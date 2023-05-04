Гавайцы все знают про секс: сексуальные обычаи Гавайских островов

18 января 1778 года Джеймс Кук открыл миру Гавайские острова. Европейцы увидели рай, наполненный свежими фруктами и полуобнаженными красотками. Принеся аборигенам огнестрельное оружие, болезни и чуждую религию, европейские колонизаторы практически истребили древние сексуальные традиции маоли (самоназвание гавайцев). Но даже той части, что дошла до нас из глубины веков в воспоминаниях путешественников, достаточно, чтобы погрузиться в этот удивительный мир наслаждения и плотских утех.

Перевозбужденный хряк и летающая вагина: гавайская мифология

У такого развитого народа, как маоли была и разветвленная мифология со своими необычными существами, богами и полубогами. Были среди их мифов и, на взгляд современного пуританина, откровенно порнографические.

Историк Кирилл Резников в книге «Запросы плоти. Еда и секс в жизни людей» приводит один из таких мифов.

Однажды богиня вулканов по имени Пеле, обладавшая легкомысленным нравом, гуляла по горам острова Гавайи и заметила, что к ней подкрадывается бог низшего ранга, Камапуа, известный своим похотью. Этот божок, когда он не был охвачен вожделением, выглядел как стройный и красивый юноша, но стоило ему возбудиться — тут же превращался в отвратительного хряка. В момент подкрадывания он уже был охвачен страстью и наполовину трансформировался в получеловека-полусвинью. Перспектива секса с подобной тварью ужаснула богиню, и она отказала Камапуа, но того было уже не остановить. Дело шло к изнасилованию.

На счастье Пеле ситуацию спасла ее сестра по имени Капо, богиня колдовства. Она находилась на другом острове и не могла сама прийти на помощь, но не растерялась. Подняв юбку, она схватила свою вагину и запустила в наглого хряка. Тот, получив удар по морде, улетел за двести километров на остров Оаху и, прочертив возбужденным членом борозду по скалам, свалился на камни. По другой версии, приводимой тем же Резниковым, вагина просто отвлекла на себя внимание Камапуа и дала Пеле время скрыться от горе-любовника.

Богиня Пеле Богиня Пеле

Были и другие легенды о взаимодействии людей и младших божеств — духов. Например, историк Эми Марш в статье «Радость народа Старых Гавайев», приводит историю о женщине, которая отправилась в Гонолулу и влюбилась там в красивого мужчину, который приходил к ней только по ночам. Этим любовником оказался мо’о — дух воды или дракона. Девушка, занимаясь с ним сексом, становилась слабой и болезненной от тоски по своему возлюбленному, а правая сторона ее тела, которая контактировала с любовником, стала скользкой и бледной, как у рыбы. Однажды об этом союзе прознал дядя девушки и смог изгнать духа воды, выручив таким образом племянницу.

Королевский инцест или как сохранить ману

У полинезийцев существует вера в некую жизненную или божественную силу, которой наделены люди и некоторые предметы. Это — мана. Она отвечает за власть и могущество и может быть потрачена или передана через дыхание или секс.

Поэтому вожди маоли старались зачать первого ребенка от кого-то из своих родственниц, иногда даже от сестер. Все это делалось для того, чтобы сохранить ману и сделать будущего ребенка еще могущественнее. Более того, если вождь высокого ранга имел детей от простолюдинки, он мог даже потребовать их убить.

Камеамеа I Камеамеа I

Важность маны была столь велика, что даже сексуальные и социальные отношения зависели от ее количества. Эми Марш в вышеупомянутой статье приводит в пример вождя по имени Камеамеа I, из двадцати семи жен которого одна, его племянница Кеопуолани, была выше его по уровню маны. Поэтому даже он, вождь, в ее присутствии был вынужден снимать набедренную повязку и оставаться голым, а во время секса она всегда занимала позицию сверху.

Что уж говорить о других людях. Как пишет Эми Марш: «Ни один обычный вождь или простолюдин не осмелился бы прикоснуться к ней или даже приблизиться к ней, чтобы нарушитель не был сожжен заживо».

От союза Камеамеа и Кеопуолани родилось трое детей, двое из которых, брат и сестра, также вступили в брак. Очевидно, что они рассчитывая произвести ребенка с еще большим уровнем маны. Но их дочь Нахи’эна’эна умерла во младенчестве — то ли не выдержала количества доставшейся ей силы, то ли от болезней, возникших от многократного кровосмешения.

Вдувание пениса. Гавайская забота о детях

В стародавние времена на Гавайях детей с самого младенчества начинали готовить к последующей половой жизни. Доктор философии Милтон Даймонд в статье «Сексуальное поведение на Гавайях до контакта: сексологическая этнография», описывает повседневные ритуалы по подготовке гениталий детей обоего пола.

Девочкам во влагалище втирали грудное молоко, а в вульву — масло свечного ореха. Производили действие ближайшие родственницы — мать или тетя, иногда бабушка. Также бабушка отвечала за лишение девственности, это делалось, чтобы девочки не испытывали боли при первом сексе, а мужчина не подвергся воздействию крови, считавшейся наполненной магией.

Но самые экстравагантные действия применялись к пенисам. Уже с самого рождения те же матери, тети или бабушки, брали его в рот и вдували туда воздух. По мнению гавайцев это способствовало тому, чтобы крайняя плоть отделялась от головки и не было больших проблем с последующим обрезанием, а мальчик становился здоровым и сильным любовником.

Подобное действие проводили ежедневно, пока мальчик не начинал самостоятельно мочиться стоя, после чего продолжали раз в три дня, пока в шесть или семь лет специальный жрец-кахуна не производил обрезание.

Удивительнее всего то, что по сведениям Даймонда, еще в 1980-х некоторые гавайцы заявляли, что им в детстве делали подобные процедуры, а один европеец, женившись на девушке-маоли и произведя наследника, к своему ужасу обнаружил, что теща, нянчившись с сыном, занимается тем самым вдуванием пениса. Никакие уговоры объятого беспокойством отца никак не повлияли на ее стремление дать внуку силу и здоровье таким экзотическим способом.

Подмигивающее влагалище. Гавайские сексуальные традиции

Гавайцы очень серьезно относились к сексуальному воспитанию подрастающего поколения. После вышеописанных процедур, когда дети уже становились способны к обучению, мальчиками занимались дедушки, а девочками — все те же бабушки. Дед рассказывал, как доставить наслаждение женщине, а бабушка учила девочек, как правильно двигать бедрами, чтобы достигнуть оргазма вместе с партнером. Также она рассказывала, как напрягать мышцы влагалища, чтобы сделать сексуальное наслаждение еще ярче. Милтон Даймонд рассказывает о практике, во время которой гавайские бабки учили молодых девушек заставлять свое влагалище «подмигивать». Как это делалось, исследователь умолчал.

У высшей аристократии сексуальным воспитанием девочек и мальчиков занимались тети, причем секс между ними не был чем-то предосудительным, а дети от такого соития воспринимались положительно.

Как только дети становились более-менее взрослыми, они спокойно начинали заниматься сексом как друг с другом, так и с более взрослыми партнерами. Причем предварительные ласки не особо приветствовались: пара, едва встретившись, практически сразу приступала к коитусу, при этом умения партнеров чаще всего были достаточно велики, чтобы достигать оргазма вместе.

Более того, по мнению исследовательницы Рейчел Соуэрбри высказанному в статье «Каким был секс на Древних Гавайях?», сексуальные умения были важны и в социальном плане. Если молодой человек в сексе был ленив и эгоистичен, молва о нем быстро облетала всю округу, и его начинали высмеивать. Хорошего же любовника, наоборот, хвалили и превозносили.

Сексуальность пронизывала всю жизнь гавайского общества. Множество песен и танцев было посвящено разным аспектам половой жизни — иногда прямо, иногда иносказательно описывая различные сексуальные практики. Более того, многие топонимы на карте гавайских островов до сих пор имеют странные для нашего слуха названия. Например, пляж на острове Оаху называется Улехава («Грязный пенис»), а прибрежная зона на острове Мауи — Лахооле («Без мошонки»). А как вам река на Гавайях под названием Кохеану («Холодная вагина»)?

И даже звезда, находящаяся в зените на Гавайях, была названа Хоку’ле’а или «Звезда Оргазма». Вообще, в языке маоли слово ле’а означает одновременно и оргазм, и наслаждение, и радость, и веселье и «быть счастливым». Это все, что нужно знать о традиционном отношении гавайцев к сексу.

Милые кости и сексуальные игры

Институт брака в современном его понимании занесли на Гавайи европейские миссионеры. До этого маоли вполне удовлетворялись сожительством, когда мужчина и женщина, нравящиеся друг другу, просто начинали жить вместе, а о появлявшихся детях заботились все члены большой родовой семьи. Более того, традиционно все сестры считались матерями общих детей, а все братья — отцами. Так что при потере кровной матери ребенок все равно получал нужную долю заботы.

Практиковались сексуальные игры. Рейчел Соуэрбри упоминает игру под названием «юме», во время которой пары садились на землю, а мужчина с палочкой, украшенной птичьими перьями, случайным образом касался двоих, и они уходили в комнату заниматься сексом.

Довольно просто гавайцы относились и к переменам партнеров, при этом они вполне могли спать и с прежними, не нарываясь на акты ревности со стороны новых. Но бывало и так, что с кем-то возникала глубокая духовная связь, и тогда смерть такого возлюбленного партнер переживал очень тяжело. Он бродил среди живых полностью обнаженным (это считалось признаком безумия) и даже мог прихватить из могилы часть костей любовника или любовницы, чтобы спать вместе с ними. Такие вот Ромео и Джульетта на гавайский манер.