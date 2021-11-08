Почему застрелился автор памятника Сталину в Праге и другие истории зарубежных памятников

Истории зарубежных памятников русским правителям.
Не все знают, что в мире насчитывается достаточно много памятников российским лидерам и известным личностям, воздвигнутым в Европе или в США. Даже памятники Ленину до сих пор стоят, и не где нибудь, а в богемном районе Америки. Как монументы русским оказались так далеко от родных пенатов - в нашем материале.
Самый большой посмертный памятник Сталину простоял над Прагой восемь лет, а рассказы о нем живы и сегодня
Решение об установке самого большого в мире памятника (именно такая ставилась задача) было принято еще в начале пятидесятых годов. Подготовка была очень долгой и серьезной: в конкурсе на лучший проект приняли участие 54 скульптора. Победил не слишком удачливый Отакар Швец с многофигурной группой: Сталин с книгой в руке возглавляет небольшую колонну рабочих, крестьян, интеллигентов и солдат.
Гигантский памятник Сталину в Праге./Фото: sw.gurroa.cz
Для возведения громады нужно было вырезать 260 гранитных кубов со стороной 2 м – подходящий карьер в Чехословакии нашли с трудом. Общая высота памятника – 30 метров (десять этажей довоенной постройки), фигуры Сталина – 15, длина его ступни – 2 метра. Потребовалось еще укрепить высокий холм Летна над Влтавой, чтобы он смог выдержать тяжелую конструкцию весом 14 000 тонн: в толще горы разместили бетонные блоки, образующие подземные залы. До окончания подготовительных работ сам генералиссимус не дожил.
Возведение давалось трудно, порождало множество споров. Руководители страны постоянно вызывали скульптора для дачи все новых объяснений. Незадолго до открытия Швец не выдержал давления и покончил с собой. Имени его на монументе не было, а на открытии объявили: автор памятника – народ Чехословакии. 1 мая 1955 года на торжества приехал Хрущев, осуждение культа личности еще было впереди. А народ-создатель дал памятнику название «очередь за колбасой».
В 1956 году Хрущев огласил на XX съезде КПСС доклад о развенчании культа Сталина, а в Праге его фигура высилась аж до 1962 года. Уничтожить мощную глыбу удалось лишь с третьего взрыва. В 1991 году на сохранившемся пьедестале установили метроном – тоже гигантский – в 24 метра.
Метроном на месте взорванного памятника./Фото: iloveprg.ru
К бывшему памятнику, а теперь метроному успешно водят туристов – место очень популярно.
Ленин в Сиэтле – путешествие памятника из Европы в Америку
В центр американского города Сиэтл памятник Ленину попал с приключениями, достойными экранизации. Пятиметровую фигуру вождя мирового пролетариата в 1988 году установили в словацком городе Попрад. Скульптор Эмиль Венков изобразил Ленина шагающим сквозь пламя. Но простояла фигура недолго – через год социализм в Чехословакии пал, довольно скоро решили демонтировать и памятник. Для музея он был слишком велик – и оказался в груде металлолома.
Здесь его обнаружил преподаватель английского языка из США Льюис Карпентер. Американец выкупил у города бронзовый памятник по сходной цене – за 13 тысяч долларов, а затем перевез его к себе на родину. Поездка Ленина через океан обошлась в немаленькую сумму – 42 тысячи долларов, Карпентеру пришлось влезть в долги.
Ильич шагает по площади богемного района Фремонт./Фото: bigpicture.ru
А на площадь памятник попал спустя год после гибели своего спасителя в автомобильной катастрофе в 1994 году. Теперь бронзового Ильича фотографируют туристы, на Рождество его украшают гирляндами. А в холодные зимние дни утепляют шапкой и шарфом. Приходилось Ленину побывать и в роли Джона Леннона – в гриме и с гитарой.
Ленин в рождественских украшениях./Фото: img12.nnm.me
«Царю-Освободителю – благодарная Болгария»
Александр II в Софии в большом почете и памятник ему установлен на площади Царя Освободителя, перед зданием Народного Собрания. Конная бронзовая фигура императора высотой 4,5 метра установлена на мощном двухуровневом пьедестале из полированного гранита, создана известным итальянским скульптором Арнольдо Дзокки. Общая высота монумента – 12 метров. Работы по созданию длились больше двух лет – с апреля 1901 по сентябрь 1903 года, а освящение состоялось в 1907-м. Надпись на цоколе гласит: «Царю Освободителю признателна България». Средства на создание состояли из взноса муниципалитета Софии, личных средств болгарского князя Фердинанда, многочисленных народных пожертвований.
Достопримечательность номер один в болгарской столице./Фото: s4.fotokto.ru
Во время Второй мировой войны памятник сильно пострадал от бомбардировок. В 2013 году он был полностью отремонтирован, реставрация обошлась в 1,5 миллиона левов (750 тысяч евро). Во многих городах страны есть площади и улицы, названные в честь Царя Освободителя. Во всех путеводителях софийский памятник возглавляет список достопримечательностей, обязательных к осмотру.
Почетный караул у подножия памятника в день 140-летия освобождения Болгарии./Фото: pbs.twimg.com
Последнего русского царя Николая II особенно чтят в Сербии
На белградском кладбище Ново-Гробле есть русский пантеон, почитаемый местными жителями и многочисленной русской диаспорой, охотно посещают его и туристы. В 1935 году здесь был установлен памятник над склепом с останками русских солдат и офицеров, погибших в годы Первой мировой войны на Салоникском (Македонском) фронте, при осаде Белграда австрийской армией, умерших в госпиталях с 1916 по 1918 год. Всего в склепе-часовне покоятся останки 387 человек.
Русским освободителям Сербии./Фото: static.panoramio.com
Над захоронением на высоком постаменте в форме снаряда стоит фигура ангела с мечом. Надпись на постаменте гласит: «Вечная память императору Николаю II и 2 000 000 русских воинов великой войны». Автор памятника – скульптор Роман Верховский, а средства на создание собраны русскими эмигрантами и гражданами Югославии.
А в 2014 году – к 100-летию Первой мировой войны – в центре Белграда в сквере Косовской девушки установлен бронзовый памятник Николаю II высотой 7,5 метров и весом больше 40 тонн. Скульптура возведена на средства Российского военно-исторического общества при содействии президента Сербии Томислава Николича и городских властей Белграда.
Защитнику Сербии – российскому императору Николаю II./Фото: s4.fotokto.ru
Осенью 2017 года сквер был переименован в Александров парк – в память об участниках ансамбля им. Александрова, погибших в авиакатастрофе под Сочи в 2016 году.
Петр I – самый уважаемый российский царь в Нидерландах
В голландский городок Заандам (прежде Саардам) Петр I – царь-плотник – приехал в конце XVII века для изучения мастерства кораблестроения. В небольшом, вернее, крошечном домике кузнеца Киста он жил, пока постигал науку – головой и руками. Много ли в мировой истории монархов, умевших собственноручно построить морское судно?
Великий крошечный дом./Фото: avatars.mds.yandex.net
Деревянный домик из корабельных досок сохранился благодаря подведенному под него каменному фундаменту и куполу-павильону. Туристы сюда ходят толпами, посещали его российские императоры Александр I и Александр II, голландские короли, Наполеон Бонапарт.
В 1912 году фигура царя-плотника, отлитая из бронзы скульптором Леопольдом Бернштамом, была установлена на центральной площади Дамплейн. Памятник был подарен городу Николаем II и является второй отливкой по оригинальному макету. Первый стоял на Английской набережной Петербурга с 1910 по 1919 год, большевики переплавили российский оригинал в его уменьшенный вариант, находившийся в Летнем саду. И в 1996 году уже Нидерланды подарили Петербургу копию заандамского «Петра-плотника».
Единственная из трех отлитых Бернштамом фигура, сохранившаяся до наших дней./Фото: upload.wikimedia.org
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