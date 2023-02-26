Этот дом не менялся внутри в течение 72 лет

Дом
Фасад ничем не примечателен и выглядит как любой другой по соседству.
Фойе
В фойе становится ясно, что за банальным экстерьером скрывается настоящее чудо.
Гостиная
«Я всегда старалась быть оригинальной и следовать своему стилю. Мои любимые цвета — розовый, фиолетовый, цвет морской волны», — признается хозяйка дома. Несмотря на возраст, она самостоятельно ухаживала за домом, пока не выставила его на продажу.
Столовая
Если вы вдруг положили глаз на обеденный стол, то дочь хозяйки рассчитывает его забрать.
Кухня
В 1950 году на кухне была установлена оригинальная электрическая плита Moffat, которая до сих пор исправно работает.
Уголок для завтрака
Этот уголок может послужить прекрасной декорацией для съемок фильма о событиях прошлого века.
Вход на второй этаж
Кованые стулья и подставки встречаются сейчас крайне редко и считаются настоящей классикой.
Семейная спальня
За счет гармоничного сочетания цветов спальня выглядит по-королевски.
Гостевая спальня
Одно из воспоминаний дочери хозяйки дома — это слова папы. Однажды тот сказал супруге: «В других комнатах ты можешь делать все что угодно. Но, пожалуйста, никаких розовых цветов в нашей спальне!» Чувствуется, что хозяйка дома в гостевой спальне оторвалась по полной.
Третья спальня
Спальня сделана в стиле швейной студии. Фиолетовый и оранжевый цвета прекрасно скомбинированы.
Семейная ванная комната
Страсть к розовому цвету проявилась и здесь. Гармонично сочетаясь с матовым и золотым, он расставляет акценты и создает ощущение нежности.
Ванная комната нулевого этажа
Каждая вещь и каждый цвет на своем месте. Ничего лишнего. Самодостаточная красота.
Нулевой этаж
Традиционно в домах такого типа предусмотрен подвал. Каждый распоряжался им по-своему. Хозяйка этого жилища сделала из него комнату отдыха для взрослых. Здесь можно посидеть в баре, сыграть партию-другую в покер, погреться у камина. А если гости отдохнули очень хорошо, то и остаться ночевать на гостеприимном диванчике.
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