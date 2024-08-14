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5 мифов о вредности: абсолютно безопасные вещи с испорченной репутацией


5 мифов о вредности: абсолютно безопасные вещи с испорченной репутацией

5 мифов о вредности: абсолютно безопасные вещи с испорченной репутацией

Большинство привыкло верить всему, что слышит от старшего поколения, совсем забыв, что нужно доверять, но и проверять хотя бы то, что можно легко и быстро уточнить. Порой такие проверки приводят к неожиданным результатам. Зачастую всё оказывается неправдой или частичной правдой, банальной попыткой запугать.

1. Марки


Марки

Марки

 

Многие помнят те времена, когда письма отправлялись в конвертах, на которые нужно было наклеить марки. В 1920-е годы считалось, что лизать обратную сторону марки – дело весьма опасное, можно набраться массу вредных бактерий. Правда, жизнь доказала несостоятельность этой теории. А дети, вероятно, чувствовали интуитивно и с удовольствием ждали возможности лизнуть марку и приклеить её на конверт.

2. Общественные туалеты


Общественные туалеты

Общественные туалеты

 

А вот с общественными туалетами ситуация до сих пор серьёзная. Большинство людей твёрдо уверено в опасности этого места. Все боятся заразиться какими-то страшными неизлечимыми болезнями. Речь не идёт даже о том, чтобы сесть на унитаз, многие даже за дверную ручку стараются не браться. А ведь опасности никакой нет, никакой смертельный вирус не проникнет внутрь организма из унитаза. Всё дело в простой брезгливости.

3. Телевизор


Телевизор

Телевизор

 

Время идёт, а ситуация не меняется. Все по-прежнему верят в невероятную радиацию, излучаемую телевизорами и мониторами компьютеров, и стараются защититься от неё кактусами. Верните цветок на подоконник.

4. Одежда


Одежда

Одежда

 

Ещё в 1901 году учёные установили, что человек дышит при помощи лёгких и кожи. Позже появилась версия, что слишком плотная «недышащая» ткань опасна для здоровья. Возможно, в такой одежде не комфортно, но она точно никого не убьёт путём удушения.

5. Жевательная резинка


Жевательная резинка

Жевательная резинка

 

Смело можно сказать, в детстве каждый слышал от родителей, что глотать жевательную резинку ни в коем случае нельзя. Это опасно для жизни и здоровья. Вдруг она закупорит кишечник. Можно не бояться, она не задержится внутри дольше положенного.

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