы правильно постирать шёлковое постельное бельё, следует использовать режим деликатной или ручной стирки в стиральной машине. Используйте тёплую воду, поскольку холодная или горячая вода может повредить ткань. Старайтесь избегать машинной сушки шёлкового постельного белья, так как это может повредить ткань, привести к ее усадке или истиранию. Шёлковое постельное бельё следует сушить в хорошо проветриваемом или затенённом месте, чтобы сохранить его мягкость и яркость. При стирке избегайте сильных моющих средств или смягчителей ткани.Выбирайте деликатный или ручной режим стирки для постельного белья из синтетики.Для синтетического постельного белья настоятельно рекомендуется режим деликатной или ручной стирка. Синтетическое постельное бельё не выдерживает высокую температуру, поэтому стирать его лучше всего при двадцати-сорока градусах. Не используйте сушилку, так как это увеличивает риск усадки. Также рекомендуется не превышать 400-600 оборотов в минуту при отжиме. Более высокие обороты могут повредить ткань, привести к преждевременному износу, деформации и усадке ткани. По возможности лучше всего использовать низкую скорость отжима, так как это сведёт к минимуму нагрузку на ткань и обеспечит долговечность постельного белья.Помните о том, что новое постельное бельё лучше всего постирать перед тем, как его застелить.• Новое купленное постельное бельё следует постирать перед тем, как спать на нём. Это необходимо для удаления любых возможных остатков красителей, химикатов или других загрязнений, которые могли остаться во время производства и упаковки. Использование умеренных температур и небольшого количества моющего средства, не только обеспечит безопасность, но и поможет сохранить ткань и мягкость постельного белья.Всегда сортируйте постельное бельё перед стиркой и никогда не загружайте одновременно несколько комплектов.• При стирке постельного белья важно разделять его по типу, цвету и ткани. Загрузка слишком большого количества предметов одновременно может привести к перегрузке стиральной машины и неравномерному износу, а также к потенциальному повреждению тканей. При одновременной стирке тканей разных типов или цветов также повышается риск потери цвета, выцветания и других повреждений.Гели (в том числе и капсульные) отлично подходят для стирки постельного белья.• Когда речь заходит о деликатных тканях и стирке при более низких температурах, лучше всего выбирать гели (в том числе те, что в капсулах). Это связано с их однородной консистенцией и способностью полностью растворяться в мягкой воде. Кроме того, гели обычно содержат больше ингредиентов и консервантов, которые помогают поддерживать мягкость и гигиеничность ткани и предотвращают образование неприятных запахов или рост бактерий.Кондиционеры также отлично подойдут для стирки в холодной воде.• Кондиционеры не только делают ткань мягче, но и придают белью тонкий аромат. Они также защищают ткань от выгорания и «запечатывают» рисунок, что особенно важно для цветных комплектов постельного белья. Что же касается ухода за бельём, кондиционеры запросто можно использовать не только при низких температурах, а и в холодной воде, поэтому они отлично подходят для низкотемпературных и деликатных режимов.