Для чего африканки растягивают губы: Ученые уже сто лет спорят о странном обычае

Представительницы африканского племени с тарелками в губах.
Обычаи многих африканских племен шокируют современных людей, ведь кажутся негуманными и бессмысленными. На этих редких ретро-фотографиях – представители племен мурси, чаи и тирма, где по сей день сохранилась традиция «растягивать» губы, вставляя в них глиняные тарелки. Сотни туристов приезжают в африканские страны, чтобы увидеть эту пугающую картину своими глазами.
Традиция прокалывать и растягивать губу сохранилась до нашего времени.
Для девушки обряд разрезания губы напоминает обряд инициации. Его проводят в 15-16 лет. Мать или любая другая женщина из поселения делает глубокий надрез и вставляет в губу деревяшку. Рана заживает порядка трех месяцев, после этого ее можно начинать растягивать. За несколько месяцев девушкам удается поставить себе тарелки внушительного размера. Предположительно, они сами решают, какому диаметру отдать предпочтение.
Чем больше диаметр отверстия, тем престижнее.
Цель, с которой губы прокалывают и вставляют тарелки, точно неизвестна.
Причины возникновения такого обычая до сих пор неясны окончательно. Согласно одной из версий, такое уродование женщин могло проводиться намеренно, чтобы кочевники-завоеватели не увозили с собой красавиц из этих племен. Некоторые исследователи уверяют, что есть прямая зависимость между размером диска и социальной значимостью девушки в племени. Чем важнее персона – тем сильнее растянута губа.
Особенно престижно иметь обе губы растянутыми.
Представительницы африканского племени с тарелками в губах.
Есть и такая версия, что, чем больше тарелка, тем богаче приданое получит невеста в день свадьбы, например, отец подарит ей с мужем больше коров. Правда, другие исследователи уверяют, что приданое девушкам формируется задолго до прокалывания губы, так что таким мотивом они вряд ли могут руководствоваться. Есть и такая версия, что тарелка в губе – это один из видов «украшения» себя, и символизирует это силу женщины и ее самодостаточность. Часто встречается и версия, согласно которой прокалывание губы происходит с наступлением репродуктивного возраста, и сама традиция – знак материнства, принятый в этих племенах.
Обряд разрезания губы проводится, когда девушка достигает половозрелого возраста.
Представительницы африканского племени с тарелками в губах.
Следует также отметить, что зачастую девушкам удаляют несколько передних зубов, чтобы тарелка встала «на место». Высший пилотаж – это готовность поставить сразу два диска, в верхнюю и в нижнюю губу. Это практически лишает женщин возможности говорить и нормально питаться, зато отбоя от женихов у таких красавиц просто нет.
Представительницы африканского племени с тарелками в губах.
Представительницы африканского племени с тарелками в губах.
Представительницы африканского племени с тарелками в губах.
Представительницы африканского племени с тарелками в губах.
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