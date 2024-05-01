Молодожены превратили старый автобус в уютный дом

В последние годы кочевая жизнь в приспособленных к этому кемперах или преобразованных автотранспортных средствах становится все более популярной. Среди фанатов жизни на колесах оказалась и парочка военнослужащих, которые мечтали отправиться в длительное путешествие после ухода из армии.







Чтобы приблизиться к реализации своей мечты, еще во время службы молодожены купили списанный школьный автобус, который со временем обрел новую жизнь, а энтузиасты – уютный дом.





Типичный школьный автобус стал вдохновением для парочки военнослужащих.



Документальный фильм Netflix «Экспедиционное счастье» (Expedition Happiness), снятый энтузиастами кочевой жизни в переоборудованном школьном автобусе, заставил многих зрителей влюбиться в образ жизни skoolie («скули» – трансформация и жизнь в школьном автобусе). Среди фанатов оказались военнослужащие Остин и Джинни Миллер, у которых появилась заветная мечта – обзавестись домом на колесах и отправиться в путь в долгосрочное путешествие. Естественно, эти мечты касались периода, когда они уйдут из армии и займутся преобразованиями.





Преобразованиями молодожены занимались самостоятельно.



В 2020 году, поженившись, еще на службе, молодые люди приобрели автобус Freightliner FS-65 2001 года выпуска за 4 тыс. долларов и с головой окунулись в преобразования. Правда, делать это можно было лишь по выходным, поскольку служба отнимала по 12 часов 5 дней в неделю. По этой причине процесс затянулся почти на полтора года, но увлеченная пара не жалела ни о чем, двигаясь только вперед. Практически все процессы переоборудования молодые люди выполняли самостоятельно, хотя, как признаются энтузиасты, превращение старого автобуса в комфортное и удобное жилище – это колоссальное мероприятие, требующее много сил и средств (было потрачено около 30 тыс. дол.).





На преобразования ушло полтора года.



Во время трансформации не все процессы идут по плану или по общепринятой технологии. Особенно много хлопот доставила покраска автобуса, ведь хотелось придать экстерьеру ухоженность и индивидуальность. Первоначально Остин и Джинни хотели использовать двухцветную палитру – светло-оранжевый верх и ярко-оранжевым низ. К сожалению, первый опыт ручной покраски, оказался провальным, поскольку оранжевый цвет после высыхания оказался больше розовым, да и огрехи нанесения валиком (!) портили всю картину. После первого путешествия они приобрели фирменную краску, используемую при производстве тракторов Sherwin-Williams, которая имеет хорошую плотность, отличные характеристики и прекрасно держится. Имея уже опыт ручного нанесения, этот слой покрытия был сделан более качественно, хотя цвет имел не тот оттенок, который бы им хотелось.





Автобус сохранил свои функции и приобрел домашнюю атмосферу.



Не меньше проблем возникало и с другими процессами, начиная с демонтажа старых кресел с их заклепанными салазками и, заканчивая финишной отделкой пространства, которое также требовалось распределять с умом. Много времени ушло на утепление (использовали натуральную шерсть), замену уплотнителей стекол, внутреннюю отделку, где использовали натуральное дерево, а также керамическую плитку в мокрых зонах и для кухонного фартука. Без отделки остался лишь потолок, который сохранил заводскую тепло- шумоизоляцию и для их региона не требовал основательного утепления.





Интерьер в стиле бохо.



Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что к моменту увольнения Остин и Джинни заработали возможность учиться на дневном отделении в колледже при этом жить за счет государства. К этому времени дом на колесах был уже полностью готов, вдохновлял своим уютом и возможностью отправиться в путешествие. Их порадовала возможность онлайн-обучения, что открывало неограниченные возможности. Перед тем как отправиться в путь супруги продали свой коттедж, а вещи оставили на хранение в одном из складов, арендовав контейнер. Взяв только самое необходимое, молодые люди начали свой маршрут, знакомясь с такими же энтузиастами как сами, проводя время в веселых компаниях или останавливаясь в самых интересных местах.





Зона отдыха.



Их творения всегда вызывало живой интерес и на это были причины. Если говорить о распределении пространства и оформлении интерьера, то нужно отметить, что изменения начались прямо с входных ступеней с приветственными ковриками, которые легко можно снять и очистить от грязи. Сохранив полную функциональность автобуса, дуэт привнес некоторые штрихи в виде ТВ-панели, скрытых систем хранения и милых безделиц.





Диван легко превращается в кровать.



За кабиной водителя сразу же начинается жилое пространство, а именно гостиная. Большой диван — излюбленное место в автобусе для Остина и Джинни. Поскольку они изготавливали его самостоятельно, то он наделен множеством функций. Так, например, один из подлокотников является скрытым боксом, где расположены все лишние провода и кабели. Сам же он может раскладываться, превращаясь в полноразмерную кровать для гостей, а также подниматься для доступа к ящикам хранения. Здесь хранятся батареи, запасная обувь, оборудование для превращения солнечной энергии (на крыше установлена солнечная батарея на 400 ампер-часов и 800 Вт.





Стильная кухня.



Напротив дивана начинается зона кухни, которая стала сердцем дома на колесах. Черные фасады мебельного гарнитура и вместительная мойка прекрасно сочетаются со столешницами из натурального дерева, открытыми балками и напольным покрытием. Сами же шкафы были приобретены в IKEA и адаптированы под свой дизайн и движение автобуса (использовались специальные защелки). Для того чтобы можно было готовить любые блюда, не поскупились на необходимое оборудование, бытовую технику и приспособления. Также изготовили специальную стойку для специй и установили маленькое кресло второго пилота, в котором сидит Джинни, пока Остин за рулем. Под ним предусмотрено место для хранения игрушек и запасов еды для собаки Люси, которая также путешествует вместе с хозяевами и кошкой.





Столовая и домашний офис.



Обеденная же зона находится рядом с диваном. Ее стол является местом не только для трапезы, но и для учебы или работы. Встроенный шкаф, ставший ярким элементом интерьера, используется как для хранения столовых приборов и посуды, так и для размещения интернет-установки, LTE-модем и др. оргтехники.





Творческие изыскания Джинни.



Интересный факт: Джинни, как главный дизайнер проекта, приложила немало усилий для создания домашней обстановки не лишенной ярких деталей. При оформлении интерьера она придерживалась стиля бохо и внедряла цвета, соответствующие фасаду автобуса. По этой причине жизнеутверждающий оранжевый цвет в разных тонах и оттенках присутствует даже в мебели. Так, например, шкаф в столовой превратился в настоящее произведение искусства. Используя краску, самоклеящуюся пленку, кусочки джутового жгута и другие мелочи, она создала оригинальный уголок, ставший украшением всего интерьера.





Душевая в преобразованном автобусе.





Санузел.



Не обошлось и без ванной комнаты, основой дизайна которой стала керамическая плитка. Ею выложена душевая кабина, чтобы легче было поддерживать чистоту, плюс ко всему она является самой долговечной отделкой из всех влагостойких материалов. Стоит упомянуть, что это единственная операция, которая потребовала помощи извне. Отделкой душевой и кухонного фартука занимался отец Джинни, остальные же процессы молодые люди выполняли самостоятельно. Как и оборудовали зону туалета и рукомойника, где установили тумбу, раковину и биотуалет с функцией компостирования.





Спальня и кинозал.



Спальня же находится в конце автобуса и под ее обустройство не пожалели ни места, ни качественных материалов, ни удобного ортопедического матраса. Пространство под кроватью используется для хранения как емкостей для воды, так и постельных принадлежностей/личных вещей. Изюминкой этого пространства стал экран во всю стену с проектором, ну а для создания комфортного микроклимата установлена сплит-система, так что путешествия и отдых будет всегда полноценным.

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