Как быть, если за вами идёт подозрительный мужчина

Не всегда подозрительный мужчина — маньяк, а маньяк — подозрительный мужчина. В первую очередь прислушайтесь. Незнакомец идёт за вами шаг в шаг? Действуйте незамедлительно.
Простые превентивные меры
Заколите волосы или уберите под куртку, шарф, шапку. Для некоторых маньяков волосы — странный фетиш. Кроме того, за длинные волосы жертву легче схватить. Лишение потенциального маньяка дополнительных преимуществ — первый шаг к самообороне.
Просчитайте маршрут. Старайтесь обойти глухие дворы, улицы совсем без освещения, тихие парки. Если есть возможность, выходите в людное место, идите в торговый центр или магазин. Главное — не менять темп шага. Преследователь может оценить это как попытку к бегству и атаковать.
Как дать отпор без драки?
Нанесите упреждающий «удар». Возьмите телефон и громко попросите мужа, чтобы он вас встретил. Сделайте вид, что звоните другу в полицию. Если телефона под рукой нет, позовите собаку, с которой вы якобы вышли на прогулку. Новому знакомому расскажите о том, что ваша овчарка очень не любит чужих. В прошлом году даже покусала нескольких человек.
Импровизируйте. Иногда девушек спасает растерянность потенциального маньяка. Резко развернитесь и задайте неожиданный вопрос. Начните петь песню или читать стихи. Подумайте, какая выходка прохожего удивила бы лично вас. Несколько секунд шока предоставят фору. Однако такой манёвр следует проводить только при твёрдой уверенности в том, что получится сбежать.
Изучите слабые места противника
Если убежать не получилось и дело идёт к прямому противоборству, приготовьтесь использовать подручные средства. Заранее наметьте места для будущих ударов. Эксперты по самообороне рекомендуют бить в пах, глаза и уши. В такой ситуации главное не победить, а выиграть время и оглушить противника. Попробуйте дополнительно отвлечь маньяка разговором. Расскажите эмоциональную историю, чтобы внимание преследователя переключилось.
Принцип «бей и беги» хорошо работает только в случае нападения. В остальных ситуациях лучше пугать потенциального маньяка или сбивать с толку.
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