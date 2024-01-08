Для чего африканки растягивают губы: Ученые уже сто лет спорят о странном обычае

Представительницы африканского племени с тарелками в губах.

Традиция прокалывать и растягивать губу сохранилась до нашего времени.

Чем больше диаметр отверстия , тем престижнее.

Цель, с которой губы прокалывают и вставляют тарелки, точно неизвестна.

Особенно престижно иметь обе губы растянутыми .

Представительницы африканского племени с тарелками в губах.

Обряд разрезания губы проводится, когда девушка достигает половозрелого возраста.

Представительницы африканского племени с тарелками в губах.

Представительницы африканского племени с тарелками в губах.

Представительницы африканского племени с тарелками в губах .

Представительницы африканского племени с тарелками в губах.

Представительницы африканского племени с тарелками в губах .

Представительницы африканского племени с тарелками в губах.

Представительницы африканского племени с тарелками в губах.

Представительницы африканского племени с тарелками в губах .