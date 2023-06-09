Интимный пирсинг, монобровь, чёрные зубы и другие модные тенденции прошлого, которые сегодня вернули

Что уж говорить, а в современном мире, чем безумнее, тем популярнее. И совсем неудивительно, что нереальные и даже зачастую странные, а порой и вовсе глупые тренды красоты, вынуждающие нас придумывать, как дорисовать, долепить и исправить что-то в себе стали невероятно востребованными. Но как оказалось, во все исторические периоды существовали довольно необычные модные уловки, которые на сегодняшний день у одних вызывают недоумение, а у других - желание попробовать на себе. Сегодня мы поговорим о забавных, гламурных и даже нелепых тенденциях в сфере красоты, которые раньше были популярными.
1. Эротический пирсинг в Викторианскую эпоху
Принц Альберт - законодатель интимного пирсинга.
Викторианская эпоха, как правило, у многих ассоциируется с накрахмаленной одеждой, с большим количеством чёрного цвета и минимальной демонстрацией своей кожи. Вероятно, последнее, что можно было бы представить в эту эпоху – это сексуальный пирсинг, однако он действительно имел место быть. В течение довольно короткого периода времени в Англии богатые женщины протыкали свои соски, соединяя их единой цепью. Мужчины предпочитали более экстравагантный пирсинг, экспериментируя со своим достоинством, поскольку считалось, что такой пирсинг облегчал и делал носку обтягивающих штанов, что тогда были в тренде, более комфортной. Этот пирсинг известен нам как «Принц Альберт», и, если верить слухам, викторианский принц действительно обладал им.
2. Греки ценили монобровь
Законодатели моды на монобровь.
У греков было совсем иное представление о красоте бровей. Пожалуй, оно совпадает с современным модным трендом, который делает брови визуально больше и шире. В Древней Греции женские брови считались признаком интеллекта и чистоты. Если они были маленькими, незаметными и жидкими, то женщины использовали пигменты из сурьмы, чтобы дорисовать их до нужного и весьма экстравагантного вида, соединяя в одно целое.
Современные последователи странной моды.
3. Нарисованные вены в XVII веке были обязательными
В XVII веке - без вен никуда.
В XVII веке в Англии произошёл настоящий модный расцвет. Декольте на платьях стали значительно глубже, и грудь стала одной из самых заметных и демонстрируемых черт, которую пытались подчеркнуть все светские дамы. В то же время в моде была аристократическая бледность, которая вынуждала дам держаться подальше от солнца, что, конечно же, не касалось рабочего класса. Чтобы сделать свою кожу более бледной, использовалась не только пудра для лица, но и специальные рисунки, что позволяли сделать вены более голубыми, тем самым имитируя полупрозрачную кожу.
4. Японские женщины любили чёрные зубы
Символ красоты и брачных обязательств.
Если вы устали чистить зубы – то этот способ действительно придётся вам по душе. В течение тысячи лет японские женщины постоянно чернили себе зубы подручными средствами после того, как выходили замуж. Это продолжалось вплоть до XIX века, и такая тенденция была символом красоты и брачных обязательств.
Чернение зубов.
5. Мужские икры в Средневековье были сравнимы в сексуальности с прессом
Генрих VIII.
В наши дни женскими ногами восхищаются, но в средние века и в течение всего XVIII века именно мужские икры были предметом восторга и восхищения. Мужчины носили чулки, как и женщины того времени, чтобы хвастаться своими ногами, что имели прекрасную форму. Некоторые даже носили специальные подкладки в чулках, что позволяли им улучшить свои формы и скрыть недостатки. К примеру, король Генрих VII был хорошо известен своими мускулистыми икрами, однако, кто знает, может они и не были естественными.
6. Накладки на лицо были супермодными
Накладки на лицо.
В XVIII веке стандарты, которые выдвигали естественную красоту женщины и её лица, внезапно исчезли, и в моде появился новый тренд, суть которого состояла в тяжёлом, многослойном макияже. Женщины были вынуждены носить так называемые косметические накладки – маленькие кусочки ткани, которые прикреплялись или приклеивались к лицу. Они имели самые разные формы, начиная от кружочков, квадратов, звёздочек и сердечек, а их расположение имело особое значение. К примеру, накладка у рта говорила о кокетстве, на правой щеке – о том, что женщина замужем.
7. Короткие зубы – тренд эпохи Возрождения
Короткие зубы.
Во время Ренессанса все «красоты» женщин были хорошо известны. В конечном счёте, такой список стал занимать почти что три десятка основных черт, и это ещё не было пределом. Многие из них знакомы нам и дошли к нам через века, к примеру, длинные ноги, широкие бёдра и узкая талия. Однако пределом мечтаний и воздыханий были… короткие зубы. Вероятно, в это время любили пугающие улыбки.
8. Невероятно маленькие ноги были популярны в Китае
Невероятно маленькие ноги.
Хоть и бинтование ног является, вероятно, одной из наиболее печально известных модификаций женского тела, её происхождение толком неизвестно. Однако историки утверждают, что подобная практика была распространена в Китае среди жен и дочерей знати примерно в XIII веке. Бинтование стоп следовало начинать, когда девочке было пять или семь лет, и процесс заключался в том, что её ноги были плотно обвязаны бинтами, не давая им расти, из-за чего их ступни ломались, пальцы деформировались и врастали в ногу, подошва сгибалась и образовывала форму конуса. Такая болезненная практика, которая практически делала девочек инвалидами, основалась на эстетической привлекательности маленьких ног и тогдашнем сексуальном фетише.
9. Модификация черепа считалась сексуальной среди древних майя
Что тут скажешь, у каждого свои понятия о красоте.
Начиная примерно с 1000 года до нашей эры, древние майя начали заниматься модификацией своих голов и черепов, начиная делать это с маленькими детьми. Голову ребёнка держали привязанной к доске или связывали различными приспособлениями, что вынуждало череп менять свою форму. Подобная практика была популярна как у мальчиков, так и у девочек. Считается, что это никак не было связано с их социальным положением, а лишь было признаком эстетической привлекательности. У многих других племён по всему миру были похожие практики, включая германское племя гуннов, а также гавайцев, таитян, инков, племён чинуков и чокто в Северной Америке.
По материалам сайта ranker.com
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