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Способ выращивание мяты на балконе

Выращивайте мяту круглый год! Для этого нужно совсем немного: веточки свежей мяты, земля и пластиковая бутылка. Мяты будет много!

Способ выращивание мяты на балконе

В бутылке сделайте окошко, куда насыпьте питательный, рыхлый грунт. По всему периметру бутылки паяльником или горячим гвоздём сделайте маленькие отверстия.

Способ выращивание мяты на балконе

Освободите веточки мяты от лишней зелени.

Способ выращивание мяты на балконе

Высадите в бутылку через отверстия. Поливайте сверху через окошко или горлышко бутылки (снизу также нужны отверстия для слива лишней воды).

Способ выращивание мяты на балконе

Подвесьте бутылку в солнечном месте. Через пару дней черенки пустятся в рост и дадут новую, свежую зелень.

Способ выращивание мяты на балконе

А через 10-14 дней бутылка будет вся усеяна зеленью мяты!

Способ выращивание мяты на балконе
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