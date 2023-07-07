Способ выращивание мяты на балконе

Выращивайте мяту круглый год! Для этого нужно совсем немного: веточки свежей мяты, земля и пластиковая бутылка. Мяты будет много!







В бутылке сделайте окошко, куда насыпьте питательный, рыхлый грунт. По всему периметру бутылки паяльником или горячим гвоздём сделайте маленькие отверстия.







Освободите веточки мяты от лишней зелени.







Высадите в бутылку через отверстия. Поливайте сверху через окошко или горлышко бутылки (снизу также нужны отверстия для слива лишней воды).







Подвесьте бутылку в солнечном месте. Через пару дней черенки пустятся в рост и дадут новую, свежую зелень.







А через 10-14 дней бутылка будет вся усеяна зеленью мяты!





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