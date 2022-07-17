Зрители в картинной галерее: проект о тех, кто ходит на выставки

Красное кресло, Портрет Сильветт Давид, Femme Assise. Автор: Пабло Пикассо

Поцелуй. Автор: Густав Климт

Девушка перед зеркалом. Автор: Пабло Пикассо

Американская готика. Автор: Грант Вуд

Проблема, с которой все мы живём.Автор: Норман Роквелл