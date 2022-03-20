Отличное сочетание старого и нового: дом викторианской эпохи, дополненный современными элементами

Kew House - дом викторианской эпохи, дополненный современными элементами.
На сегодняшний день очень популярно «возвращать к жизни» старые постройки, дополняя их новыми элементами. Так, в одном из районов Лондона можно отыскать частный дом, в котором между собой перемежаются старые стены XIX века и конструкции из современных материалов.
Архитекторский проект компании Piercy & Company.
Компания Piercy & Company во главе со Стюартом Пирси предложила современный подход к реконструкции старой постройки. Специалисты проделали колоссальную работу, чтобы превратить дом викторианской эпохи в уютный особняк (Kew House).
Фасад дома состоит из кирпичной кладки старой постройки и новых стен, обшитых кортеновской сталью. По бокам Kew House расположено два крыла, а между ними - застекленное пространство, образующее внутренний дворик. Лестницы являются связующим звеном между частями дома. Листы стали в некоторых местах имеют отверстия. Когда сквозь них проходит солнечный свет, тень от него имитирует тень деревьев.
Kew House. Внутренний дворик.
Kew House. Холл.
Площадь дома составляет 371 квадратный метр. Интерьер выполнен в светлых оттенках. Белые стены, пол из натуральной древесины и панели из красного дуба придают уют внутреннему пространству жилища.
Kew House. Спальня.
Kew House. Первый этаж дома.
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