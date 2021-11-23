Как ваша кошка пытается с вами поговорить

Наверно, ни одно домашнее животное (кроме, может быть, собаки) не сравнится с кошкой в умении выражать свои чувства и желания. Хотя многие люди склонны полагать, что кошки являются довольно независимыми существами, не заинтересованными в общении до тех пор, пока их миска полна корма, на самом деле они пытаются вступить в диалог с нами постоянно. По крайней мере, пока они не спят.



Десятилетия упорной работы в области психологии животных и тысячи часов аудиозаписей кошачьих «разговоров» показали, что кошки способны сказать нам куда больше, чем тривиальное «покорми меня, я голоден». Для описания всех звуков и жестов, при помощи которых кошки общаются с людьми, потребовалась бы отдельная книга, поэтому мы расскажем лишь о самых важных из них.









Мурлыканье

Кошачье приветствие

Кошачья мимика

Мяуканье – кошачье эсперанто