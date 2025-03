Кто и как придумывает моду: 7 выдающихся fashion-графиков прошлого и современности

Вацлав Холлар – отец модной иллюстрации

Эрте – икона ар деко

Эрте создавал театральные эскизы, придумывал костюмы, проектировал рекламу...

Рене Грюо и вечная классика fashion-иллюстрации

Антонио Лопес – бунт и диско

Билл Донован- лучший fashion-иллюстратор современности

Дэвид Даунтон и возрождение модной иллюстрации

Гаранс Доре – стиль истинной француженки

История моды – это не только судьбы великих дизайнеров или изменения фасона платья вслед за политическими и социальными переменами. История моды – это еще и история ее изображения . И пускай модная иллюстрация сегодня занимает меньше места на страницах глянца, чем фотография, мы готовы бесконечно любоваться изящными линиями, очаровательными деталями и драматичными образами в работах знаменитых fashion-иллюстраторов.Чешский гравер и рисовальщик, живший в семнадцатом веке, большой поклонник Дюрера, Вацлав Холлар оставил после себя огромное художественное наследие. Судьба его была печальна – стремительный взлет, заработанный тяжелым трудом гравера, и такое же стремительное падение, смерть сына во время эпидемии чумы, нищета и забвение.Однако именно благодаря его творчеству исследователям стали известны до мельчайших подробностей наряды богатых горожанок тех времен, в том числе жительниц Англии и Германии.Роман Тыртов, взявший себе творческий псевдоним, «чтобы не позорить семью», вошел в историю искусства как скульптор, модельер, сценограф, художник, создатель мебели и светильников, но главное – культовый модный иллюстратор, один из главных выразителей стиля ар-деко. Уже в пятилетнем возрасте он придумывал наряды для своей матери и давал советы семейной портнихе. В двадцатилетнем возрасте покинул Россию – чтобы никогда больше не вернуться. Он пытался найти работу в Париже в малоизвестном модном доме, однако ему ответили отказом, и юноша решился отправить свои эскизы самому Полю Пуаре. А тот пришел в восторг и принял его на работу.Их сотрудничество, поначалу благополучное, окончилось судебным процессом, и Эрте ушел в свободное плавание. Он придумывал и создавал костюмы для Анны Павловой, Мата Хари, Лиллиан Гиш, оформлял театральные постановки, рисовал для глянцевых журналов. Ему отказал в совместной работе Дягилев – только чтобы посоветовать ответить согласием на более выгодное рабочее предложение от американцев. Стиль Эрте – одновременно жесткий и романтичный , полный причудливых фантазий и завораживающих орнаментов – прочно вошел в историю мирового изобразительного искусства.Рене Грюо называли последним настоящим fashion-иллюстратором. Во многом именно он сформировал классический стиль модной иллюстрации – лаконизм, свобода линий, легкость и элегантность. Он родился в богатой и знатной семье. Отец – итальянский аристократ, мать – графиня… Именно ее фамилию художник взял, когда начал свой творческий путь. Некоторое время он мечтал стать дизайнером одежды, но быстро разочаровался в этом направлении творчества , зато у модных изданий в качестве иллюстратора оказался нарасхват. Настоящий успех принесло ему сотрудничество с Кристианом Диором. Грюо создал для нового аромата Miss Dior серию рекламных плакатов, наполненных нежными женскими образами и очаровывающими метафорами. Букеты цветов, жемчужные ожерелья, лебеди…После войны иллюстрацию в глянце вытеснила фотография. Однако интерес к работам Грюо возродился в семидесятые и только нарастает по сей день. Ему подражали всегда. И сегодня многие молодые графики моды берут с него пример, называя учителем и вдохновителем Моду семидесятых невозможно представить без смелой, почти скандальной графики Антонио Лопеса. Он не нашел понимания в США – ведь женщины в его работах были не только дерзкими и шокирующе чувственными, но и нередко… небелыми . Зато в Париже он обрел истинную славу. Карл Лагерфельд восхищался его работами, а Энди Уорхол буквально сгорал от зависти к его популярности у окружающих всех полов и возрастов. Яркие цвета, безумные принты, изобретательные композиции – пусть Лопес ушел из жизни слишком рано, его узнаваемый стиль сформировал язык современной экспериментальной графики моды.Донован окончил «Fashion Institute of Technology» в Нью-Йорке и в дальнейшем занял там должность преподавателя. С 2009 года художник активно сотрудничал с Christian Dior, а в 2019 году увидела свет его книга «Advanced Fashion Drawing/Lifestyle Illustration», посвященная стилям и приемам модной иллюстрации. Многие модные критики и специалисты в области искусства называют Донована лучшим художником-иллюстратором из ныне живущих.Начал карьеру иллюстратора в 1984 году. Создавал иллюстрации для фантастических произведений, иллюстрировал поваренные книги, активно работал в области модной иллюстрации, разрабатывал проекты в области графического дизайна и рекламы . В 1996 году при сотрудничестве с газетой The Financial Times выполнил ряд иллюстраций по мотивам показов Недели моды в Нью-Йорке. Самый известный российскому зрителю проект художника – серия самых красивых женщин мира, среди которых Твигги, Палома Пикассо, Дита фон Тиз, Катрин Денев и другие.Корсиканка Гаранс Доре удостоилась звания «хранительницы стиля» от газеты New York Times. Она начинала свой творческий путь с должности ассистента владельца кинотеатра и сначала даже не помышляла о моде – на Корсике мало кого заботил внешний вид . Однако, устав от однообразной работы, она решила год позаниматься рисованием и… быстро привлекла к себе внимание глянцевых изданий и рекламных агентств. Она прославилась, создавая рисунки для Louis Vuitton, Dior, Gap и других модных брендов.Кроме того, в 2007 году Доре стала одной из зачинательниц жанра уличной fashion-съемки, начав фотографировать простых людей на улицах Парижа, а также завела собственный блог, куда стала добавлять не только фото, но и видеоконтент. С тех пор ее профессиональные связи с крупными брендами только расширились. Стиль Гаранс – очень «французский». Легкие линии, минимализм в изображениях и типичные, почти стереотипные парижанки в больших солнечных очках, с растрепанными волосами, в женственных платьях или классических тренчах. Пусть в работах Гаранс нет ни бунта , ни смелых экспериментов, но за эту элегантную сдержанность ее и любят.