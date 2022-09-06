Как без труда почистить посудомоечную машину

Появление неприятного запаха, налета на посуде после мойки и другие проблемы не всегда свидетельствуют о неисправности посудомойки. Чтобы подарить бытовому прибору новую жизнь, порой достаточно просто почистить его от грязи.



Пусть это довольно трудоемкая процедура, но она необходима. Давайте разберемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях – при помощи лимонной кислоты и других подручных средств.







Как узнать, что пора чистить ПММ?

Как часто нужно мыть посудомойки?

Пошаговая инструкция

Шаг 1 – очищаем корзины (поддоны)

Шаг 2 – мойка рабочей зоны

Шаг 3 – промываем распылители

Шаг 4 – чистим фильтры и уплотнители

Неприятный запах из загрузочной камеры.Жирные разводы, частички пищи и моющих растворов на посуде.Жировой налет на внутренней поверхности или известковые отложения.Ржавчина на деталях ПММ.Медленный спуск воды и т. д.При появлении одного или нескольких признаков проведите комплексную чистку бытового прибора, а потом протрите его изнутри тряпкой. Если проблема не решится, придется звонить в сервисный центр.Специалисты рекомендуют проводить чистку посудомоечной машины не реже одного раза в месяц. При условии, что ей пользуются не чаще одного раза в день.Это общая рекомендация, в зависимости от конкретных условий срок нужно увеличить или уменьшить.На частоту мойки влияют следующие факторы:При мытье используется жесткая вода. При этом владельцы не используют составы для ее смягчения.Владельцы не оставляют дверцу открытой после мойки посуды.Использование дешевых моющих средств, неподходящих для посудомоек.В камеру регулярно загружается очень грязная посуда.Регулярная мойка посуды при помощи холодной воды. Посудомойки любят горячую воду.Другие нарушения правил эксплуатации.Обратите внимание! Даже если нет признаков, которые бы указывали на загрязнение, это не повод пропускать плановую чистку. Грязь и влага становятся благоприятной средой для плесени. Это очень опасно, однако регулярная чистка позволит убрать грибок, также она продлит ресурс машинки.Вызывать мастера на дом необязательно. Это процедуру вы можете провести самостоятельно. Никакие специальные навыки или сложные инструменты для этого не нужны. Все что вам действительно потребуется – это отвертка, перчатки, губка, моющее средство и зубная щетка с мягким ворсом.Полезный совет: специального средства для чистки посудомоек у вас под рукой не оказалось, вы можете воспользоваться обычным уксусом или лимонной кислотой.Итак, инструменты готовы, тогда отключаем машину от розетки и перекрываем подачу воды. Можно приступать!Первый шаг – чистка корзин, которые служат для фиксации посуды внутри отсека. Это сложный объект для чистки. Стыки металлических решеток представляют собой настоящий магнит для грязи и жира. Чтобы удалить с их поверхности жировые отложения, обе корзины необходимо сперва снять с направляющих.Конструкция бытовой техники позволяет делать это при помощи небольшого усилия. Достаточно просто потянуть вверх и на себя. На некоторых моделях стоят пластиковые защелки, которые нужно отодвинуть. Нажмите на них, теперь можно убирать корзину с направляющих.Налейте в тазик теплую воду, добавьте моющее средство и замочите в тазике поддон. Теперь очищаем ее от налета при помощи губки, уделяем при этом особое внимание стыкам.Несъемные элементы выдвигаем на максимальное расстояние. Очищаем при помощи губки и зубной щетки. Последняя поможет добраться до самых труднодоступных участков.После завершения ополаскиваем решетку поддона и вытираем ее при помощи чистой тряпочки. Возвращать ее на место до завершения очистки не будем.Не возвращая поддон на место, протираем губкой или влажной тряпочкой загрузочную камеру. Мусор в посудомоечной машине обычно скапливается в углах и на стыках деталей.Очищаем внутреннюю часть дверцы посудомойки. Многие владельцы посудомоек забывают об этом, но там всегда скапливается много грязи.Таким же образом очищаем распылители. Эти устройства обеспечивают циркуляцию жидкости внутри камеры, если возникнет засор, на посуде останутся характерные подтеки.Лучше всего просто снять их в соответствии с инструкцией. Обычно верхний распылитель откручивается, а нижнюю корзину можно вытянуть, не прилагая особых усилий. Промываем пластиковые детали под краном.Далее осматриваем форсунки (отверстия, через которые вода поступает в посудомойку) на предмет загрязнений. Часто грязь скапливается по краям. Очень аккуратно, стараясь не забить отверстия, пытаемся их отмыть.Обратите внимание! Если грязь все же попадет внутрь, ее нужно будет обязательно удалить перед включением машины! Например, при помощи иголки или пинцета.Сливной фильтр (или сеточка, как повезет) отвечает за очистку воды перед спуском. Он почти всегда грязный, поэтому проводить его механическую чистку рекомендуется не реже одного раза в неделю, а в идеале – после каждой мойки. Иначе на кухне появится неприятный запах, а слив будет работать медленно, в том числе.Обычно фильтр расположен под нижним распылителем. Извлечь его оттуда несложно: поворачиваем пластиковые лопасти, чтобы открыть доступ к сетчатому фильтру, затем аккуратно выкручиваем его.Далее разбираем фильтр (обычно он состоит из двух частей), промываем все проточной водой из-под крана, собираем и устанавливаем все на место. Химия при этом не используется, только механическая очистка.

Шаг 5 – очищаем мертвые зоны

Меры профилактики

При установке на место специальные метки (на фильтре и дне посудомойки) должны совпадать. Нужно немного потренироваться, после чего эта процедура будет отнимать не больше 5 минут.После осмотрим резиновые уплотнители. Они могут казаться чистыми, но в месте зазора с корпусом обычно скапливается грязь. Чтобы избавиться от нее, очищаем поверхности при помощи влажной губки, а потом протираем их насухо. Что касается загрязненных зазоров, прочистить их удобней всего при помощи зубочистки.Какой бы тщательной не была ручная мойка, все равно останутся участки, очищенные не до конца. Также существуют модели посудомоек, где есть мертвые зоны. Жир и остатки пищи могут годами скапливаться в них, превращаясь в постоянный источник антисанитарии на вашей кухне.Чтобы добиться полной стерильности, проведем последнюю мойку с использованием очищающих средств. Лучше использовать специальную химию, предназначенную для очистки моющих машин. Она продается в виде порошка и таблеток.Полезный совет. Из недорогих химических препаратов с загрязнениями хорошо справляются лимонная кислота и сода. Избавится от ржавых пятен поможет перекись водорода, а с накипью – стакан уксуса. Накипь в нем растворяется.РекламаУстанавливаем на место лотки, фильтры и распылители. Кладем пару ложек чистящего порошка на дно посудомойки (или в специальный отсек), затем включаем машинку на максимальную температуру. Если в цифровом меню есть программа очистки, запустите ее.Дождитесь появления надписи Finish на информационной панели прибора. Потом запустите цикл еще раз, но уже без спецсредств. Повторная чистка нужна для удаления химии, чтобы она не попала вам в тарелку или чашку. Готово!Соблюдая меры профилактики, вы сможете увеличить время между мойками, а заодно в несколько раз повысить ресурс ценной техники:Прочищайте сетчатый фильтр не реже одного раза в неделю, а лучше – после каждой мойки.Старайтесь избегать длительного простоя посудомойки – пользуйтесь ей регулярно.Следите, чтобы фильтры, сетки и шланги не забивались.Очищайте посуду от слоя твердых отходов, прежде чем загрузить ее в контейнер.Не забывайте протирать камеру и дверцу после каждого использования.Старайтесь не забивать емкость до отказа.Пользуйтесь только проверенными средствами для посудомоечных машин.Если из крана течет жесткая вода, используйте специальные соли. Они защитят механические детали и прокладки.После использования нужно обязательно проветривать камеру.Как видите, ничего сложного. Однако соблюдение мер профилактики позволит вам сберечь время и нервы. Кстати, это относится не только к посудомойкам, но и к стиральным машинам.