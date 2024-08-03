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Жизнь без секретов: дом с максимально открытным пространством


THAT House - жилой дом в Мельбурне.

THAT House - жилой дом в Мельбурне.

Исторически сложилось так, что стабильная экономика, спокойная жизнь и относительно плоский рельеф в австралийском городе Мельбурн привели к так называемому «расползанию» домов. Т. е. австралийцы позволили себе занять гораздо большую площадь для жилья, нежели это возможно в других подобных местах. В противовес этому был представлен дом с более скромными размерами, но с тщательнее продуманной планировкой. К тому же хозяева решили совершенно не скрывать свою личную жизнь.

Архитекторский проект компании Austin Maynard Architects.

Архитекторский проект компании Austin Maynard Architects.

Архитектурная компания Austin Maynard Architects создала дом под названием «THAT House». Работая над проектом дома, дизайнеры ставили перед собой цель: создать иллюзию большого пространства при небольших реальных размерах.
THAT House. Дизайн.

THAT House. Дизайн.

 
THAT House. Интерьер.

THAT House. Интерьер.

Визуально дом напоминает три связанных между прямоугольника с широкими отверстиями-окнами. Весь интерьер хорошо просматривается со стороны улицы. Хозяева сами желали, чтобы их жилище не было похоже на закрытый бункер. Однако при всей его «открытости», в доме установлены жалюзи.
THAT House. Интерьер.

THAT House. Интерьер.

С экологической точки зрения, для полноценного функционирования дома используется пассивная солнечная энергия. Учитывая жаркие климатические условия, все окна в жилище находятся не с солнечной стороны. Также используется система сбора дождевой воды, которая затем используется для орошения зеленых насаждений перед домом.
THAT House - дом с грамотной планировкой.

THAT House - дом с грамотной планировкой.

 

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