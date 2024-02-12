Cборщик серы: самая тяжелая профессия в мире

Вулкан на острове Ява Кава Иджен привлекает туристов тем, что внутри кратера находится самое большое в мире кислотное озеро невероятно бирюзового цвета днем и с синеватым свечением ночью. Но если для одних это открыточный пейзаж, то для местных — каторжный труд. Взяв две корзины, они спускаются к зловонному озеру, окутанному ядовитыми газами, чтобы собрать глыбы чистейшей серы, скапливающейся на его берегах.



Путь к озеру лежит через леса и безжизненные склоны горы. Маршрут протяженностью около 300 метров довольно крутой и большая его часть — это практически вертикальные участки. По такой дороге сборщики серы совершают в день от двух до трех ходок, перенося на себе за одни раз от 70 до 80 кг. Подняв серу наверх, они снова спускаются на 3 километра вниз, потом еще примерно 1,5 км. к станции взвешивания. Проделав весь этот путь, сборщики возвращаются назад за новой партией.











На плечах у рабочих всегда не меньше 70 кг. груза















При таких нагрузках все рабочие должны быть физически подготовленными и не иметь вредных привычек. Однако большинство из них без устали курит. Делают они это для того, что спастись, одним им известным образом, от ядовитых испарений. По их утверждению, курение придает им сил.







На дне кратора сборщики серы оборудуют небольшой палаточный лагерь, в котором живут какое-то время, пока ведут на этом месте добычу. Как только сера извергается в другом месте, они перемещаются к нему. Таких «залежей» здесь несколько. Они оборудованы трубами, из которых стекает расплавленная сера. Когда она остывает и затвердевает, рабочие начинают ее собирать.















Серу собирают в две корзины, соединенные между собой перекладиной из бамбука. Респираторы и противогазы здесь большая редкость, ощутить все преимущества которых на себе посчастливилось немногим. Спасаясь от ядовитых паров, сборщики придумали собственное средство защиты. Представляет оно собой обычный кусок намоченной хлопчатобумажной ткани. Они сжимают его зубами и дышат через него или же просто обматывают тканью часть лица.







Из средств защиты — только мокрая тряпка в зубах и пачка сигарет







Почти все занятые в добыче мужчины, а обычно это от 200 до 300 человек, выглядят лет на 10-15 старше своего возраста. Средняя продолжительность жизни сборщиков редко превышает 40 лет. Те, кому удается преодолеть рубеж в 45 лет, считаются долгожителями.











Спускаются в эту «преисподнюю» все добровольно и работают сами на себя. Адовый труд оценивается невысоко, но для них это единственный способ прокормить себя и свою семью. Перенося на своих плечах две корзины с серой, весом по 80 кг, за день сбощики серы зарабатывают 6-8 долларов.



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