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Этот дом не менялся внутри в течение 72 лет

Дом




Источник фотографий: Hgtv.ca

Источник фотографий: Hgtv.ca




Фасад ничем не примечателен и выглядит как любой другой по соседству.


Фойе


Этот дом не менялся внутри в течение 72 лет

В фойе становится ясно, что за банальным экстерьером скрывается настоящее чудо.

Гостиная


Этот дом не менялся внутри в течение 72 лет

«Я всегда старалась быть оригинальной и следовать своему стилю. Мои любимые цвета — розовый, фиолетовый, цвет морской волны», — признается хозяйка дома. Несмотря на возраст, она самостоятельно ухаживала за домом, пока не выставила его на продажу.

Столовая


Этот дом не менялся внутри в течение 72 лет

Если вы вдруг положили глаз на обеденный стол, то дочь хозяйки рассчитывает его забрать.

Кухня


Этот дом не менялся внутри в течение 72 лет

В 1950 году на кухне была установлена оригинальная электрическая плита Moffat, которая до сих пор исправно работает.

Уголок для завтрака


Этот дом не менялся внутри в течение 72 лет

Этот уголок может послужить прекрасной декорацией для съемок фильма о событиях прошлого века.

Вход на второй этаж


Этот дом не менялся внутри в течение 72 лет

Кованые стулья и подставки встречаются сейчас крайне редко и считаются настоящей классикой.

Семейная спальня


Этот дом не менялся внутри в течение 72 лет

За счет гармоничного сочетания цветов спальня выглядит по-королевски.

Гостевая спальня


Этот дом не менялся внутри в течение 72 лет

Одно из воспоминаний дочери хозяйки дома — это слова папы. Однажды тот сказал супруге: «В других комнатах ты можешь делать все что угодно. Но, пожалуйста, никаких розовых цветов в нашей спальне!» Чувствуется, что хозяйка дома в гостевой спальне оторвалась по полной.

Третья спальня


Этот дом не менялся внутри в течение 72 лет

Спальня сделана в стиле швейной студии. Фиолетовый и оранжевый цвета прекрасно скомбинированы.

Семейная ванная комната


Этот дом не менялся внутри в течение 72 лет

Страсть к розовому цвету проявилась и здесь. Гармонично сочетаясь с матовым и золотым, он расставляет акценты и создает ощущение нежности.

Ванная комната нулевого этажа


Этот дом не менялся внутри в течение 72 лет

Каждая вещь и каждый цвет на своем месте. Ничего лишнего. Самодостаточная красота.

Нулевой этаж


Этот дом не менялся внутри в течение 72 лет

Традиционно в домах такого типа предусмотрен подвал. Каждый распоряжался им по-своему. Хозяйка этого жилища сделала из него комнату отдыха для взрослых. Здесь можно посидеть в баре, сыграть партию-другую в покер, погреться у камина. А если гости отдохнули очень хорошо, то и остаться ночевать на гостеприимном диванчике.

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Этот дом не менялся внутри в течение 72 лет

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Этот дом не менялся внутри в течение 72 летПодписаться на мой Instagram
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