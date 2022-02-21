10 уникальных советских автомобильных концептов, которые существовали в единственном экземпляре

Автомобиль Панголина.
Возможно, кому-то кажется, что развитие автмобильной промышленности в СССР было на зачаточным уровне, автомобилей выпускалось немного, а разработка новых моделей не велась вовсе. Но это не так. В конструкторских бюро постоянно разрабатывались новые и интересные модели. Вот только в серию многие из них, как и «десятка» из этого обзора, не вышли.
1. Газ-А-Аэро
Автомобиль Газ-А-Аэро.
Серийный Газ-А выпускался в СССР с 1932 года и практически полностью копировал Ford-A, однако в 1934 году был создан Газ-А-Аэро, который внешне полностью отличался от предшественника. Инженеру А.Никитину при работе над автомобилем удалось достигнуть снижения показателей расхода на 25% (за счет внедрения обтекаемой формы кузова), увеличив при этом максимальную скорость с 80км/ч до 106км/ч.
С этой целью Газ-А подвергся капитальной переделке (без изменения остались лишь мотор и шасси). Так, кузов на деревянном каркасе из стальных листов был создан на основании моделей, которые прошли испытание в аэродинамической трубе. Задние колеса закрывались специальными оптекателями, подножки и замки спрятаны внутри, а фары авто – максимально утоплены в крылья.
Все нововведения практически не изменили массу кузова. Если Газ-А весил 1200кг, то Газ-А-Аэро – 1270кг. Следует отметить, что начало II-ой мировой войны стало препятствием для дальнейших разработок Никитина в области аэродинамики. Внимание ученого переключилось на производство танков, а судьба Газ-А-Аэро сейчас неизвестна.
2. Победа-Спорт
Автомобиль Победа-Спорт.
Спортивный автомобиль Газ-СГ1 (Победа-Спорт) был сконструирован советским авиаинженером Алексеем Смолиным. Эта машина базировалась на шасси Победы серийной, при этом имела форсированный двигатель и дюралевый аэродинамический кузов.
Всего в стране было создано 5 таких (высокоскоростных по тем временам) автомобилей. Три из них позднее оснастили роторными двигателями и 2-х камерными карбюраторами, что в конечном итоге довело мощность мотора до 105л.с., а максимально возможную скорость – до 190км/ч.
3. ЗИС-112
Автомобиль ЗИС-112.
Вскоре после Победы-Спорт увидел свет ЗИС-112 (в 1952г.), который также задумывался, как автомобиль спортивный. Однако, для кузова, весом 2,5тн, серийный мотор ЗИС-110, при мощности 140л.с., оказался слабым. Его решили заменить рядным 8-цилиндровым двигателем, объемом 6л.
При этом, на общей развесовке автомобиля сказались большой вес и габариты мотора, что делало авто склонным к заносам. Неповоротливую машину списали с дальнейших разработок после окончания гоночного сезона 1955г.
4. Газ-Торпедо
Автомобиль Газ-Торпедо.
Газ-Торпедо появился, как и ЗИС-112, в 1952 году, но выделялся более высокой маневренностью. Новая машина была при больших габаритах существенно легче, чем Победа-Спорт (масса 1100кг). Ее оснастили форсированным двигателем, объем которого был 2,5л.
5. Москвич-Г2
Автомобиль Москвич-Г2.
Советские инженеры Гладилин и Окунев сконструировали в 1956г. гоночный автомобиль Москвич-Г2. Он был оснащен двигателем от Москвича 405, мощность которого составляла 70л.с. Это давало возможность авто, массой всего 660 кг, разгоняться до 220 км/ч.
В 1959г. Москвич Г2 усовершенствовали для участия в кольцевых гонках. Туда установили 70-сильный двигатель от Москвича 407, над сидением пилота - дугу безопасности. В этой модификации автомобиль смог показать максимальную скорость 193 км/ч.
6. Юна
Автомобиль Юна.
Юрий Алгебраистов вместе с братом Станиславом создали одну из самых необычных самодельных машин советских времен – автомобиль ЮНА. Работать над ней конструкторы начали в 1970г., но впервые машина смогла выехать из гаража в 1982г. Некоторые детали и узлы для создания ЮНА были позаимствованы у ГАЗ, остальное делали своими руками.
Автомобиль живет и сейчас (до сих пор находится на ходу и преодолела уже более 500 000 км), а недавно двигатель в нем был заменен на V-6 от BMW525, модифицирован кузов, а также установлены электроприводы для стекол и фар, а также еще ряд приборов от разных иномарок.
7. Панголина
Автомобиль Панголина.
Панголина – это машина, которая является яркой иллюстрацией советских самоделок (создатель Александр Кулыгин). Автомобиль увидел свет в 1980г. Кузов в нем выклеивался из особого стеклопластика по фанере. Двигатель сконструирован на базе мотора ВАЗ, а располагался он практически в салоне авто (сразу за приборной доской). Форма кузова авто была больше похожа на Lamborgini, чем на традиционные машины советского автопрома.
Колпак объединил часть кузова и двери, и приводился в движение пневмоцилиндрами. Панголина могла развивать скорость около 190 км/ч. Чтобы получить номера госрегистрации, а затем и разрешение на выезд авто за границу Кулыгин пошел на ряд требуемых изменений в дизайне машины. В 1990-е годы конструктор принял решение иммигрировать в США. Александр Кулыгин трагически погиб в 2004г. в аварии.
8. Лаура
Автомобиль Лаура.
Лаура – это самодельный автомобиль, который был создан советскими энтузиастами Парфеновым и Хаиновым в начале 80-х. Для своего времени – это было настоящее чудо техники, поскольку внешний дизайн и технические характеристики выгодно выделяли машину из общего потока. Многие узлы и детали Лауры позаимствованы с серийных авто, однако многое конструкторы создавали самостоятельно.
Снаряженная масса Лауры составляет 1000кг. Расход при скорости 120 км/ч составлял всего 7,8л, а максимальную скорость автомобиль демонстрировал в пределах 165 км/ч. Всего конструкторы создали 2 экземпляра Лауры.
9. Охта
Автомобиль Охта.
После создания Лауры конструкторам Парфенову и Хаинову было предложено поработать над созданием прототипов советских авто будущего. Первой их работой в этом направлении стала машина Охта. Планировалось, что она будет базироваться на серийном ВАЗ-21083, но вмещать большее количество пассажиров, и иметь лучшие аэродинамические характеристики.
Салон Охта с легкостью может трансформироваться в просторное спальное место, а кроме того, автомобиль мог становиться, как 2-местным фургоном, так и 7-местным минивеном.
10. Белка
Автомобиль Белка.
Малолитражка НАМИ Белка имела двигатель, объемом всего 746смᵌ (расход 5л на 100км), но мог транспортировать 4-х человек. Интересной была компоновка авто, поскольку передняя часть кузова Белки (вместе с лобовым стеклом) просто откидывалась на петлях. Так обеспечивался доступ в салон (к передним сидениям), а назад пассажиры могли сесть через единственную имеющуюся боковую дверь.
Снаряженная масса Белки – 640 кг, а максимальная скорость, которую она развивала – 80 км/ч. Руководство страны всерьез рассматривало вопрос касательно серийного выпуска Белки, однако приоритет был отдан ЗАЗ 965.
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