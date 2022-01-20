Каким был мир в 1957: Мгновения из жизни людей разных стран, попавшие в объектив фотографов

Мгновения из жизни людей на ретро фотографиях известных фотографов.
1957 год – время романтичное, красивое и интересное, время свершений, научно-технического прогресса и больших надежд. В Москве в тот год прошёл VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, но который съехались гости со всего мира. В Бразилии традиционно наслаждаются отдыхом на пляжах. Америка демонстрирует роскошные авто, которые должны олицетворять «превосходство американского образа жизни». А в Венеции туристы, как и сегодня, кормят голубей…
1. Работа в поле
Сенокос в Подмосковной деревне. СССР, 1957 год.
2. Кипящие энергией
Председатель колхоза Коминтерн Андреева на стройке.
3. Кадр из фильма Высота
Артистка Инна Макарова в роли электросварщицы Кати.
4. Предсерийный образец
Советский представительский легковой автомобиль ГАЗ-13 «Чайка» в 1957 году.
5. Парковка на пляже
Роскошные машины олицетворяли мощь и богатство Соединённых Штатов.
6. Пикник в лесу
Западно-германская семья на пикнике в лесу в 1957 году.
7. Сказочная, волшебная страна детства
Американская семья посещает парк Диснейленд.
8. Китайские пионеры
Китайские пионеры в парке Beihai в центре Пекина.
9. На улицах курортного города
Курортная жизнь во французской Ментоне в 1957 году.
10. Лучший пляж Рио-де-Жанейро
Отдых на пляже в Рио-де-Жанейро в 1957 году. Фотограф: Dmitri Kessel.
11. Мгновение из жизни
Магазинчик в австралийском Сиднее в 1957 году.
12. Кормление голубей
Кормление голубей в Венеции. Италия, 1957 год. Фотограф: Ardian R. Miller.
13. Стильные галстуки
Продавец показывает коллекцию шёлковых галстуков. Италия, Рим, 1957 год.
14. Модели в платьях от Christian Dior
Модели Кристиан Диор. Фото 1957 года.
15. Страница старого журнала моды
Фото из журнала мод, сделанное в 1957 году.
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