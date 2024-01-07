5 дефицитных вещей, за которыми люди в Советском Союзе часами выстаивали в очередях

За чем стояли в очередях Советского Союза.

1. Деликатесы для живота

Мне бананов и побольше.

2. Пища для ума

Книга - лучший подарок.

3. Табак и алкоголь

Было страшное время.

4. Косметика и гигиена

Косметика нужна во все времена.

5. Одежда

Те еще были спекулянты.

Бонус: Инновации

Некоторые вещи было достать крайне сложно.