На грани безумия: коллажи, в которых сарказм и остроумие, граничат с чувством страха

На улицах Дамаска. Автор: Ayham Jabr.
Айам Джабер (Ayham Jabr) очень любить экспериментировать и создаёт из подручных средств необычные коллажи, преобразующие реальность в новые, захватывающие миры. Его работы с первых же минут позволяют погрузиться в визуальное повествование сюрреалистических рассказов, в которых сюжеты пестрят разнообразием сцен полных остроумия, сарказма или же ужасающего чувства опасности, при этом оставляя зрителю пространство для воображения…
Дамаск под атакой. Автор: Ayham Jabr.
Лики солнца. Автор: Ayham Jabr.
Познавая земную жизнь. Автор: Ayham Jabr.
Поле мечты. Автор: Ayham Jabr.
Адская поездка. Автор: Ayham Jabr.
День Иерусалима. Автор: Ayham Jabr.
Каждая из работ Айма состоит из множества различных фрагментов. Он использует потрёпанные временем фотографии, а так же старые газетные и журнальные вырезки, которые впоследствии ловко объединяет между собой, обрабатывая в графическом редакторе, создавая полноценную картинку в большинстве случаев с драматическим сюжетом. Его манипуляции отличаются обилием цветов и оттенков, но далеко не яркими и психоделическими, присущими современному сознанию, а более сдержанными и приглушёнными, отчасти напоминающими иллюстрации из ретро журналов, где нечёткое изображение со смытым контуром и зернистостью, имело собственное неповторимое очарование…
Ещё один день из жизни атакованного Дамаска. Автор: Ayham Jabr.
Всевидящее око. Автор: Ayham Jabr.
Родоначальница. Автор: Ayham Jabr.
Заблудшая. Автор: Ayham Jabr.
В гармонии с миром. Автор: Ayham Jabr.
Мечтая о космосе. Автор: Ayham Jabr.
Покидая пустыню. Автор: Ayham Jabr.
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