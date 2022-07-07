В моей арендованной квартире стоит довольно скверная стиралка. Она справляется далеко не со всеми загрязнениями. Потому приходится наносить на пятна превентивный удар, прежде чем кинуть вещи в стирку.



Сегодня я расскажу, как убрать жирное пятно с одежды. А также поделюсь парочкой других лайфхаков. Знаешь ли ты, что делать с загрязнениями от губной помады?







КАК УБРАТЬ ЖИРНОЕ ПЯТНО С ОДЕЖДЫ

Жирные пятна на одежде

Как убрать другие пятна с одежды

Чтобы эффективно убрать пятна с одежды или обуви, нужно понимать, откуда они появились. Следы от жира, губной помады или, к примеру, насыщенных по цвету горячительных напитков выводить следует по-разному. Далее я расскажу о методах борьбы с каждым из этих загрязнений.Чем свежее пятно, тем проще его вывести. Причем велика вероятность, что тебе удастся сделать это при помощи обычного мыла, соды или другого моющего средства. У пятен есть одно неприятное свойство. Они могут расползаться, увеличиваясь в размере. Потому удалять их нужно от краев, плавно перемещаясь к центру.Если тебе нужно вывести пятно с яркой одежды, будь предельна осторожна. Средства на основе спирта и кислот могут испортить цвет. Ацетоном и уксусной кислотой нельзя обрабатывать шелковые вещи, а хлорной известью — хлопковые.Свежее жирное пятно лучше всего по возможности сразу же засыпать щедрым слоем соли.Если загрязнение уже высохло, его можно удалить при помощи бензина или ацетона. Для этого пятно нужно обильно смочить средством на выбор, накрыть сверху бумажной салфеткой и пройтись по ней утюгом.Под пятно можно положить кусочек чистой белой ткани. Далее нужно подогреть картофельную муку (не путать с крахмалом) и присыпать продуктом место загрязнения. Спустя полчаса удали муку и повторяй эту процедуру, пока пятно не исчезнет.Избавиться от жирного пятна на цветной обуви можно, использовав луковый сок. Если жир попал на кожаную обувь, используй содовый раствор. Чтобы его приготовить, смешай 0,5 стакана теплой воды и 10 граммов соды. Для удаления пятна используй обычный ватный диск.Пятна от губной помады — частая проблема для девушек и женщин. Избавиться от них можно при помощи перекиси водорода, если одежда белого цвета. После обработки этим средством вещь нужно прополоскать в мыльной воде, а затем просто постирать в стиральной машинке.Пятно на цветной одежде можно обработать таким средством как скипидар. Также под ткань и на нее кладут салфетку, сверху сыплют тальк и проглаживают место загрязнения утюгом. Шелковую или шерстяную одежду, испачканную губной помадой, достаточно протереть ватным диском, смоченным в спирте.С яркими пятнами от спиртных напитков поможет справиться молоко. Для этого его нужно нагреть и окунуть в него испачканную вещь на полчаса. А затем постирать ее с обычным мылом.Убрать загрязнения с белой одежды отлично помогает перекись водорода. Смешай 1 чайную ложку средства с 0,5 стакана воды. А затем просто протри этим раствором красное пятно и промой его под холодной проточной водой. Этот же лайфхак работает с пятнами на коврах.Если пятно свежее, присыпь его влажной солью. А спустя полчаса промой место загрязнения при помощи горячей мыльной воды. Готово!Пятна от кофе можно вывести с помощью столового уксуса. Для этого нужно развести 1 чайную ложку средства в стакане воды, а затем вылить этот раствор на пятно. Далее просто прополощи вещь до полного исчезновения загрязнения.Если ты столкнулась с пятном от травы, не стоит переживать. Его можно вывести при помощи нашатырного спирта. Смешай 1 чайную ложку и стакан воды. А затем смочи место загрязнения этим раствором. Далее натри его обычным хозяйственным мылом и дай 1 час отдохнуть. После достаточно просто постирать одежду.