Дом построен 350 лет назад, но сложно сдержать восторг, оказавшись внутри

Белый старинный домик в Корнуолле. | Фото: phiconcepts.co.uk.
На морском берегу в Корнуолле (южная Англия) на самом краю скалистого обрыва стоит старинный домик. Беглого взгляда на соломенную крышу и беленые известкой стены достаточно, чтобы привлечь историка и отпугнуть туриста. Но стоит лишь открыть дверь, как впечатление меняется кардинальным образом.
В гостиной тепло и уютно. | Фото: lesmaisons.co.
После ремонта этот дом сдается туристам. Он рассчитан на четырех человек, например, для небольшой семьи. Также он идеально подойдет влюбленной паре.
Удобная мягкая мебель стоит на деревянном полу, украшенном шкурами зверей. | Фото: phiconcepts.co.uk.
В гостиной тепло и уютно, тем более что здесь есть камин. Он выложен из дикого камня и выглядит, словно из сказки. Благодаря ему, у дома особая атмосфера. По-другому и быть не могло, ведь он построен в конце XVIII века.
Рабочий стол. | Фото: phiconcepts.co.uk.
В интерьере множество старинных вещей, которые удачно подходят общей атмосфере доме. Доминирующие цвета – белый и серый. Также присутствует очень много элементов декора, выполненных из дерева.
Обеденный стол с видом на кухню. | Фото: phiconcepts.co.uk.
Многие вещи выглядят нарочито состаренными. | Фото: phiconcepts.co.uk.
Ванная комната на втором этаже. | Фото: lesmaisons.co.
В доме две ванные комнаты, у каждой из которых уникальное оформление. Та, что наверху, сделана наполовину из дерева и выглядит так, словно ее проектировали… фермеры.
Ванная комната на первом этаже. | Фото: phiconcepts.co.uk.
Спальня под соломенной крышей. | Фото: phiconcepts.co.uk.
На втором этаже постройки под скатами крыши находятся спальные комнаты. Как и все остальное в доме, они оформлены в бело-серых тонах.http://funhere.ru/?p=19649
Прекрасный вид вокруг старого корнуолльского домика. | Фото: lesmaisons.co.
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