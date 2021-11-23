Как ваша кошка пытается с вами поговорить

Наверно, ни одно домашнее животное (кроме, может быть, собаки) не сравнится с кошкой в умении выражать свои чувства и желания. Хотя многие люди склонны полагать, что кошки являются довольно независимыми существами, не заинтересованными в общении до тех пор, пока их миска полна корма, на самом деле они пытаются вступить в диалог с нами постоянно. По крайней мере, пока они не спят.
Десятилетия упорной работы в области психологии животных и тысячи часов аудиозаписей кошачьих «разговоров» показали, что кошки способны сказать нам куда больше, чем тривиальное «покорми меня, я голоден». Для описания всех звуков и жестов, при помощи которых кошки общаются с людьми, потребовалась бы отдельная книга, поэтому мы расскажем лишь о самых важных из них.
Мурлыканье
Владельцы кошек склонны считать, что урчание, издаваемое их питомцем, является выражением их хорошего настроения. На самом деле существует еще несколько ситуаций, когда ваша кошка будет мурлыкать: например, когда она больна или ранена. Так что этот характерный звук примерно можно перевести как «не оставляй меня, пожалуйста». Таким образом, получается, что в кошачьем языке есть звук, при помощи которого они могут попросить о помощи. В свою очередь низкочастотное утробное урчание является предостережением, свидетельством того, что кошка готова защищаться.
Кошачье приветствие
Когда вы возвращаетесь домой после долгого отсутствия, ваша кошка начинает тереться об вас, и вы думаете, что ей опять что-то от вас нужно. Конечно, в большинстве случаев все так и есть, но вместе с тем этот жест является дружеской формой приветствия, способом сказать: «Ты вернулся! Я скучал по тебе».
К такому выводу пришли исследователи, наблюдая семьи диких кошек (вопреки распространенному мнению, кошки не одиночки, и, одичав, собираются в группы). Когда они возвращаются с охоты, они могут некоторое время тереться друг об друга или даже положить друг другу хвост на спину. Этому жесту более-менее соответствуют человеческие объятия.
Кошачья мимика
Наравне с собаками домашние кошки имеют очень выразительную мимику, обусловленную высокой подвижностью мимических мышц морды кошки. Понаблюдав за выражение «лица» своей кошки, вы заметите, что эти мышцы напряжены, когда она испытывает дискомфорт, и, наоборот, расслаблены, когда ваш питомец всем доволен.
Настроение кошки довольно легко уловить, просто заглянув в ее большие глаза. Прикрыв веки, и изредка мигая, кошка сообщает, что ей абсолютно комфортно с вами. Широко раскрытые глаза выражают интерес к объекту внимания, а прищуренный взгляд в упор явно говорит о том, что кошка бросает вам вызов.
Мяуканье – кошачье эсперанто
Кошки не мяукают при общении с себе подобными, разве что в очень особых случаях, – это факт. И в тоже время домашние кошки могут мяукать целыми днями (а иногда и ночами) напролет. Они действительно создали искусственный язык, чтобы иметь возможность пообщаться с нами.
По существу, мяуканье не является универсальным языком общения между людьми и кошками. Для каждой кошки и ее хозяина характерен свой «диалект», который вряд ли поймут другие коты. Все дело в тембре голоса и манере произношения, вместе формирующих уникальное звучание для каждой кошки. Удивительно, но только владелец кошки может совершенно точно определить, что она пытается донести до него с помощью мяуканья: хочет она есть, ей скучно или ей нужна помощь.
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