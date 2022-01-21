Алиса Селезнёва полюбила дайвинг: Как сложились реальные судьбы детей, ставших персонажами книг

У настоящей Алисы тоже были светлые волосы и голубые глаза. Кадр из мультфильма Тайна третьей планеты
Когда узнаёшь, что мальчик или девочка из книжки, которую читал в детстве, настоящие, задумываешься - а что же случилось с ними дальше? Какими они выросли и как потом оглядывались на персонажей, которых авторы книг наделили не только их именами, но и привычками. Кристофер Робин и Алиса в Стране Чудес, Тимур Гараев и его подруга Женька, космическая странница Алиса Селезнёва - все они реальные люди. Но одни мальчики и девочки, те, что на бумаге, остались вечно детьми, а вторые выросли и пошли своей дорогой.
Гостья из будущего
Свою дочку писатель Кир Булычёв (настоящее имя - Игорь Можейко) назвал Алисой в честь той самой девочки, побывавшей в Зазеркалье. Как будто был уверен, что дочка создана для приключений. Неудивительно, что, начав писать книгу о приключениях девочки из далёкого коммунистического будущего, он подарил ей имя, характер и внешность Алисы Можейко. Даже возраст сначала совпадал: первую книгу об Алисе Булычёв пишет в 1965 году, когда дочке пять лет, и его героиня тоже - дошкольница.
Настоящая Алиса тоже много путешествует, но не в космосе
У Алисы Селезнёвой, если читать внимательно, есть папа Игорь и мама Кира. Конечно же, это имена самого писателя и его жены. Собственно, и свой псевдоним Булычёв взял в честь жены. Кстати, она по образованию архитектор, как и мама Селезнёвой, но карьеру сделала как писательница-фантастка и художница. Зато архитектором стала сама Алиса Можейко. Что касается приключений в жизни настоящей Алисы, то она обожает дайвинг.
Девочка с Стране Чудес
Как известно, прототипом той самой Алисы, в честь которую назвали дочь Кира Булычёва, была Алиса Лидделл, дочь знакомых Льюиса Кэрролла. Кроме неё, в сказку попали почти все их общие с Кэрроллом знакомые, включая сестёр и подруг Алисы. Но имя и внешность сохранила только девочка, ставшая главной героиней. Остальные превратились в птичек, мышек и черепах.
Льюис Кэрролл оставил много фотографий маленькой Алисы
Настоящую Алису воспитывали довольно сурово, в духе викторианского времени. Например, ванну разрешалось принимать только холодную. Это не мешало девочке расти бойкой, любопытной и смешливой.
Девушкой Лидделл занималась живописью, брала уроки у известного прерафаэлита Джона Рёскина, но художницей так и не стала, хотя Рёскин считал её очень способной. Она также была одной из моделей известной фотохудожницы Джулии Маргарет Камерон. Но в итоге просто вышла замуж.
Повзрослевшая Алиса
По слухам, один из сыновей королевы Виктории, принц Леопольд, назвал свою первую дочь Алисой именно в честь Лидделл, с которой, кстати, был реально знаком. Алиса, в свою очередь, назвала Леопольдом одного из своих сыновей. Он умер во Франции во время Первой Мировой войны, как и его брат Алан. В живых остался третий сын, Кэрил.
Сама Алиса вращалась в свете и стала первым президентом Женского Института при деревне Эмери-Дон. Она прожила долгую жизнь и как-то призналась, что ожидания к ней как к “той самой” Алисе её немного тяготят. Свой личный экземпляр книги Кэрролла она продала, чтобы покрыть расходы на дом, после смерти мужа.
Тимур и Женька
Многие считают, что прообразом Тимура Гараева стал сын Аркадия Гайдара, а подруга Гараева Женька списана с падчерицы Гайдара, тоже, конечно, Жени. Как и персонаж книги, настоящий Тимур очень сильно увлекался морем, сам постоянно носил тельняшку, а настоящая Женя (которой было около семи лет) была компанейской девчонкой и любила приключения. Как-то в порядке приключения отчим предложил ей… пойти погулять с ведром, и подружку с ведром взять с собой. Женя и её подруга так и сделали, и отчим купил им мороженого, как раз столько, чтобы вёдра были полными. Девочки потом долго вспоминали такой поворот событий.
Тимур с отцом, Аркадием Гайдаром
Тимур Гайдар, когда вырос, отучился в Ленинградском высшем военно-морском училище, служил на подводных лодках в Тихоокеанском и Балтийском флотах. Но в конце концов выбрал карьеру журналиста-международника. Путешествовал по разным странам: Куба, Югославия, Афганистан.
История про находчивого Тимура Гараева была очень популярна у советских детей
Женю писатель удочерил, женившись на её матери, и никогда не отзывался о ней иначе, как о дочке. Но в официальных биографиях девочка долго не упоминалась, так что, когда один её приятель в школе похвастался, будто знаком с дочкой Гайдара, учительница велела ему не обманывать. С Тимуром она действительно дружила, хотя и виделась в детстве редко - они же росли с разными мамами. Но с годами их дружба крепла, Тимур называл Женю сестрой. Женя вышла замуж за учёного и, хотя официально всегда была домохозяйкой, выполняла для мужа массу секретарской работы, став буквально правой рукой.
Гайдар сделал Женю в книге старше, чтобы она играла с Тимуром на равных
Уезжая на фронт, Гайдар подарил Жене книгу сказок, в которую своей рукой вписал шутливые стихи: “Едет папа на войну За Советскую страну... Женя книжку прочитает И о папе помечтает. Он в далекой стороне Бьет фашистов на войне!”
Кристофер Робин
Книга о Винни-Пухе началась с просьбы маленького сына Алана Милна: “Напиши для меня книгу!” Просьба вдохновила писателя написать рассказы, героями которых станут сынишка и его игрушки. Книга очень быстро стала популярной, а Кристофер Робин проснулся звездой.
Сначала Кристофер наслаждался славой. Он охотно выступал, переписывался с поклонниками, ему нравилось, насколько чаще с ним стали проводить время родители - пусть и ради красивой картинки счастливой семьи. Но когда его стали дразнить одноклассники в школе-интернате, Кристофер возненавидел все сказки про Винни-Пуха.
Кристофер Робин со своим мишкой
Что касается отношений со своим книжным “двойником”, Милн-младший никогда не представлялся полным именем, решительно вычеркнув для себя “Робин” - чтобы быть самым обычным Кристофером, а не другом Винни-Пуха. Он вспоминал, что первые тридцать лет жизни имя Кристофера Робина причиняло ему страдания.
Во время Второй Мировой войны Кристофер Милн оставил учёбу в Кембридже и ушёл добровольцем на фронт. Винни-Пух преследовал его и там. Сослуживцы постоянно расспрашивали Кристофера о детстве, книгах и отце.
Кристофер Милн и его невеста Лесли, 1948
После войны Кристофер женился на своей двоюродной сестре Лесли. Они держали вместе книжный магазин. Милн-старший боялся, что у сына родятся больные дети. Действительно, дочь от Лесли, Клэр, родилась с тяжёлым ДЦП, но трудно сказать, связано ли это как-то с тем, что её родители состояли в близком родстве.
Игрушки, ставшие героями книг, Алан Милн после волны передал в коллекцию Нью-йоркской публичной библиотеки по их просьбе. Сын с ним уже не общался и избегал вплоть до похорон. С матерью отношения у Кристофера тоже были холодные. От наследства отца Милн-младший сначала планировал отказаться, но на помощь Клэр уходило много денег, так что Кристоферу пришлось переступить через гордостью. Сам он умер в 75 лет во сне.
Текст: Лилит Мазикина
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