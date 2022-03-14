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Оригинальное применение бетона в интерьере

Оригинальное применение бетона в интерьере

Бетон в качестве материала для рукоделия завоевал огромную популярность и стал уже «трендом»в этом году, не без оснований, это недорогой и довольно простой в использовании материал.

Почему бы не сделать один из этих проектов? Наслаждайтесь…

Как сделать цветочный горшок из бетона

Для этого проекта нам понадобиться бетонная смесь и несколько контейнеров произвольной формы. Помещаем контейнер малого размера в более крупный и заливаем бетоном. Мы утяжеляем малый контейнер, тем самым сохранится форма будущего горшочка.

Оригинальное применение бетона в интерьере

 

Оригинальное применение бетона в интерьере

Оригинальный столик из бетона

 

Оригинальное применение бетона в интерьере

Бетонный алфавит своими руками. В данном проекте автор экспериментировал с цветами бетона, добавив в смесь краситель. В данном случае мы советуем армировать конструкцию для того чтобы буква не развалилась при падении или ударе.

Оригинальное применение бетона в интерьере

Подсвечники из бетона. К сожалению, автор не предоставил мастер-класс, но идея очень интересна.

Оригинальное применение бетона в интерьере

Вазы из бетона своими руками.

Оригинальное применение бетона в интерьере

Стул из бетона своими руками

Оригинальное применение бетона в интерьере

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