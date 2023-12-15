Чипсайдский клад: Как через 250 лет нашли уникальные драгоценности, сгинувшие в пожаре 1666 года

Летом 1912 года, разбирая развалины одного из ветхих домов на улице Чипсайд, наскоро возведенных после страшного пожара, двое рабочих случайно наткнулись в подвале на полусгнивший деревянный ларец, внутри которого лежал комок застарелой, слежавшейся грязи. Но, приглядевшись повнимательнее, землекопы заметили святящиеся искорки, исходящие из него. Так был найден легендарный клад, насчитывающий около пятисот ювелирных изделий. Много шума наделал он в 20 столетии, и его значение трудно переоценить.
Чипсайд, 1837 год
Пока еще никто не знает, что спрятано в одном из подвалов на этой улице...
Ранее, еще до пожара, на месте скромного ветхого домика неподалеку от лондонского собора Святого Павла стоял большой дом, в котором жили зажиточные горожане. Хотя и был он деревянным, как многие дома Лондона в те времена, но подвалы дома были выложены кирпичом. Благодаря этому и уцелел в пожаре сундучок с драгоценностями.
Но спасением этих сокровищ мир обязан еще одному человеку – владельцу антикварной лавки Джеку Стони.
Антиквар Джек Стони
Понимая, что в исторической части города могут быть найдены весьма ценные артефакты, он получил от городского музея разрешение покупать находки у рабочих, с условием, что наиболее интересные из них он будет продавать музею. Предприимчивый антиквар наладил хорошие отношения со всеми работавшими на лондонских стройках землекопами, и они исправно несли ему все, что находили, зная, что, по крайней мере, получат за это хотя бы кружку эля. За ценные же экземпляры Стони честно расплачивался с ними деньгами. И в этот раз рабочие сообщили ему о своей находке. Уже через час Стони был на месте и с изумлением созерцал найденные сокровища. Ничего подобного ему еще видеть не приходилось. Антиквар щедро расплатился с землекопами – каждый из них получил довольно большие по тем временам деньги – 100 фунтов. Музей же выкупил у него клад за 1000 фунтов.
Музейные эксперты, после того, как почистили все драгоценности, тоже были в восторге от уникальной, удивительно разнообразной и прекрасно сохранившейся коллекции эпохи Тюдоров и первых Стюартов (XVI-XVII вв.)
Чипсайдский клад
Одним из уникальных экземпляров, подобных которому больше никто не находил, являются карманные часы Вильяма Ховарда, виконта Стаффордского, золотой циферблат которых помещен в ларец с полупрозрачной крышкой, вырезанный из цельного куска колумбийского изумруда.
Потрясающая брошь «Саламандра» с изумрудами и бриллиантами:
Еще один шедевр – золотой флакон для хранения духов, носили их, подвесив на шее. Инкрустирован он тщательно подобранными драгоценными камнями разных цветов. Филигранная работа настоящего мастера…
Особую ценность представляют тонкие, изящные и очень длинные золотые ожерелья со вставками из эмали. Такие ожерелья, если их часто носить, долго не сохранятся. А эти экземпляры почти трехсотлетней давности. Большая редкость.
Старинные камеи:
Агатовая камея, скорее всего, представляет собой изображение Клеопатры. Courtesy Museum of London
Очень красивые подвески:
Изысканная подвеска, украшенная рубинами и алмазами
Тончайшей работы золотые кольца:
Кольца с крупными камнями:
Многие годы ученые пытались выяснить, к какому же времени относится загадочный клад. Определить это удалось благодаря печати, вырезанной на сердолике. Изображенный на ней геральдический знак принадлежит все тому же Вильяму Ховарду, виконту Стаффордскому, владельцу изумрудных часов. А титул этот был им получен в 1640 году. Таким образом и установили временные границы клада (1640-1666 гг.)
Печать, выполненная на сердолике
К сожалению, владельца клада установить не удалось. Но, исходя из того, что в 16-17 веке в районе улицы Чипсайд были сосредоточены ювелирные магазины и мастерские Лондона, скорее всего, он был одним из представителей среднего сословия. В то время многие из них были богатейшими людьми.
По одной из вполне приемлемых версий клад мог принадлежать приехавшему в Лондон из Бельгии мастеру Арнольду Лаллзу, он был поставщиком драгоценных камней и украшений для королевского двора Якова I (из династии Стюартов). В завещании Лаллза среди других драгоценностей упоминаются и подвески, выполненные в виде виноградных гроздьев. Именно такие подвески есть и в найденном кладе.
Есть, однако, и другая версия. Она основана на том, что среди настоящих драгоценностей клада специалисты выявили несколько подделок, изготовленных из кварца. А самым известным изготовителем подделок считался тогда Томас Симпсон, ювелир с весьма сомнительной репутацией. И он имел отношение к этому дому. Кроме того, возникло даже предположение, что Симпсон замешан и в убийстве ювелира Геррарда Пульмана, наделавшем немало шума в 1631 году. А убит Пульман был на борту корабля, при возвращении из Персии в Лондон. Уж не его ли драгоценности были спрятаны Симпсоном?
За короткий отрезок времени (с 1640 по 1666 год) в истории Англии каких только потрясений ни произошло – и Гражданская война, и политическая суматоха, и религиозная, чума и Великий пожар. Видимо, владелец вклада, кем бы он ни был, пал жертвой одного из этих страшных событий. Клад же остался ждать своего часа. И дождался...
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