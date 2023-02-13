Не откажет никогда. История Zippo

В 1933 году была выпущена первая серийная зажигалка Zippo. За восемьдесят с лишним лет было продано более полумиллиона зажигалок, а Zippo стала таким же узнаваемым американским символом, как мотоциклы Harley-Davidson, гамбургеры и Levi’s.











История компании началась в 1932 году. Согласно легенде, будущий глава Zippo Manufacturing Company Джордж Блейсделл увидел в руках своего друга Дика Дрессера старую австрийскую бензиновую зажигалку и спросил, почему бы ему не купить что-то поприличнее. «Потому что она работает», — ответил Дрессер и, несмотря на сильный ветер, прикурил сигару.







Сначала Джордж Блейсделл попытался продавать в Америке те самые австрийские зажигалки. Но продажи закончились провалом: ему не удалось продать ни одной.







После этого он открыл маленькую фабрику по производству Zippo, на которой работали сначала всего шесть человек.







Первая Zippo хранится в музее компании в Брэдфорде. К ней прикреплена записка, написанная рукой Джорджа Блейсделла: «First Zippo lighter. Do not touch».







Вопреки легенде, над конструкцией Zippo Джордж Блейсделл работал не один. Патент номер 2032695 был записан на его компаньона по имени Джордж Гимера (George Gimera).







Рекламные эмблемы появились на Zippo уже в 1936 году. Первым предприятием, заказавшим партию Zippo со своим логотипом, была нефтяная компания Kendall Oil.







Самая узнаваемая печатная реклама Zippo появилась в журнале Esquire в декабре 1937 года.







Джорджу Блейсделлу удалось хорошо заработать, когда он стал официальным поставщиком зажигалок для американской армии в годы Второй мировой войны. Но настоящий успех случился, когда Блейсделл придумал простой маркетинговый трюк, пообещав отремонтировать любую Zippo вне зависимости от года выпуска бесплатно.







В 50-х годах прошлого века начался выпуск Zippo с золотым и серебряным напылением. Позже появились и модели из золота 750-й пробы. Они стали самыми дорогими из серийно выпущенных зажигалок: их цена достигала 8 тысяч долларов.







По оценкам самой компании, зажигалка Zippo появляется или упоминается более чем в тысяче фильмов. В Zippo Manufacturing Company утверждают, что методы продакт-плейсмент не были использованы ни разу.







Самая большая сумма, заплаченная коллекционером за зажигалку, — 37 тысяч долларов за модель 1933 года выпуска, проданную на аукционе самой Zippo Manufacturing Company в 2007 году.







Наибольшей популярностью среди коллекционеров пользуются «вьетнамские» Zippo. Солдаты делали на них гравировки со своими именами, годами службы и названиями боевых подразделений. Сохранилось таких Zippo очень мало.







Зажигалки Zippo не гаснут на ветру со скоростью до 14,2 метра в секунду.







6 октября 2013 года во время Олимпийской эстафеты огонь неожиданно погас, и сотрудник охраны снова зажег его, воспользовавшись Zippo. Практически сразу фотография появилась в фейсбуке Zippo, которая начала продвигать хештег #ZippoSavesOlympics. Такая реклама вызвала в России неоднозначную реакцию, но надо признать, что ее до сих пор вспоминают при каждом удобном случае.



источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)



