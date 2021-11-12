Правила этикета англичан

Англичане – это истинные патриоты своей страны. Они отличные хозяева в своих домах, чтят законы и считаются одной из самых патриотичных наций во всё мире. Их этикет в первую очередь свод строгих и весьма официальных правил.







Именно эти правила каждый англичанин выполняет четко, без особых восклицаний и возражений. Именно эта страна может похвастать тем, что тут зародилось такое понятие как «джентльмен». Джентльмен в 3-ем поколении по праву может носить звание «истинного». Можно привести такой пример, если человек обладает исключительно идеальными манерами, имеет достойное образование и широко идущие планы вперед, но какой-то его родственник мог не соблюдать правила этикета, то, к сожалению, его внуки не смогут получить звание «истинного джентльмена».







Англичане крайне тактичны, очень корректны, всегда вежливы, толерантны и сдержаны. Большинство туристов, которые посещают Туманный Альбион, бывают слегка удивлены такими качествами. Хорошо воспитанные англичане, в ситуациях конфликтных, всегда постараются избежать колкостей и упреков в адрес оппонента и наоборот постараются как можно быстрее прекратить конфликт. Ещё одной особенностью английского этикета является то, что англичанам запрещено использовать повышение тона или резкие выражения, а также бурно выражать свои эмоции.

Все должно пройти в спокойной и тихой манере. Если же ситуация выходит из-под контроля и англичанин сам того не желая втянуть в какие-то разборки, то он никогда не будет поддерживать спор или же как-то нецензурно выражаться. Любое проявление даже слегка повышенного тона считается провокацией скандала.Другой стороной английского этикета считается противоположность излишней эмоциональности – льстивость и подхалимство. Именно эти два понятия, как раз вполне уместны среди англичан и можно сказать, в какой-то мере культивируются. Если вы собрались посетить Англию, то не удивляйтесь тому, что в ваш адрес будет сыпаться тонны комплиментов и различного рода знаки внимания. Это свойственно данному населению и вполне отвечает нормам приличия. Кстати, излишняя настойчивость в комплементах, может быть совершенно без повода.Если такое качества как подхалимность вполне уместно, то вот хвастливость и нахальство нет. Именно воспитанная часть населения Англии никогда не будет рассказывать всем подряд о своих заслугах перед обществом.Отдельно я бы хотела обсудить тему друзей. Удивительно, но факт, англичанин может прожить больше шестидесяти лет в одном доме, но так и не будет здороваться со своими соседями. Почему, спросите вы? Да потому что они так и не были знакомы. Это весьма интересно и слегка странно, но данные «отношения» имеют место быть.Если вы , приехав в Англию, пойдете прогуляться по городу и загляните в ресторанчик, чтобы перекусить и вдруг сможете с кем-то познакомиться, то другие люди, коренные англичане, будут на вас коситься просто потому что будут в недоумении. Как же так? Вам ведь не о чем разговаривать! Вот такие странности присуще англичанам. Но, что для нас странность, для них может показаться вполне адекватным поведением в их социумеРаз уж мы затронули тему ресторанчиков, то стоит сразу заметить, чтобы вы не выставили себя не в самом лучшем свете, никогда, помните, никогда не передавайте лично в руке чаевые официанту. Это признак дурного тона и даже сам официант может вам об этом сообщить, тем самым вогнав вас в краску. Просто оставьте ту сумму, которую считаете нужной, под салфеткой, так будет правильнее, если опираться на этикет.На самом деле, в Англии весьма сложно завести с кем-то знакомство. Их этикет не предполагает знакомство без так называемого посредника. Так что мотайте на ус, если вы не сможете наладить отношения с кем-то из англичан до поездки на их родину, то непосредственно там уже вряд ли вам удастся это сделать. Культура в Англии не предполагает частых пожиманий рук, так как этот жест считается более интимным и будет уместным лишь знакомым.Помните, англичане весьма любят и ценят шутки. Поэтому если кто-то из них пошутит, а вы этого не оцените, то вас могут счесть весьма невоспитанным.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)