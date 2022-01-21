Алиса Селезнёва полюбила дайвинг: Как сложились реальные судьбы детей, ставших персонажами книг

У настоящей Алисы тоже были светлые волосы и голубые глаза. Кадр из мультфильма Тайна третьей планеты

Гостья из будущего

Настоящая Алиса тоже много путешествует, но не в космосе

Девочка с Стране Чудес

Льюис Кэрролл оставил много фотографий маленькой Алисы

Повзрослевшая Алиса

Тимур и Женька

Тимур с отцом, Аркадием Гайдаром

История про находчивого Тимура Гараева была очень популярна у советских детей

Гайдар сделал Женю в книге старше, чтобы она играла с Тимуром на равных

Кристофер Робин

Кристофер Робин со своим мишкой

Кристофер Милн и его невеста Лесли, 1948