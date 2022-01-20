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Каким был мир в 1957: Мгновения из жизни людей разных стран, попавшие в объектив фотографов


Мгновения из жизни людей на ретро фотографиях известных фотографов.

Мгновения из жизни людей на ретро фотографиях известных фотографов.

1957 год – время романтичное, красивое и интересное, время свершений, научно-технического прогресса и больших надежд. В Москве в тот год прошёл VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, но который съехались гости со всего мира. В Бразилии традиционно наслаждаются отдыхом на пляжах. Америка демонстрирует роскошные авто, которые должны олицетворять «превосходство американского образа жизни». А в Венеции туристы, как и сегодня, кормят голубей…

1. Работа в поле


Сенокос в Подмосковной деревне. СССР, 1957 год.

Сенокос в Подмосковной деревне. СССР, 1957 год.

 

2. Кипящие энергией


Каким был мир в 1957: Мгновения из жизни людей разных стран, попавшие в объектив фотографов

Председатель колхоза Коминтерн Андреева на стройке.

 

3. Кадр из фильма Высота


Артистка Инна Макарова в роли электросварщицы Кати.

Артистка Инна Макарова в роли электросварщицы Кати.

 

4. Предсерийный образец


Каким был мир в 1957: Мгновения из жизни людей разных стран, попавшие в объектив фотографов

Советский представительский легковой автомобиль ГАЗ-13 «Чайка» в 1957 году.

 

5. Парковка на пляже


Роскошные машины олицетворяли мощь и богатство Соединённых Штатов.

Роскошные машины олицетворяли мощь и богатство Соединённых Штатов.

 

6. Пикник в лесу


Западно-германская семья на пикнике в лесу в 1957 году.

Западно-германская семья на пикнике в лесу в 1957 году.

 

7. Сказочная, волшебная страна детства


Американская семья посещает парк Диснейленд.

Американская семья посещает парк Диснейленд.

 

8. Китайские пионеры


Китайские пионеры в парке Beihai в центре Пекина.

Китайские пионеры в парке Beihai в центре Пекина.

 

9. На улицах курортного города


Курортная жизнь во французской Ментоне в 1957 году.

Курортная жизнь во французской Ментоне в 1957 году.

 

10. Лучший пляж Рио-де-Жанейро


Отдых на пляже в Рио-де-Жанейро в 1957 году. Фотограф: Dmitri Kessel.

Отдых на пляже в Рио-де-Жанейро в 1957 году. Фотограф: Dmitri Kessel.

 

11. Мгновение из жизни


Магазинчик в австралийском Сиднее в 1957 году.

Магазинчик в австралийском Сиднее в 1957 году.

 

12. Кормление голубей


Кормление голубей в Венеции. Италия, 1957 год. Фотограф: Ardian R. Miller.

Кормление голубей в Венеции. Италия, 1957 год. Фотограф: Ardian R. Miller.

 

13. Стильные галстуки


Продавец показывает коллекцию шёлковых галстуков. Италия, Рим, 1957 год.

Продавец показывает коллекцию шёлковых галстуков. Италия, Рим, 1957 год.

 

14. Модели в платьях от Christian Dior


Модели Кристиан Диор. Фото 1957 года.

Модели Кристиан Диор. Фото 1957 года.

 

15. Страница старого журнала моды


Фото из журнала мод, сделанное в 1957 году.

Фото из журнала мод, сделанное в 1957 году.

 

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Каким был мир в 1957: Мгновения из жизни людей разных стран, попавшие в объектив фотографов

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Каким был мир в 1957: Мгновения из жизни людей разных стран, попавшие в объектив фотографовПодписаться на мой Instagram
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