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9 ароматов духов, которые были хорошо известны каждой советской женщине


9 ароматов духов, которые были хорошо известны каждой советской женщине

В Советском Союзе и социалистических странах производилось огромное количество видов духов, которые хорошо знали не только в СССР, но и далеко за его пределами. Советские духи прекрасно помнят во Франции. Отечественная продукция получила множество престижных наград и премий в Европе.

1. «Красная Москва»


Визитная карточка страны. Фото: viborpodarka.com.

Визитная карточка страны. Фото: viborpodarka.com.

 

Визитная карточка советского парфюма за рубежом. По достоинству духи оценили во Франции в 1958 году, спустя 33 года после их появления на отечественном рынке. Духи также получили Гран-при в Брюсселе. «Красная Москва» - настоящий шик.

2. «Белая сирень»



Отличное решение в свое время. Фото: fimgs.net.

Отличное решение в свое время. Фото: fimgs.net.

 

Аромат духов, который был создан в 1947 году, когда у всех жителей страны еще были свежи воспоминания о разрушительной войне. «Белая сирень» была ароматом грядущей весны, которая несла перемены и возрождение. Вот только в Европе эти духи так и не запомнили.

3. «Ландыш серебристый»


Вкусный аромат. Фото: livemaster.ru.

Вкусный аромат. Фото: livemaster.ru.

 

Настоящая советская классика. Самые востребованные духи 1950-х годов. Именно благодаря этим духам в стране был создан новый идеал женственности. Производились духи на ленинградском предприятии «Северное сияние».

4. «Пани Валевска»


Производятся со времен СССР. Фото: laparfumerie.org.

Производятся со времен СССР. Фото: laparfumerie.org.

 

Духи из социалистического блока. Производились в Польше, в Кракове с 1970-го года. На протяжении целого десятилетия духи имени польской возлюбленной императора Франции Наполеона Бонапарта пользовались невероятным спросом. В букете звучали арматы розы, ландыша, жасмина.

5. «Быть может»http://vs-t.ru/9-aromatov-duxov-kotorye-byli-xorosho-izvestny-kazhdoj-sovetskoj-zhenshhinehttp://vs-t.ru/9-aromatov-duxov-kotorye-byli-xorosho-izvestny-kazhdoj-sovetskoj-zhenshhine


Отличные духи. Фото: crafta.ua.

Отличные духи. Фото: crafta.ua.

 

Еще одни польские духи, которые появились после 1950-х годов. Свое название они получили в честь песни советского джазового коллектива, созданного белорусским евреем Эдди Рознером. Песню «Быть может» исполняла солистка коллектива К. Лазаренко.

6. «Сигнатюр»


Отличный выбор. Фото: meshok.net.

Отличный выбор. Фото: meshok.net.

 

Болгарские духи, которые производились на фабрике «Ален Мак». Как и польские ароматы эти духи пользовались невероятным спросом среди модниц социалистических стран. В аромате парфюма переплетались ноты розы, мандарина, тюльпана.

7. «Елена»


Аромат десятилетия. Фото: auction.ru.

Аромат десятилетия. Фото: auction.ru.

 

Загадочная парфюмерная композиция с фруктовыми оттенками, которая появилась в 1978 году. Женщина с такими духами казалась невероятно романтичной и элегантной. В аромате «Елены» перекликались лесные ягоды, роза, ландыш, жасмин, лист табака.

8. «Тет-а-тет»


Знаменитый на всю страну парфюм. Фото: auction.ru.

Знаменитый на всю страну парфюм. Фото: auction.ru.

 

Духи фабрики «Новая заря», которые были разработаны совместно с французскими специалистами. Появились на рынке в 1978 году. Аромат «Тет-а-тета» складывался из пачули, ветивера, амбра, мха, сладкой ванили. В свое время были лучшим выбором для самых чувствительных персон.

9. «Тайна рижанки»


Бренд все еще жив. Фото: liveshopping.me.

Бренд все еще жив. Фото: liveshopping.me.

 

Духи, которые появились в 1987 году, однако свою популярность завоевали только в 1990-е годы, уже после распада Советского Союза. В их аромате перекликались жасмин, ирис, сандала, ландыш. Запах у духов получился страстный с ноткой горечи.

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9 ароматов духов, которые были хорошо известны каждой советской женщине

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9 ароматов духов, которые были хорошо известны каждой советской женщинеПодписаться на мой Instagram
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