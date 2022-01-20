Каким был мир в 1957: Мгновения из жизни людей разных стран, попавшие в объектив фотографов

Мгновения из жизни людей на ретро фотографиях известных фотографов.

1. Работа в поле

Сенокос в Подмосковной деревне. СССР , 1957 год.

2. Кипящие энергией

Председатель колхоза Коминтерн Андреева на стройке.

3. Кадр из фильма Высота

Артистка Инна Макарова в роли электросварщицы Кати.

4. Предсерийный образец

Советский представительский легковой автомобиль ГАЗ-13 «Чайка» в 1957 году.

5. Парковка на пляже

Роскошные машины олицетворяли мощь и богатство Соединённых Штатов.

6. Пикник в лесу

Западно-германская семья на пикнике в лесу в 1957 году.

7. Сказочная, волшебная страна детства

Американская семья посещает парк Диснейленд.

8. Китайские пионеры

Китайские пионеры в парке Beihai в центре Пекина.

9. На улицах курортного города

Курортная жизнь во французской Ментоне в 1957 году.

10. Лучший пляж Рио-де-Жанейро

Отдых на пляже в Рио-де-Жанейро в 1957 году. Фотограф: Dmitri Kessel.

11. Мгновение из жизни

Магазинчик в австралийском Сиднее в 1957 году.

12. Кормление голубей

Кормление голубей в Венеции. Италия, 1957 год. Фотограф: Ardian R. Miller.

13. Стильные галстуки

Продавец показывает коллекцию шёлковых галстуков. Италия, Рим, 1957 год.

14. Модели в платьях от Christian Dior

Модели Кристиан Диор. Фото 1957 года.

15. Страница старого журнала моды

Фото из журнала мод, сделанное в 1957 году .